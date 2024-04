Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía de Milei, salió al cruce de Cristina Kirchner luego de sus aseveraciones en el acto del sábado en Quilmes, y enfatizó: "No podemos permitir que los responsables de dejar al sistema eléctrico al borde del colapso hablen tan livianamente".

El descargo de Chirillo en X

Chirillo expresó su enojo a través de un extenso hilo en X, donde escribió: "Lo único correcto que dijo Cristina Kirchner es que el sector energético es complejo. Hago algunas aclaraciones para que no confunda a la gente. No podemos permitir que los responsables de dejar al sistema eléctrico desfinanciado, desinvertido y al borde del colapso hablen tan livianamente".

El funcionario explicó, además, que: "Se necesita un sistema eficiente para bajar costos. En los ‘90 lo fue (hasta el 2001), dado que el precio del mercado mayorista se redujo de 45U$S/Mwh a 25 U$S/Mwh. En 2024, recibimos un precio distorsionado y elevado, porque entregaron el sistema con costo aproximado de 85 dólares/Mwh".

La respuesta de Chirillo a Cristina Kirchner

Y dirigió un dardo a la gestión del sector energético del kirchnerismo: "Durante 20 años dieron subsidios indiscriminados y generalizados, gastando más de 100.000 millones de dólares para que la gente no pague el costo de servicio".

Chirillo añadió: "Además, mezclaron los conceptos de formación de precio/tarifa y subsidio, esto generó confusión conceptual de la gente".

Por último, agregó: "El Presidente [Javier Milei] nos encomendó corregir estos errores, eliminar transferencias al sector, reflejar el costo del suministro en tarifa, promoviendo la competencia, la inversión privada y enfocando los subsidios en quienes realmente lo necesitan"

Las 10 principales frases del discurso de Cristina Kirchner

-"¿Superávit de dónde? no tenés superávit. Es un superávit que no tiene sustento. Creer que en Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender la argentina, la economía y el mundo".

-"El déficit fiscal más grande del mundo es el de EE.UU que tienen la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, se pueden dar el lujo de tener déficit y trasladarlo a los demás países del mundo".

La exvicepresidenta habló durante una hora frente en un acto multitudinario en Quilmes

-"Hermano, hermana, te pudo haber votado el 60%, pero si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo y aumenta la desocupación y no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve?".

-"En ese gobierno hubo un plan que le hace falta al gobierno [de Milei]: no tiene un plan de estabilización, que sí lo tuvo el gobierno anterior, que fue la convertibilidad sostenida por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento".

-"Cuántas veces escucharon en 2019 la intensidad de Cristina, los modales, los destratos. Después de este presidente soy la condesa María Eugenia de Chikoff. No me jodan más con esto".

-"¿Qué es el anarcocapitalismo? Hay una pista en el discurso de la cadena nacional. Dijo que la recuperación y crecimiento va a venir desde 4 lugares: petróleo, gas, minería y agricultura. Nos preanuncia una economía de un carácter extractivista: llevarse todos los recursos naturales sin valor agregado, sin tecnología, sin industrialización. O sea, precapitalista.

-¿Qué pasó con las prepagas? Tuvo que mandarse para atrás y no resolvió nada. Tenía que dejar sin efecto con un DNU la parte de prepagas en el otro decreto y retomar la capacidad del Estado para regularlas, algo que establecimos nosotros en 2011″.

-"El Presidente habla de adoctrinamiento en las escuelas, pero si hubiéramos adoctrinando en las escuelas él no sería presidente".

-"Mercado Libre tuvo una exención fiscal de 103 millones de dólares, con eso nos sobra para todos los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales de la Argentina"