Ley de Bases: Caputo adelantó qué pasará con el precio del dólar, reservas e inflación

El ministro de Economía participó de un evento de la Fundación Mediterránea en la Bolsa de Comercio. Reveló por qué aún no se animó a levantar el cepo

Tras el debate de la Ley de Bases en la Cámara de Diputados, que este martes se aprobó en general con 142 votos afirmativos, es relevante analizar las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, para empezar a evaluar cómo será el nuevo marco económico posterior a la vigencia de esa normativa en el caso que se apruebe también en el Senado de la Nación.

En la presentación organizada ayer por la Fundación Mediterránea en la Bolsa de Comercio, Caputo fue consultado sobre la devaluación del peso con un crawling peg del 2% mensual. "No va a pasar un tipo de cambio real alto, olvidense", manifestó el ministro enfáticamente.

En ese aspecto el titular de la cartera económica explicó que, traído a precios de hoy, el tipo de cambio real de normalidad, como el de la convertibilidad, es de $550 en el contado con liquidación. "Hoy está el doble", dijo. Luego, sostuvo que las anclas monetaria, fiscal y cambiaria no se negocian y son los pilares del programa económico junto al equilibrio fiscal.

Qué pasará con las reservas y el cepo al dólar: la postura de Caputo

Además, el expresidente del BCRA advirtió que no espera que las reservas internacionales sigan mejorando al ritmo del primer trimestre del año. "La velocidad también nos sorprendió a nosotros", explicó, y lo atribuyó a que, "hay factores especulativos de productores y exportadores del campo que nosotros no controlamos" dijo.

El ministro también confirmó que el Gobierno está en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para diseñar un nuevo programa monetario y cambiario, pero que los buenos resultados que viene teniendo le juega en contra.

En relación a la salida del cepo cambiario manifestó que se podría hacer, pero que no va a correr ese riesgo, porque no hay certeza que de que no genere ningún sofocón. "Prefiero ir con los pies sobre la tierra", dijo al respecto.

Al referirse al descenso de la inflación en los últimos meses respecto del pico del 25,5% en diciembre, explicó que "la inflación núcleo de abril va a sorprender y en mayo seguirá bajando y esto será así, debido a que no hay razón macroeconómica para que siga habiendo inflación".

Además agregó la desaceleración de la suba de precios se debe "a la huida del peso en los últimos años", y detalló: "Hoy hubo una contracción de la base monetaria del 33%. Ese sobrante de pesos ya no está, la expectativa económica cambió notablemente y ya no hay esa necesidad de huir del peso y convalidarcualquier precio y ya empezamos a ver una recuperación del salario real. El salario privado registrado subió en febrero 14,1% versus una inflación de 13,2%"

El ministro afirmó que "en general estos indicadores suelen ser una señal de una recuperación. Pasamos de una situación de crisis a tener equilibrio fiscal, superávit comercial y superávit de cuenta corriente".

Al hablarle a los empresarios les dijo que "si apoyan este cambio no solo con el voto, sino con las acciones e invierten, la economía va a crecer, si la economía crece vamos a recaudar más, si recaudamos más vamos a tener superávit y a bajar los impuestos".

Caputo defendió el proyecto de ley de Bases

En relación a la Ley de Bases, el ministro manifestó que lo más importante en este momento es garantizar esta estabilidad. La sorpresa no son los resultados, la sorpresa es que Argentina haya hecho lo que hay que hacer.

"La ley de Bases no compromete en nada nuestra decisión de equilibrio fiscal y es importante que la ley pase porque es necesaria para todos los argentinos y muestra un soporte político que miran tanto el empresariado como los inversores internacionales", destacó Caputo.

El ministro Caputo participó de un evento organizado por Fundación IERAL.

El economista recibido en la UBA también se refirió a lo que viene para reactivar la economía, en particular al futuro de los créditos hipotecarios UVA lanzados por el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad.

"Los créditos hipotecarios para este equipo económico son un motor fundamental de la economía. Ya que estén volviendo a estas tasas y a este nivel de inflación créditos hipotecarios a 20 y 30 años es espectacular, si pensamos dónde estábamos hace cuatro meses", manifestó al respecto.

Y agregó: "Estamos en un excelente momento para que haya una recuperación rápida, siempre y cuando podamos convencer a los agentes económicos que la estabilidad vino para quedarse y que no nos vamos a desviar del camino".

En relación al blanqueo incluido en la Ley de Bases destacó que "es importante que este tenga la aceptación de la gente porque lo importante, para nosotros y para esta recuperación, es que la economía se remonetice, tanto en pesos como en dólares, por eso nosotros hablamos de competencia de monedas".

Lo que deja en evidencia Caputo es que por ahora el Gobierno no devaluará muy fuerte el peso frente al dólar y que hay desarbitrajes de tasas o se viene una gran deflación. Al parecer el dólar estará planchado en los próximos meses y la inflación irá bajando.

El especialista Salvador Di Stefano sostiene que "el ministro de economía ha ratificado que seguirá con su política de resultado fiscal positivo, y ha puesto proa a la competencia de monedas, con una economía que necesita remonetizarse".

Según el especialista, el Gobierno parece jugado a bajar la inflación y por ende acomodar a la baja la tasa de interés. En ese aspecto, hay que destacar que la tasa implícita del dólar futuro se ubica en el 51,2% anual, alineándose con la tasa de plazo fijo que ofrecen los bancos. Algunas entidades financieras, para plazos superiores a 90 días, ofrecen tasas inferiores al 50% anual.

Pero más allá de las declaraciones de Caputo, hay que mencionar que abril refleja una caída de actividad económica que podría ser superior a la vista en el mes de marzo, el empleo formal viene cayendo y el informal aumentando, pero en menor proporción, daría la impresión que el desempleo pasaría a ser en breve la mayor preocupación de los argentinos.

La caída del consumo público arrastra al consumo privado

Las exportaciones no han repuntado, los exportadores no desean liquidar sus productos con un dólar tan bajo, y precios internacionales por el piso. La importación está disminuyendo en un escenario económico de baja actividad.

Por otro lado, el BCRA desde el 7 de diciembre del 2023 a la fecha mostró una suba de reservas del 41,6%, hay que tener en cuenta que realizará un pago al FMI, que la volverá a colocar por debajo de la barrera psicológica de los u$s30.000 millones.

En mayo, el ingreso de la cosecha de soja y maíz debería empujar fuertemente a la suba a las reservas; problemas de recolección de cultivos ligados al clima y logística han demorado la llegada de mercadería a puerto, recién a fines de mayo sabremos si hay voluntad del agricultor de retener mercadería o vender.

En breve debería comenzar la siembra de trigo, en donde los números han comenzado a cerrar, sin embargo, podría caer un 5% la superficie a sembrar, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Luis Caputo viene de confirmar que pagará las deudas a empresas de energía en junio, tras reunirse con empresarios del sector.

En cuanto al pasivo del Banco Central, la circulación monetaria creció el 30,5%, mientras que la inflación medida en igual período podría ubicarse en torno del 100% (no tenemos la inflación de abril aún), el dólar mayorista en igual período aumentó el 139,6%.

En términos reales la cantidad de moneda cayó fuertemente, y si la medimos en dólares mucho más. La circulación monetaria medida en dólares al 7 de diciembre era de u$s18.001 millones, en la actualidad es de u$s9.805 millones.

La menor cantidad de billetes ayudó a la caída de los dólares alternativos: el dólar MEP pasó de $986 a $1.016 que representa una suba del 3,0%. Claramente el que apostó por el dólar perdió, y esto genera un efecto pobreza en la población que se estima un stock de dólares cercano a los u$s200.000 millones, de los cuales unos u$s80.000 millones conviven en un mercado informal.