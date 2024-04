En el primer trimestre del año el gobierno de Javier Milei se avanzó en el ajuste fiscal y en la contracción monetaria, lo que impactó en la actividad económica que, según las estimaciones de los economistas, ingresó en ese lapso formalmente en recesión. El FMI proyectó que la economía argentina caerá este año 2,8% y vislumbra un rebote con un crecimiento de 5% en 2025. Sin embargo, varios economistas son más pesimistas, ya que proyectan una caída para este año de entre 3% y 4,5%

Las proyecciones del FMI figuran en el informe Panorama Económico Mundial, que fue presentado el martes último en el marco de la Reunión de Primavera del organismo que se desarrolla en Washington. En ese contexto, el economista jefe del organismo, Pierre Olivier Gourinchas, afirmó: "El progreso hasta ahora ha sido realmente impresionante, las autoridades han podido registrar un superávit fiscal por primera vez en más de una década".

"Estamos observando esta situación de cerca. Nuestros equipos aquí en el Fondo están en estrecho contacto con las autoridades. Pero el progreso, una vez más, ha sido bastante marcado. Ahora bien, ya sea V, U o L, estemos de acuerdo en que preferimos V a U a L", explicó Gourinchas sobre el ritmo de la recuperación del país.

En ese sentido, el presidente Javier Milei en reiteradas ocasiones afirmó que habrá una recuperación en forma de V, es decir con un rebote rápido. Pero gran parte de los analistas plantean que la salida de la recesión difícilmente tome la forma de una V.

Actividad económica: datos poco alentadores

Días atrás se conocieron datos para nada alentadores: el INDEC informó que la actividad industrial se contrajo en febrero 9,9% interanual, y tuvo una caída de 0,7% contra enero, mientras que la actividad de la construcción verificó descensos de 24,6% y 2,6% en la variación interanual y mensual, respectivamente.

Los analistas del Delphos Investment destacaron que "el ciclo recesivo de la industria ya lleva 5 meses consecutivos mientras que en la construcción acumula 7 meses de contracción mensual". Y remarcó que "los datos adelantados de producción de la industria automotriz y los despachos de cemento de marzo no permiten ser optimistas con un repunte de la actividad industrial y de la construcción".

El FMI proyecta que la economía argentina caerá este año 2,8% y en 2025 crecerá 5 %

"En este escenario, la recesión en estos dos sectores se mantendría durante marzo y probablemente abril. En la construcción el encarecimiento de los costos en dólares actúa con un fuerte desincentivo para el sector mientras que en la industria la debilidad de la demanda interna es un factor clave para su dinámica contractiva", proyectó.

De igual mirada, la consultora Outlier prevé que "difícilmente la producción industrial pueda cerrar el primer trimestre con datos negativos de menos de dos dígitos y la construcción probablemente con caídas interanuales superiores al 20%" y remarcó que "en ambos casos asistiremos a una significativa profundización de un proceso recesivo que ya se había iniciado en el segundo semestre de 2023".

Actividad económica: ¿cuándo tocará piso?

En base a los indicios sectoriales de marzo, la Fundación Capital estimó que "en el primer trimestre del año, el PBI se habría contraído un 5,8% interanual, que en términos trimestrales implica un descenso del 3,6% frente al último cuarto del 2023".

"Los peores meses en materia de actividad serían marzo, abril y mayo, en un contexto de fuerte pérdida de poder adquisitivo todavía no compensada y un desplome de la inversión, frente a los menores gastos de capital y la falta de un horizonte despejado hacia delante. Prevemos que el PBI toque el piso durante el segundo trimestre, exhibiendo una baja del 3,7% interanual (-0,4% trimestral, desestacionalizado)", vaticinó.

Por su parte, la consultora EconViews evaluó que "si miramos los primeros indicadores de marzo tenemos indicios de que el nivel de actividad puede estar en su piso; o al menos bastante cerca".

"Entre los números positivos, la producción de autos creció 10,6% mensual; las ventas en comercios 3,2% (CAME) y la confianza del consumidor 1,8% (Universidad Di Tella). Por otro lado, los despachos de cemento cayeron 20,1%; el patentamiento de motos 28,7%;, el crédito al sector privado -1,2% y la recaudación de impuestos ligados a la actividad 4,9%", detalló.

La actividad de la construcción se derrumbó en febrero 24,6% interanual, y cayó 2,6% contra enero

La consultora planteó que "todo esto nos lleva a pensar en un mes que cerraría neutro o levemente negativo". Y consideró que "podemos estar cerca de dejar de caer", lo que "lógicamente es bueno, pero no se va a sentir en la calle".

"En adelante vemos varios factores que pueden determinar qué tan rápido se recupera la economía. El agro va a ser uno de los sectores que ayude. Si bien su participación en el PBI no es grande, una buena campaña puede traccionar a otras actividades relacionadas como transporte, ventas de insumos o comercios en el interior", explicó. Además, indicó que "este año compara con uno de sequía, por lo que contablemente tendremos subas importantes".

EconViews afirmó que "la salida del cepo también debería ser un factor que dinamice la actividad" y enfatizó que "esto permitiría que se pongan en marcha proyectos de inversión que estén demorados hasta que se normalice el mercado de cambios". Además, señaló que "si la salida es a un tipo de cambio real alto puede haber algo de empuje también por el lado de la construcción".

Y prevé que "otro de los propulsores que puede tener la recuperación es el crédito privado; con la tasa bajando puede haber lugar para que empiece a recuperarse y de ese modo impulsar tanto la inversión (créditos a empresas) como el consumo (individuos)".

Por su parte, Tobías Pejkovich, economista de Facimex Valores, comentó a iProfesional: "Creo que la actividad económica tocará piso en febrero-marzo y, a partir de abril, empezaremos a ver una leve recuperación contra los meses previos en términos desestacionalizados".

Actividad económica: ¿puede recuperar en V?

Los economistas proyectan para este año una caída de entre 3% y 4,5% del PBI, tras haberse registrado una retracción de 1,6% del PBI en 2023. Se ha generado un debate entre los analistas respecto de qué tipo de recuperación mostrará la economía cuando suceda: será en forma de "V" (caída con) en "U" (con una recesión más prolongada pero pronta recuperación), en a forma de la pipa de nike (donde la recesión perdura y se demora la recuperación), o si estancará en una L.

El agro será uno de los motores que impulse la recuperación de la economía

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, en una charla virtual organizada esta semana por el fondo de inversión MegaQM puso en duda un rebote en V luego de la recesión. Y esgrimió: "Hasta que no se reunifique y liberalice el mercado cambiario y se remuevan los fuertes obstáculos que hoy hay al comercio exterior de Argentina yo no veo que haya una reactivación importante de la economía, creo que va a seguir un clima recesivo incluso con tendencia a ser depresivo, es una recesión prolongada".

"Creo que recién después que se haya unificado y liberalizado el mercado cambiario y que se anuncie un plan de estabilización, recién en ese momento podemos hablar de una fuerte reducción de la tasa de inflación como la que se dio por el régimen de Convertibilidad en el año 1991. Esa fuerte reducción de la tasa de inflación, al mismo tiempo, vendría de la mano de una reactivación vigorosa de la economía como ocurrió en aquel año", afirmó Cavallo, aunque aclaró: "Siempre y cuando se logre mantener la reducción del gasto público que se ha logrado hasta ahora, pero sostenible en el tiempo".

A su vez, un informe de la Fundación Capital evaluó que "los motores de crecimiento no son claros. Y fundamentó: "Con ingresos reales similares al 2003/2004 y una revisión de tarifas de servicios públicos que limita el poder adquisitivo de las familias, los sectores vinculados al consumo difícilmente presenten una rápida reactivación. La falta de un horizonte despejado para la inversión también limitará la dinámica de rubros como la construcción o la producción de bienes de capital".

"En nuestro escenario base, la recuperación económica se demora, previéndose una leve mejora hacia el tercer trimestre, si bien recién en 2025 se recuperará el nivel previo. Así, la salida de la recesión difícilmente tome la forma de una "V", detalló. Según sus proyecciones, la economía caerá este año en torno a 3,1% aunque subrayó que "alcanzaría una baja de 4,3% excluyendo el agro".

Asimismo, Pejkovich prevé que "la recuperación de la actividad tendrá una forma de W más que de V, dado que, una eventual unificación cambiaria -la cual esperamos para fin de año-, requerirá un reacomodamiento del tipo de cambio real".

Cavallo tiene dudas de que haya un rebote en forma de V de la economía

"En números, estamos proyectando que el PBI caiga entre 1,5%-2% este año, con una heterogeneidad sectorial muy significativa. El sector agrícola podría mostrar una suba en torno al 20% anual tras la histórica sequía del año pasado, mientras que la economía sin agro mostraría una caída en torno al 3,5% anual", precisó.

La consultora Eco Go planteó que "no vemos los drivers de una recuperación en V corta, sino más bien el logo (en pipa) de Nike, pero además si se diera, se atenta contra el objetivo de recapitalizar el BCRA que hoy está montado sobre la recesión y la mayor protección de la economía". Así, la consultora proyecta una caída para este año de 3,4% en el escenario "sale bien" y una retracción de 4,5% en un escenario "sale mal".

Por su parte, la consultora LCG concordó que "no identificamos un motor claro que pueda impulsar un crecimiento futuro en forma de V". Y alegó que "el consumo está debilitado, las exportaciones no responden rápidamente a los incentivos derivados de la depreciación del tipo de cambio". En ese marco, la consultora espera "una caída de la actividad en torno a 4,5% para este año" y acotó que "este escenario incluye el éxito del gobierno en lograr coordinar expectativas y estabilizar la economía, tal que implique una recuperación de la actividad en los últimos meses del año".

EconViews prevén que "hasta mediados de año vamos a tener una estabilización en el nivel de actividad y después volveríamos a crecer; todo esto está sujeto a que se terminen de hacer las correcciones macro, salgamos del cepo y no se profundice el atraso cambiario". Así, dijo que "por ahora, mantenemos nuestra proyección de -3,3 para este año, aunque los riesgos a la baja están latentes".

A su vez, Christian Naud, analista de ACM, comentó que "los sectores más orientados al mercado interno están siendo los más afectados, mientras que algunos transables (agro y petróleo) parecen sostenerse. Todavía no sabemos si la actividad tocó piso pero es probable que a finales de año comencemos a ver signos de mejora, aunque depende de otros factores tales como una inflación consolidadamente a la baja o la persistencia o no del cepo cambiario, con lo cual no es fácil pronosticar si la recuperación será en V, L o W".