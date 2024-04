Milei en el Llao Llao, el peligro de un default de CAMMESA, y el escándalo en el Senado

El más importante de los eventos de la semana fue el Foro Llao Llao en Bariloche organizado todos los años por Eduardo Elsztain. El dueño de IRSA, es una especie de consejero espiritual y uno de los empresarios más cercanos al presidente Javier Milei quien por decisión propia no tuvo reuniones privadas con empresarios y tampoco estuvo al final del evento.

Milei emprendió el viernes a la tarde el viaje de vuelta luego de su disertación junto a su hermana, la secretaria general Karina Milei y el ascendido secretario Manuel Adorni al que algunos encuestadores lo empezaron a medir para las próximas elecciones de medio término. Podría ser candidato en el territorio bonaerense.

La alta influencia que tiene en redes sociales y el impacto de sus declaraciones diarias lo posicionaría en algunas encuestas con una imagen positiva detrás de Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel y por encima de otros funcionarios del gobierno.

Milei aterrizó en el aeropuerto internacional de Bariloche y, por primera vez, lo hizo a bordo de una aeronave de la flota presidencial, luego de la advertencia del ministerio de Seguridad acerca del uso de vuelos comerciales. El mandatario llegó a bordo del Tango 11, un Learjet 60 SE que fue estrenado durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

Satisfacción de los empresarios

Un empresario comentaba allí que nunca había visto tantos jets privados de empresarios aterrizar ese aeropuerto internacional, contó unos 20 y muchos de ellos llegaron desde el Uruguay. Otro de los que llegó con su avión fue Cristiano Ratazzi quien sorprendió a Milei cuando lo saludó.

"Muy bueno Javier muy bueno lo que dijiste yo pienso como vos" le dijo Ratazzi a un Milei que se rió y le contestó: "Ya sé, Cristiano por eso llevás la gorra nuestra", haciendo alusión a la gorra negra de "Las fuerzas del cielo" que llevaba puesta el empresario y que es, uno de los símbolos de La Libertad Avanza (LLA).

Lo más comentado este viernes al final de la jornada por los empresarios fue la votación del aumento de la dieta de los senadores y el tuit enviado por Milei. La imagen donde se observa una gran cantidad de ratitas votando y la mano escondida de uno de ellos en alusión al senador Martín Lousteau.

En tanto, el sábado por la noche en una casona en un barrio privado de Canning se festejaron los 70 años de un empresario muy influyente en el mercado energético. La cena preparada por uno del chef más famosos fueron todos tipo de pastas secas con diferentes tipos de salsas donde sobresalió la de langostinos a la putanesca, un invento del dueño de casa.

Empresarios del sector eléctrico, críticos de la gestión del secretario de Energía

Hubo muchos chismes e información acerca de algunas desinteligencias administrativas y financieras en áreas que dependen de la secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodriguez Chirillo, quien en los últimos días se habría ausentado por razones de salud.

Un empresario proveedor del sector eléctrico comentó sobre un tema que sorprendió a los asistentes y que podría complicar el futuro financiero por la posibilidad de un posible default de la empresa estatal CAMMESA la administradora del mercado de cargas mayorista de energía que podría afectar las cotizaciones de los bonos de la deuda argentina nominados en dólares.

Al parecer un funcionario del ministerio de Economía se enfrentó el viernes pasado con directivos de las principales empresas del sector eléctrico y desató un conflicto que también podría complicar seriamente el acceso de las compañías energéticas al mercado de capitales local e internacional.

"Fue una reunión, a través de una videollamada donde el jefe de asesores del ministerio de Economía, Diego Aduriz les avisó a esos directivos de las empresas del negocio de generación de energía que el gobierno había decidido que CAMMESA les empezaría a pagar desde este mes a las empresas de energía por ese suministro.

El peligro de un default de CAMMESA está latente

Una deuda que no se pagará

Aduriz, les habría manifestado que la deuda acumulada de unos 1200 millones de dólares no se pagaría ahora y se buscaría refinanciarla, lo que provocó un gran enojo de esos directivos" explicó el empresario.

Entre estas empresas se encuentran Central Puerto, Pampa Energía, AES, MSU Energy, Albanesi e YPF Luz cuyo accionista mayoritario son la estatal YPF y la americana GE.

"En esa reunión el jefe de asesores Diego Aduriz, un experto en finanzas que no conoce del tema energético, les planteó que el gobierno pretende patear hacia adelante la cancelación de una deuda millonaria que tiene CAMMESA con nosotros" comentó el hombre. Se trata de una deuda que se acumuló durante los meses de diciembre y marzo por la decisión del ministerio de Economía de no pagar el valor que cubre los costos de producción y transporte de energía.

Otro ex directivo de una de esas compañías comentó que Aduriz, quien es sobrino del ministro Luis Caputo, les planteó a las empresas que el gobierno pretende dejar impago, sin fecha a cancelación a la vista, ese pasivo de u$s1200 millones.

¿Conflicto legal en puerta?

Los expertos explicaban qué medida podría provocar, un conflicto legal de alcance internacional porque las generadoras tendrían que renegociar en Nueva York créditos por unos u$s5000 millones con grandes fondos de inversión que financiaron la construcción de centrales termoeléctricas en los últimos años.

Al parecer por ese motivo la CNV empezó a intimar a algunas empresas a que aclaren a la Bolsa porteña mediante un hecho relevante cuál es el estado de las acreencias que poseen con la empresa estatal.

En este caso las empresas deberán informar de manera formal sobre el hecho a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Security Exchange Comission (SEC) de Nueva York.

Al funcionario se lo cuestiona además por haber frenado los contratos de las nuevas centrales al romper los contratos y exponerse a juicios de controversias de empresas internacionales en el CIADI.

Empresarios a gusto con las reformas

En la madrugada del viernes en el final de un asado realizado en dos parrillas gigantes paralelas con unos 50 kilos de carne chorizos y todo tipo de achuras que se esfumaron en una hora se habló de todo en el histórico Club Belgrano de la calle Arribeños en el bajo Belgrano. Esa propiedad fue conocida como la finca de Corvalán por haber sido su propietario el Dr. Rafael Jorge Corvalán quien realizó en 1858 la construcción del edificio que actualmente se utiliza como sede social.

El "asadazo mensual" del Rotary Club de Belgrano que se realiza en ese icónico lugar tuvo como uno de sus anfitriones al conocido consultor de empresas Nelson Pérez Alonso. Allí se reúnen empresarios, financistas, hombres de las fuerzas armadas y profesionales de distintas áreas. Se habló de todo pero el tema más comentado fue el aumento de la dieta de los senadores y del futuro de las inversiones.

Pérez Alonso, un experto en el análisis de la mayoría de los sectores de la economía local con su empresa Claves, poseedora de una de las bases de datos empresariales más grandes del país comentó su sorpresa en relación a las visitas de empresarios extranjeros que lo consultan para hacer inversiones en el futuro en distintos sectores desde tecnología hasta industria pesquera. Lo acompañaban en la reunión algunos empresarios entre ellos un taiwanés que posee unos 30 barcos que operan desde Mar del Plata y que se dedica a la pesca del calamar. Él empresario asiático se mostró muy a gusto con las reformas encaradas por Milei. "Es alguien que puede mejorar a la Argentina por las reformas que quiere imponer y en particular la laboral que es muy necesaria en el sector pesquero" comentó el empresario que llegó en 1994 a vivir aquí y solo vuelve al país una vez por año.

El escándalo en el Senado

Un asesor de un senador que asistió a esa cena comentó que estaba todo arreglado en el Senado para aumentarse las dietas a unos 7 millones de pesos porque hubo una reunión de los senadores el miércoles pasado en el Salón Gris de la Cámara de Senadores y ese día se juntaron los jefes de los bloques para firmar la resolución para aprobarse el aumento.

Aseguran que estaba todo arreglado en el Senado para aumentarse las dietas a unos 7 millones de pesos

El asesor comentó que fue el senador Juan Carlos Romero, el que solicitó la incorporación del tema y pidió habilitarlo sobre tablas. "Se necesitaban dos tercios. Villarruel puso la definición a mano alzada y, pese a que algunos de no querían quedó convalidada la votación y luego sin debate, se volvió a votar la iniciativa de manera formal y quedó aprobada" explicó.

Además agregó que: "el miércoles por la tarde les llegó a todos la resolución ya firmada pero la novedad es que no fue firmada por todos los jefes de bloque ya que Ezequiel Atauche por La Libertad Avanza (LLA) y Luis Juez por el PRO no la habían firmado porque estuvieron ausentes en esa reunión del miércoles y Atauche en una cena privada el lunes, le habría pedido a su colega el sanjuanino Bruno Olivera que firmará la resolución porque él iba a estar en el cumpleaños de su hijo en Jujuy.

No se entiende entonces, porque frente a los medios Atauche manifestó que él no estaba enterado y que no sabía por qué Olivera firmó en la tarde del miércoles esa resolución.

Críticas a Belocopitt

Un economista cercano a Milei criticó de manera indirecta a Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group utilizando el mismo argumento que utilizó el presidente.

"No es lo mismo cuando alguien genera una posición dominante a partir de la estafa al Estado, tomando sus recursos, y después genera movimientos políticos tocándole el bolsillo a un segmento etario, donde hay una gran proporción de votantes" comentó.

En el tiempo de la mesa de postres, el café, el champagne, el whisky y los habanos cubanos el economista explicaba el problema del gobierno ya que a partir del DNU 70/2023 el sector de medicina prepaga dejó de estar regulado por la Superintendencia de Salud y quedó en libertad de fijar precios y aseguró que: "como consecuencia de meses de precios subiendo por debajo de la inflación y medicamentos que aceleraron las subas, en los primeros meses del gobierno de Milei se registró un incremento de la relación entre cuotas y salarios".

Pérez Alonso explicó que el sector privado de la salud está conformado por clínicas, sanatorios, hospitales, centros de diagnósticos, empresas de producción y/o comercialización de insumos médicos y empresas de medicina prepagas. En el caso de la medicina prepaga hay cinco de ellas (OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint y Medicus) concentran el 70 por ciento de los afiliados. "Este subsistema presenta una gran heterogeneidad en términos de cantidad de afiliados, calidad y cantidad de prestaciones, red de prestadores, existencia o no de efectores propios, modelo de gestión y esquema de negocios, entre otros aspectos" aseguró el experto.

Se habló allí también de una legisladora libertaria que ya se muestra con la intención de ser gobernadora bonaerense en el 2025. "Tal vez no esté enterada que la secretaria general Karina Milei ya armó la mesa política "Milei 2025" de la que participan en la, que podría ser candidata, el ministro del Interior Guillermo Francos, su viceministro Lisandro Catalán, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el asesor presidencial Santiago Caputo" comentó el economista cercano a Milei.