Con funcionarios que asumen y renuncian, y directivas que en muchos casos se contraponen, la secretaría de Trabajo parece encontrar un rumbo, por lo menos en las discusiones paritarias, teniendo en cuenta además la voluntad negociadora de las partes. Con un poco de todo esto, se logró desactivar un potencial conflicto en la industria de la alimentación, donde se acordó un aumento para marzo y abril.

La Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) tenía vigente un plan de lucha ante el atraso salarial denunciado en su momento. El gremio realizó la semana pasada una masiva movilización a la sede de la Federación de Industriales de Productos Alimenticios (FIPAA), ubicada en la avenida Córdoba 1345, para reclamar una mejora en el marco del convenio colectivo de trabajo (CCT) 244/94.

Frente a la cámara patronal, el secretario General de la Federación, Héctor Morcillo, expresó: "Si no llegamos a un acuerdo en las próximas horas no saldrá ninguna producción en todo el país". Voceros gremiales admitieron a iProfesional que, si no se otorgaba un incremento, esta semana iban a comenzar con paros por turno. Los empresarios, entonces, acusaron recibo y convocaron a una reunión para retomar el diálogo.

Gremio de la alimentación acordó aumento de sueldo: cómo se pagará

El gremio informó que la mejora es de un 9 por ciento para marzo (sobre los salarios de febrero), y del 7 por ciento para abril (sobre los salarios de marzo) y aclaró que, para ambos casos, el aumento será no remunerativo hasta mayo. Asimismo, comunicó que el pago retroactivo de los salarios de marzo y de la primera quincena de abril deberán ser abonados por los empleadores hasta el 30 de abril.

Morcillo destacó que de esta forma se cierra la paritaria anual que va de mayo 2023 a abril 2024, con un incremento acumulado del 304 por ciento, superando al índice de inflación en el mismo período.

Una vez liquidados todos los porcentajes, el salario promedio rondará los 850.000 pesos, con básicos de 725.000 pesos y máximos de 1.200.000 pesos; en tanto que la hora del operario inicial será de 3.620 pesos y el oficial calificado de 4.930 pesos en la categoría Elaboración, Envasamiento y Varios; y el operario calificado de 3.897 pesos y el oficial calificado de 5.419 pesos en la categoría Mantenimiento. En todos los casos no se incluyen ítems como antigüedad y presentismo, entre otros.

Solución a la paritaria, pero alerta por puestos de trabajo

Sobre este aspecto que preocupa a la agrupación sindical, Morcillo planteó: "Frente a la negativa de las patronales de otorgar una justa recomposición de salarios a los trabajadores y trabajadoras de la alimentación, tuvimos que recurrir a las medidas de fuerza que, en este caso, iniciamos con una marcha que fue contundente".

Remarcó que "gracias a la movilización y la unidad gremial, el empresariado parece que entendió la situación" y agregó: "Siempre estamos abiertos al diálogo, en tanto y en cuanto se comprenda que nuestra tarea es preservar el poder adquisitivo de los salarios".

El titular de la FTIA manifestó que "así como estamos abocados al tema ingresos y no perder frente a la inflación, también estamos preocupados por sostener los puestos de trabajo, frente a un plan económico recesivo, que impacta en el mercado interno y ya está generando despidos".

Puntualmente, empresas como Pepsico, en su planta ubicada en el Parque Industrial de Mar del Plata, o la multinacional mexicana Bimbo, de la fábrica de Córdoba, registraron cesantías que fueron rechazadas por el sindicato. Fuentes gremiales subrayaron: "Las empresas alimenticias tuvieron y tienen toda la libertad para subir los precios, los fijaron con un valor del dólar superior al real. Ahora no quieren bajar los precios y que el ajuste lo paguen los trabajadores y trabajadoras".