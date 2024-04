El dólar blue cerró el jueves en $1.055 con lo cual tuvo una suba diaria de $20, y es el valor más alto desde fin de febrero, en tanto que las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP también finalizaron con alzas de 1,2% y 0,7% contra la jornada previa, en lo que fue la primera reacción a la nueva baja de la tasa de política monetaria que anunció el Banco Central. Más allá de un reacomodamiento inicial, los analistas prevén que este recorte de la tasa no jaqueará re la tranquilidad cambiaria, y vislumbran que puede haber un efecto moderado sobre los dólares libres pero sin riesgo de una escalada descontrolada.

Los expertos esgrimen que la fuerte dolarización previo a las elecciones, la falta de pesos por el deterioro salarial, el cepo, la oferta de divisas de dólar blend para exportadores que permite liquidar el 20% a través del dólar Contado, y la llegada de la cosecha gruesa son factores que contribuyen a tener contenidos a los dólares paralelos..

El BCRA bajó la tasa de interés de referencia de política monetaria, que es la de pases pasivos,10 puntos porcentuales desde 70% a 60% tasa anual, que equivale a 82,1% de Tasa Efectiva Anual (TEA), y 5,05% de Tasa Efectiva Mensual (TEM). Esta es la segunda baja de la tasa monetaria de este mes, la anterior había sido el 11 de abril, y se prevé que los bancos también reduzcan en igual proporción el rendimiento de los plazos fijos tradicionales, para así pagar por las colocaciones una renta de alrededor de 50% de TNA, es decir un 4,2% mensual.

El mercado especulaba con una nueva baja de tasas ante recientes proyecciones de desaceleración de la inflación que reflejan que en abril se ubicará en un dígito, y también como parte de la estrategia en el marco de la licitación de deuda del Tesoro. Y es que al igual que la vez anterior, la decisión de la baja de tasa se conoció unas horas antes del cierre de la recepción de ofertas de la licitación que se realizó el jueves.

Tasa: ¿cuáles son los motivos por lo que bajó por segunda vez en el mes?

El analista financiero Christian Buteler vinculó la baja de la tasa a la realización de la licitación de deuda del Tesoro, al explicar que "el BCRA estuvo comprando bonos en las últimas jornadas a los efectos de asegurar al Tesoro liquidez para su nueva colocación, y luego reforzó esa estrategia bajando la tasa de pases como invitando a los bancos a que vayan a los bonos de la licitación". Y enfatizó: "favorece que la licitación salga con menos tasa, cuánto menos pague el BCRA más fácil es para el Tesoro bajar la tasa de lo que ofrecen los bonos".

Para Nery Persichini, con el recorte de la tasa el BCRA "buscó un doble objetivo: por un lado, sirvió para dar señales de cara a la licitación (promoviendo la rotación de los bancos desde pases hacia títulos del Tesoro), y acompaña la desaceleración de las expectativas de inflación". Al respecto, el experto recalcó que "las mediciones de alta frecuencia indicarían deflación semanal por primera vez desde octubre de 2021".

El BCRA bajó la tasa monetaria 10 puntos, de 70% a 60% anual

Con el mismo diagnóstico, Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS juzgó que "la medida fue tomada en el marco de una inflación que, según datos de alta frecuencia, sigue desacelerando, por lo que el recorte de tasas apunta a continuar licuando el stock de pasivos remunerados en términos reales", al tiempo que opinó que "dada la licitación del Tesoro, donde se ofrecen Lecaps (a tasa fija), el movimiento podría estar asociado a indicar que no se iban a convalidar tampoco tasas muy altas en esta operación".

Pära Mauro Carrizo, Financial Advisor de Cocos Capital, la medida "era esperable dada la baja en las diferentes variables nominales; claramente desde que comenzó el año la tasa, por debajo de la inflación, fue la variable que más corrió, y hoy, con la inflación bajando, es lógico que la tasa también baje y se acomode la tasa real en un nivel similar al de los últimos meses.

De igual mirada, Juan Truffa, director de Outlier, señaló que el impacto de la medida "está dirigido a que la liquidez vaya a la curva del Tesoro" y sostuvo que "responde a un proceso en el que el Gobierno quiere mantener la licuación" de los pasivos remunerados del BCRA.

Por su parte, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, evaluó que " este recorte de la tasa se apoya en las mediciones de inflación, sobre todo de alta frecuencia, para que la licuadora no pierda eficacia", y recalcó que "de paso la medida tiene cierto timming ya que se toma justo antes de la licitación del Tesoro".

Asimismo, el economista Federico Glustein aseguró que "se está buscando que los pesos vayan de los instrumentos de pases, que rinden poco, a la economía real, motivar la reactivación mediante el crédito privado y la inversión", y "a su vez es una forma de licuar los pasivos del BCRA". Y subrayó que "la idea es poder acumular dólares con cepo, licuando deudas y limpiar el balance del BCRA".

Baja de tasa: efecto licuación

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas aseveró que el BCRA bajó por segunda vez en abril la tasa monetaria "porque entiende que la inflación viene bajando más rápido de lo anticipado y acelera la limpieza de su balance".

Por la baja de la tasa monetaria, el rendimiento del plazo fijo también se prevé que baje a alrededor de 50% anual

Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores planteó que la baja de la tasa "va en el sentido que ellos buscan que es seguir licuando pasivos y así generar menos costo cuasifiscal". Y razonó: "Es lo que pueden hacer, más que nada. Con los dólares que van comprando que no les alcanza para mejorar el balance del BCRA en la ecuación reservas contra pasivos monetarios remunerados. Si pagan un poco menos por los pasivos remunerados, ese ratio no les empeora tanto".

Tobías Pejkovich, economista de Facimex Valores concordó que la reducción de la tasa "nuevamente sucede en una rueda marcada por la licitación del Tesoro para que este último consiga financiamiento a tasas más bajas", y consideró que "se trata de una decisión esperable dada la fuerte desaceleración que venían mostrando los indicadores de inflación de alta frecuencia, sin perder de vista que el BCRA indicó que la inflación núcleo iba a tener mayor relevancia en el manejo de la política monetaria".

"Con la baja de tasas, el BCRA avanza con la reducción del déficit cuasifiscal y se cumple nuestra tesis de que vamos a tener tasas reales negativas por más tiempo, motivo por el cual imaginamos una unificación cambiaria gradual y por etapas", recalcó.

Un análisis de Facimex Valores estimó que con este descenso la tasa "la carga anualizada de intereses de los pasivos remunerados en pesos bajará de 72% a 59% de la base monetaria amplia, marcando una notoria baja contra el 180% previo al traspaso de mando y alcanzando su menor nivel desde julio de 2022, aunque sigue en niveles históricamente altos".

Baja de tasas: ¿puede jaquear la calma de los dólares paralelos?

Gustavo Ber manifestó que "no veo riesgos de presión cambiaria, con los flujos aún al mando por el exceso de oferta, las restricciones a la demanda y la dura recesión". Y vaticinó: "no creo que altere la tranquilidad de los dólares financieros, al enfrentar todavía un escenario de exceso de divisas, por lo cual seguirán dentro del acotado rango de $1.000-$1.050 siendo el primer nivel el piso".

Repetto también cree que "el piso de los dólares está en los valores actuales, $1.050 el CCL" y consideró que "el precio de los dólares está regalados, con lo cual el riesgo de que haya una búsqueda de dólares está, pero el Gobierno se siente cómodo de que no ocurre por ahora por que con el dólar blend van teniendo cierto manejo de la situación".

La baja de la tasa busca seguir licuando los pasivos remunerados del BCRA para reducir su déficit cuasifiscal

Persichini dijo que "no vemos una presión extraordinaria sobre los dólares financieros, es que el esquema blend de exportaciones sigue propiciando una oferta financiera, mientras que el cepo y las restricciones cruzadas contienen la demanda". De igual mirada, Reschini alegó que "estamos con muchas restricciones cambiarias aún y más allá de algún movimiento puntual no veo que se vaya a producir una escalada significativa en los dólares"

El operador Gustavo Quintana estimó que "es posible que los valores se acomoden ligeramente por encima de los actuales, pero como estamos en el inicio de la comercialización de la cosecha gruesa y los dólares del sector exportador, por efecto del blend, contribuyen a engrosar la oferta en esos mercados".

Pejkovich también opinó que "la baja de tasas no presionará sobre la brecha, por los flujos del dólar de exportación 80-20". Y acotó que "si bien los dólares financieros están en mínimos de los últimos años en términos reales y la brecha con el dólar de importación es nula, los flujos del dólar de exportación 80-20 seguirán pesando más".

En la misma línea, Falcone argumentó que "las restricciones cruzadas y el dólar blend todavía permiten estabilidad en los dólares financieros, por lo que no deberían verse subas significativas" en los dólares libres.

Sobre el eventual impacto en los dólares financieros, Franco también cree "dado el flujo que brinda el esquema de liquidaciones actual a esos mercados el impacto, de existir, podría no ser relevante", Y sostuvo que "para evaluar la dinámica de MEP CCL habrá que estar atentos al volumen de liquidación de exportaciones de la cosecha gruesa".

Por su parte, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, estimó que "la baja de tasa debería alentar la suba de la brecha y con eso subirte un poco los dólares financieros, pero como también te aumenta la liquidación (por la cosecha) no veo riesgo de desborde". Y especuló que "a pesar del dólar blend con el esquema 80-20, como no hay brecha, viene bastante lenta la liquidación, entonces quizás están buscando despertarlo un poco también al dólar".

Analistas no preven que la baja de tasas de los plazos fijos dispare una escalada fuerte de los dólares paralelos

A su vez, Buteler advirtió que "los dólares libres hace rato que están baratos, cada vez que baja la tasa y no tenes la macro ordenada hay riesgo de que el dólar se empiece a mover más fuerte".

"Hasta ahora no ocurrió porque ayuda que la gran mayoría de la gente ya se dolarizó el año pasado y ahora está usando más los ahorros para vivir, pero siempre hay un momento en que se puede despertar el dólar, y la situación es cada vez menos sostenible cuando el dólar oficial se sigue atrasando, y la inflación aunque se desacelera sigue alta que el crawling peg de 2% mensual", alegó Buteler, quien prevé que con un momento en cual cual puede empezar a subir en forma más rápida los dólares es si el los productores destinan los pesos de la liquidación de la cosecha a ir al dólar al no tener una tasa atractiva.

Tasa: ¿habrá otra baja en mayo?

Baer prevé que puede haber una nueva reducción de la tasa de referencia monetaria en mayo: "si la bajase al 50% estaríamos hablando de una TEM del 4%, aún superior a la tasa de devaluación del dólar oficial, y con inflación cayéndose". Y afirmó que "la estacionalidad en la oferta neta de divisas le juega a favor", afirmó.

Falcone coincidió en que "la baja de tasas pueden continuar en la medida que continúe la baja sostenida de la inflación y nos encontremos dentro de la protección que ofrece el cepo actual".

De igual visión, Menescaldi dijo que si se confirma la desaceleración de la inflación, "para mí, van a bajar la tasa una vez más, pero después en junio van a tener que hacer algo con el dólar blend 80-20 y con el crawling peg" para incentivar la liquidación de los exportadores.

Persichini aventuró que la siguiente reducción de tasas sea "probablemente hacia mediados de mayo, cuando se conozca la inflación de abril".