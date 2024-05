El economista Roberto Cachanosky esbozó duras críticas sobre la política cambiaria del Gobierno, en declaraciones a FM Milenium: "No están limpiando el balance del Banco Central, lo están ensuciando" y afirmó que "cuanto más tiempo tenés el cepo, más complicado va a ser salir".

Cepo al dólar: por qué para Cachanosky Milei está equivocado

"Javier Milei dice que él está limpiando el Balance del Banco Central para salir del cepo. ¿Qué es limpiar el balance? Lograr que todos los pases netos sean licuados a través del tiempo y acumular reservas", se preguntó Cachanosky.

Sobre ese tema, el economista añadió que "el 7 de diciembre, los pesos en circulación, más la deuda del BCRA con los bancos, representaban el 74% de las reservas brutas. El último dato de abril es que está en un 75% por arriba de las reservas brutas".

Sobre la acumulación de reservas, Cachanosky opinó: "La deuda del BCRA crece más rápido que las reservas que compran. Ellos dicen las reservas que compran, no te dicen las reservas que liquidan".

El economista también hizo un análisis sombrío del panorama económico y aseguró que hay una fuerte caída en el nivel de actividad económica, industria y construcción. "Eso te afecta a la recaudación, eso hace que tengas que hacer un esfuerzo más grande para sostener el equilibrio fiscal".

Por otra parte, señaló que el presidente Javier Milei está haciendo todo lo contrario a lo que prometió durante su campaña electoral: "El ajuste pasa básicamente por el sector privado, aumentaste y extendiste el impuesto PAÍS, volviste a ganancias, tenés el aumento del impuesto a la tasa de combustibles todo el tiempo… Me llega la factura de gas, la cantidad de impuestos es impresionante. Detrás de cada aumento de tarifas, hay un impuestazo"

Y añadió: "Mi impresión es que Milei dijo cosas que se sabía que no se podían cumplir, como la dolarización. Yo no estoy en contra, pero no se podía hacer. Él planteó la dolarización como un modelo estandarte de campaña cuando se sabía que no se podía, porque no había con qué. Dijo que tenía 10 mil millones de dólares y nunca aparecieron. Lo primero que hizo fue rajar a Emilio Ocampo", afirmó Cachanosky.

"Milei estuvo vendiendo algo que no iba a poder cumplir. Está haciendo las cosas inversas a las que dijo, sube impuestos en vez de bajarlos, controla más los impuestos a la inversa de lo que dijo y él en contra de todas las regulaciones, puso un tipo de cambio máximo que es un control de precios. Vendió liberalismo, pero aplicó políticas fuertemente intervencionistas", cerró el economista.