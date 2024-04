Milei y un intento de "clase magistral" de Economía con duras críticas a la "manga de pifiadores"

En su primera aparición luego de la Marcha Federal Universitaria del martes, el Presidente de la Nación Javier Milei dio en la cena aniversario de la Fundación Libertad una especie de clase magistral de economía denominada por el "Dinero, Precios, Política Monetaria e Inflación".

En la misma desarrolló y explicó una serie de conceptos teóricos muy técnicos ante un auditorio que lo escuchaba con mucha atención y que lo aplaudió por lo menos 10 veces a los largo de su exposición que duró unos 70 minutos.

Milei aclaró al comienzo de su exposición que: "Esta charla está dirigida a gente muy calificada acostumbrada a leer informes económicos".

Frente a un salón del Golden Center de Parque Norte colmado de empresarios, economistas, funcionarios y distintos actores de la política, la cultura y el espectáculo donde estuvo presente Mirta Legrand, el presidente hizo una importante defensa de su programa económico y lanzó críticas hacia la oposición y a los consultores económicos que "la pifiaron con sus análisis y estimaciones" de acuerdo a las palabras de Milei.

Milei y una clase de economía

Al inicio, Milei en forma muy didáctica y rápida explicó el origen del dinero pasando por el trueque, el trigo y la sal para identificar a las tres etapas anteriores a la creación del dinero para llegar luego a cómo se determinan los precios de los bienes en la economía.

"Desde que asumimos en diciembre la base monetaria está constante, pese a que compramos 15.000 millones de dólares, pese a que se dispararon los Puts, a que tuvimos que pagar pasivos remunerados, por eso está bajando la inflación", explicó Milei.

Con respecto a la inflación manifestó que "cuando llegamos en diciembre la inflación mayorista llegaba al 54% mensual o sea que viajaba al 17.000 anual y ahora la estamos bajando al 5% mensual para poder llegar a fin de año a una inflación del 150 % anual y la vamos a exterminar".

Cuando algunos economistas profesionales, por ignorancia, por resentimiento, y otros que si se quisiera suicidar deberían tirarse desde su ego porque quedarían fritos, dicen que "no hay plan de estabilización...¿Y cómo es que baja la tasa de inflación?

"¿Qué es magia? No. Dejamos constante la cantidad de dinero", continuó el presidente.

Embestida contra los economistas que dicen que hay atraso cambiario

A continuación, siguió con su embestida contra los economistas que dicen que hay atraso cambiario. "Esos mismos que dicen que hay atraso cambiario, son los mismos que decían que había que poner el dólar a $600 y tenían una hipótesis de inflación más alta" explicó y agregó además que: "Nosotros lo pusimos por el equivalente a $1000 y tenemos menos inflación", dijo y les pidió que "por lo menos sean coherentes para no ser intelectualmente deshonestos".

Luego se refirió a aquellos que cuestionaron la viabilidad de la política fiscal. "Algunos decían: "es imposible conseguir el déficit cero en 2024"", pero afirmó que cuando comenzaron a analizar las cifras con el ministro de Economía, Luis Caputo, vieron que podía concretarse en marzo. "Hablábamos con Toto y el me decía, Me parece que alcanzamos el déficit cero en marzo y para qué. Me puse bullish", y añadió, "el pobre de Guillermo Francos sufre y lo saludó desde su tarima mientras exponía.

Milei prosiguió con su crítica a los economistas al señalar que cuando lograron el equilibrio financiero "en el primer mes hubo quienes cuestionaron el método. ¿Qué dijo la manga de pifiadores? Na, bueno es poquita motosierra y es mucha licuadora".

El presidente dijo: "pregunten qué pasó con la obra pública, con las transferencias discrecionales, con los planes, con los empleados públicos", y enfatizó que "la mayor parte del ajuste es motosierra" , también reconoció que hay licuación del gasto. Y advirtió: "A veces, la licuadora cuando se vuelve permanente también es motosierra".

¿No hubo rebaja de impuestos?

En relación a quienes dicen que aún no implementó una rebaja de impuestos, Milei afirmó que:"se le está devolviendo a los argentinos 15 puntos del PBI por el no señoreaje que es lo que nos charabán los políticos emitiendo dinero en el Banco Central para financiar el déficit fiscal " y señaló que "la presión del Estado está cayendo".

Milei hizo referencia a la baja del riesgo país al manifestar que: "cuando llegamos los bonos estaban en u$s18, pongamosle u$s20. Ahora están arriba de u$s60. Por eso utilizan causas nobles para intentar desestabilizar a un gobierno. Por eso están tan nerviosos, porque saben que no vuelven más", les dijo a los economistas opositores y vaticinó que la inflación se va a desplomar y "la economía va a subir como pedo de buzo"

Al evento asistieron integrantes del Gobierno. Entre ellos la secretaria General Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior Guillermo Francos; la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, la ministra de Seguridad Patricia Bulrrich, la canciller Diana Mondino; y el ministro de Defensa, Luis Petri a quienes en una parte de su presentación Milei los calificó a cada uno como los "Messi" de su gobierno y agradeció la invitación del presidente de la Fundación Libertad Gerardo Bongiovanni.

A Bullrich, además la saludó mientras disertaba y la calificó como una "genia", y al asesor presidencial Federico Sturzenegger, lo definió como el "coloso Federico" al identificarlo entre los presentes.

Entre motosierras y licuadoras: los economistas, el principal blanco de los dardos de Milei

En una nueva crítica a los economistas Milei manifestó que: "la manga de pifiadores dijeron es muy poquito de motosierra y mucho de licuadora, pregunten qué pasó con las transferencias discrecionales y los intermediarios".

Al respecto explicó que la mayor parte del ajuste es motosierra y además planteó que "a veces la licuadora si se vuelve permanente también es motosierra. Es cuestión de tiempo, hasta que terminemos de estabilizar".

Milei remarcó que "la verdadera estafa" consiste en la emisión monetaria y agregó que:"si ustedes tuvieran una economía en crecimiento y el BCRA emite, lo que sucede es que la inflación es cero, pero sí que hay estafa, porque si no hubieran emitido hubiera deflación, que es algo sano".

En cuanto a la deflación, el mandatario consideró que "la deflación no es mala, implica devolverle recursos a la gente". En ese marco, cuestionó al gobierno anterior al detallar que se emitieron 28 puntos del PBI, mientras que "en el último año emitieron 13. Nos dejaron un BCRA quebrado, con una relación de pasivos remunerados 4 veces a uno. Cuando hacíamos la cuenta íbamos a tener una inflación del 17.000 por ciento".

Inflación y críticas a Kicillof

Al abordar el tema de la la inflación, Milei crítico al gobernador Axel Kicillof al tratarlo como "ese chico, que está en la provincia, el soviético, dice que es una exageración" y manifestó: "ni siquiera saben el cálculo de cómo es la inflación que es un exponencial".

Por tal motivo, Milei defendió el plan económico del gobierno al sostener que "la caída del riesgo país predice que para adelante la economía rebota, por eso están tan nerviosos y usan causas nobles.

El mandatario aprovechó y también criticó a los economistas que cuestionan la falta de un plan integral. Al respecto se preguntó: "¿qué quieren un plan quinquenal? no soy un comunista, soy liberal libertario, eso lo tienen que determinar los empresarios no un burócrata. Por mucho que le pese a los políticos, no son Dios, son peores que el ser humano promedio. Cuando entré en política me preguntó un periodista de manera agresiva ¿qué pensaba ahora? y dije que me equivoqué, los políticos son mucho peor de lo que imaginaba", sentenció.

El presidente criticó a algunos sectores políticos, Milei hizo referencia a la denuncia recibida por promover la fuga de dólares: "Cuando digo que el que fugó plata es un héroe, viene un imbécil y me hace un juicio. Es buenísimo, o sea el chorro acusando al honesto, más claro imposible. Por eso no es casualidad que tengamos 100 años de decadencia, si tenemos la cabeza quemada de socialismo en la sangre"? Además destacó que: "más allá de todo esto lo que quiero ahora es básicamente terminar con lo que nosotros hemos hecho".

Al abordar el tema de la la inflación, Milei crítico al gobernador Axel Kicillof

Expectativas económicas

El presidente se preguntó: ¿cómo es que estamos logrando la tasa de inflación: un programa de déficit cero donde atacamos de cuajo el gasto público, donde obviamente en la primera parte sobreaccionamos", explicó el mandatario. Y destacó que el "saneamiento de BCRA hizo que de tener un déficit cuasifiscal de 10 puntos del PBl hoy está en 4 y camino a 3"

Frente a las expectativas económicas que tiene, el Presidente detalló que "en la próxima tasa de inflación otro punto más le vamos a echar. No existe registro histórico en la historia de la humanidad de un ajuste de semejante calibre en 3 meses. No solo eso, si se fijan los analistas como el FMI cuando llegamos esperaban una inflación del 250%... digo... era un caso optimista. Bueno hoy el FMI espera que la inflación de este año cierre en 150%, para eso de acá a fin de año la inflación promedio tiene que ser del 5,5%. Lo estamos logrando",

En relación al déficit fiscal manifestó qué:"hay que atacar al déficit fiscal, hay que atacar al gasto público no solo a nivel nacional, sino también provincial y municipal. Hay que barrer con el fisco en todas las dimensiones. Esto es la fuente de nuestro empobrecimiento, la fuente de que a la gente no le alcance la guita, haya tantos pobres, tantos indigentes y que haya un montón de argentinos cagandose de hambre es culpa de los malditos políticos que no quieren bajar el gasto público".

Con una gran dosis de optimismo por los resultados de las medidas económicas implementadas, Milei planteó que: "el FMI siempre suele ser muy agresivo con las proyecciones esta vez se quedó corto con las proyecciones porque está bajando más rápido, siempre que parecían ser el cuco las cosas que proponían, nosotros lo estamos haciendo más rápido".