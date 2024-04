El Gobierno nacional se encuentra abocado al diseño de un plan para facilitar el acceso al financiamiento de una serie de medidas de eficiencia energética que redunde en ahorros para los millones de usuarios de luz y gas natural, tanto residenciales de clase media como pymes y sectores vulnerables, con beneficios que se notarán "inmediatamente" en la facturación de esos servicios.

Así lo adelantó a iProfesional la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, quien señaló que entre las opciones en estudio figura la elaboración de un listado de "medidas positivas" para que los usuarios accedan al financiamiento y, a su vez, el sector financiero "se sienta tranquilo y que esas medidas tengan su propio repago", mayores beneficios en cuotas para el pago con tarjetas de crédito de equipos más eficientes y hasta "alguna disminución del IVA en algunos elementos importados que no se fabrican en el país".

El plan implica un cambio de paradigma en el enfoque del Estado respecto del consumo energético, ya que se dejaría de lado el subsidio permanente a la tarifa (que no incentiva el uso racional de la energía y, además, en las últimas dos décadas demandó erogaciones estimadas en unos u$s200.000 millones) para poner el acento en el ahorro y la eficiencia, con el financiamiento de una sola vez de equipos, materiales y servicios que permitan un mejor uso de la electricidad y el gas.

En ese caso, los beneficios serán por partida doble: para los usuarios a través de un ahorro en sus facturas mensuales que compensaría el impacto de los aumentos tarifarios y, para el Estado, un menor gasto que redundará en los resultados primario y financiero y en una reducción en la importación de combustibles, así como en menos emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Apuestan a la disminución del consumo energético en los hogares

Beljansky, virtual "número dos" del área de Energía del gobierno después del secretario Eduardo Rodríguez Chirillo, sostuvo al respecto que "es mejor que el Estado, en vez de gastar en subsidiar la energía, lo haga para que el consumo energético en los hogares pueda disminuir, porque al fin y al cabo es preferible destinar la plata a invertir en equipos eficientes".

En ese sentido -y para que los usuarios tomen dimensión del alcance del plan- la funcionaria explicó que "el beneficio se reportará inmediatamente en la siguiente factura" tras la compra del producto o servicio financiado.

El cambio de paradigma cuenta con el impulso adicional de las nuevas tarifas de los servicios de electricidad y gas

Al respecto, manifestó que "la sustitución de una heladera con 15 o 20 años de antigüedad por una nueva representa un ahorro del 60% en el consumo eléctrico de ese electrodoméstico", pero que, además, "hay muchas otras medidas" que ayudarían a reducir el consumo global.

"Estamos analizando la publicación en breve de guías de buenas prácticas o de eficiencia y uso racional de la energía", indicó Beljansky en un paréntesis de un encuentro llevado a cabo en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires, donde se abordaron los avances en el etiquetado de vivienda en las provincias.

Esas guías estarán "dirigidas al público objetivo", señaló, en referencia tanto a "espacios comunes de los edificios y la casa individual", pero también para "panaderías, supermercados, bares y restaurantes y para la industria en general".

Rápido acceso al financiamiento para medidas de eficiencia energética

"Estamos trabajando muy arduamente para facilitar el acceso rápido al financiamiento para avanzar con mayores medidas de eficiencia energética", enfatizó Beljansky, quien puntualizó que esos beneficios se focalizarán en "las opciones más eficientes", como la adquisición de equipos clase A+++, los de menor consumo en la actualidad.

Esas economías en los hogares también se darán en pequeños y medianos establecimientos comerciales e industriales, otra de las preocupaciones a la hora de hablar de costos, "para que las pymes puedan seguir generando en trabajo que necesitamos", destacó la subsecretaria.

"Es imprescindible proteger el trabajo y el funcionamiento de las pymes, pero es imposible subsidiarles la energía, porque venden sin que el Estado sea un actor que intervenga en la fijación del precio del producto", aseguró, al tiempo que explicó que "no se les puede subsidiar la energía, pero sí podemos ayudar para que puedan reconvertirse e implementar medidas de eficiencia energética para morigerar el impacto de las tarifas en las facturas, que era imprescindible que se sinceraran. Ese es el desafío y por eso necesitamos acompañarlas para que puedan hacer esa reconversión".

Estas medidas tendrán beneficios en el pago de cuotas para el pago con tarjetas de crédito

El cambio de paradigma cuenta con el impulso adicional de las nuevas tarifas de los servicios de electricidad y gas, pero más allá de los precios están en línea con la reconversión en países de la Unión Europea, donde precisamente se desempeñó profesionalmente Rodríguez Chirillo.

"Venimos de muchos años en los que los energéticos prácticamente no costaban nada y entonces las medidas de eficiencia se tomaban por decisiones de responsabilidad particular, por preocupaciones en temas ambientales, pero no por evaluaciones de costo efectivo", reflexionó Beljansky.

En ese sentido, advirtió que "los constructores de nuevos edificios van a ver de qué manera pueden aggiornarse y los consumidores también, ahora que se están dando cuenta de que los energéticos son un egreso dentro de la matriz de costos del hogar".

Por último, la funcionaria aprovechó el adelanto del plan de financiamiento de eficiencia energética para relativizar el calificativo de "negacionista" en la materia que se le atribuyó al presidente Javier Milei durante la campaña electoral: "A los hechos me remito, es la primera vez que un Gobierno cuenta con una Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético; nunca existió y estamos en un gobierno con ocho ministerios y muy pocas secretarías y subsecretarías".

"Que un gobierno con este nivel de austeridad y estructura pequeña tenga una Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, está diciendo mucho. La mirada es otra", finalizó.