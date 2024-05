Con la reducción de los subsidios a los servicios públicos en la Argentina, a muchas personas le llegaron facturas de luz exorbitantes en los últimos días. Mucho de ese alto consumo tiene que ver precisamente con los electrodomésticos que utilizan en sus hogares.

Las personas al ver las tarifas muchas veces no terminan de entender cómo gastaron tanto si cuidan de no dejar la luz prendida sin necesidad en su casa, si tienen electrodomésticos a gas como las estufas u hornos, etc.

Pero aún así, y tomando todas las precauciones, es posible que los electrodomésticos que habitan el hogar sean los responsables de un consumo desmedido de electricidad.

Siendo que reducir el consumo para achicar los gastos se vuelve cada vez más necesario en los hogares argentinos, repasamos a continuación cuáles son los electrodomésticos caseros que más luz consumen, y algunos "hacks" para alivianar esta carga.

Electrodomésticos que gastan más luz

Si no estás en casa en todo el día y no dejás prendida la luz ni el aire acondicionado, ¿cómo es que tu casa consume tanta electricidad?

La clave está en los electrodomésticos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), una ONG española que se dedica a defender a los consumidores, señalaba en su último informe del 1 de abril que hay una serie de electrodomésticos que consumen más que otros.

Qué electrodomésticos gastan más luz en la casa

Los siguientes son los aparatos que más luz consumen, según OCU:

La caldera eléctrica, entre 3 y 6 kWH al día, aproximadamente,

entre 3 y 6 kWH al día, aproximadamente, la estufa eléctrica , entre 1,5 y 3 kWh,

, entre 1,5 y 3 kWh, el horno eléctrico , entre 1 y 1,4 kWh,

, entre 1 y 1,4 kWh, una heladera , entre 0,7 y 0,8 kWh, más o menos,

, entre 0,7 y 0,8 kWh, más o menos, una computadora , entre 0,6 y 1,2 kWh diarios,

, entre 0,6 y 1,2 kWh diarios, el lavavajillas , entre 0,6 y 0,7 kWh,

, entre 0,6 y 0,7 kWh, el lavarropas , entre unos 0,5 y 0,9 kWh,

, entre unos 0,5 y 0,9 kWh, un hervidor eléctrico de agua, entre 0,5 y 0,7 kWh.

Por lo tanto, si en un hogar se utilizan todos los días varios de estos electrodomésticos, es probable que su consumo de luz sea importante.

Un electrodoméstico que no menciona la ONG española pero que es muy común en la Argentina y tiene un altísimo consumo de electricidad es el aire acondicionado. Se calcula que un aire acondicionado central tiene una potencia de media de 3.800 vatios por hora.

Aires Acondicionado son algunos de los electrodomésticos que más luz gastan

Más aún, en las ciudades argentinas en las nuevas construcciones muchos residentes utilizan el aire tanto en verano para refrigerar el ambiente, como en invierno para calefaccionarlo. Por eso es fundamental ahorrar en la cantidad de horas que permanece prendido.

La clave es no desesperar al ver la factura de la luz sin subsidios y comenzar a reducir el consumo. Este ahorro se puede lograr simplemente con algunos pequeños trucos en el uso de electrodomésticos, que detallamos a continuación.

Trucos para gastar menos luz con los electrodomésticos

El primer consejo y más obvio de todos es que, si el objetivo es no consumir mucha luz, se deben elegir modelos de electrodomésticos que sean de bajo consumo y amigables con el medioambiente.

En la Argentina la mayoría de los electrodomésticos deben aclarar por ley en las indicaciones que vienen junto a los mismos cuánto consumen de energía. La categoría A es la de menor consumo y más sostenible.

Entonces, por ejemplo, si al comprar una heladera, que es un electrodoméstico que está permanentemente encendido y trabajando, se elige un modelo de bajo consumo, es una forma segura de reducir la factura de luz.

Otra medida que se puede tomar para achicar el gasto de la luz en electrodomésticos es la de desconectar aquellos que no se están utilizando.

Las heladeras también pueden tener algo consumo de electricidad

La empresa dedicada a comparar las tarifas de energía Selectra, recomendaba hacer esto con la televisión, ya que estima que corresponde en hasta 10% la demanda de electricidad de media en una casa.

Para reducir algo el consumo de las televisiones, Selectra recomienda que, en vez de dejarla en stand by una vez deje de usarse, se desconecte. Lo mismo se puede hacer con otros artefactos como las pavas eléctricas o las cafeteras, que muchas veces se dejan encendidas aunque ya no se consumirá más café.

Hay electrodomésticos que consumen energía incluso después de que se apagan, y esto es un problema importante. Por ejemplo, las computadoras, consolas de videojuegos, sistemas de sonido envolvente o incluso decodificadores de televisión por cable y satélite.

De hecho, cualquier cosa con un reloj digital incorporado -como un microondas o un reproductor de DVD- está consumiendo luz. Por eso, en esos casos la recomendación es desenchufarlos, no solo apagar.

Lo mismo se puede decir de los aires acondicionado. Muchas personas tienen la costumbre de no apagarlo al salir de casa, para tener el ambiente a una temperatura agradable al regresar. Pero esa pequeña costumbre ahora tendrá un precio más oneroso.

La recomendación es asegurarse de estar usando un equipo de aire acondicionado de bajo consumo o en un modo amigable con el medio ambiente, que permitirá ahorrar energía.

Además, apagarlo por completo al salir de casa. Mientras se lo está utilizando, la clave es usarlo a una temperatura cómoda pero no excesivamente fría o caliente, para no demandar tanta energía -se recomienda mantenerlo en 24 grados- y cerrar los ambientes que se refrigerarán para que el frío o el calor permanezcan en el mismo. Cerrar puertas y ventanas, utilizar burletes, etc. para reducir la cantidad de tiempo que toma llegar a la temperatura adecuada.

Otro de los electrodomésticos que más consumen en un hogar es el lavarropas. Sin embargo, este gasto también se puede reducir. La ya citada empresa señala que un 80% del gasto que se hace por el uso de la este aparato procede del calentamiento el agua que emplea. Por lo tanto, si se rebaja unos grados la temperatura, también se reducirá el consumo y el gasto de luz.

Siguiendo estos consejos y estando atentos a aquello que podemos hacer en el hogar para reducir la demanda de electricidad, seguramente se podrá achicar el gasto en la tarifa de luz que corresponde a los electrodomésticos que se usan en la casa.