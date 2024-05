La conducción de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) logró cerrar una mejora salarial para la rama Cal y Piedra del orden del 30 por ciento. Los paritarios del sindicato se reunieron con los representantes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y, en el caso de la rama Cal y Piedra, firmaron la mejora que se dividirá de la siguiente manera:

11% en abril.

9% en mayo.

8% en junio.

Si bien la suma da un 28 por ciento, al tratarse de porcentajes acumulativos, el aumento supera el 30 por ciento. Desde el gremio destacaron que "de esta manera, los trabajadores y trabajadoras de la actividad podrán hacerle frente al aumento inflacionario que sufrió el país en los últimos meses".

Minería: ¿Cómo quedaron los sueldos básicos?

El secretario General de AOMA, Héctor Laplace, detalló que "en el medio del contexto económico, político y social cabe destacar el diálogo con el sector empresario, que permite sostener el poder adquisitivo de una actividad que esencial para el desarrollo del país", al tiempo que expresó su preocupación "por la falta de plan industrial y productivista".

Agregó que "estamos convencidos de que el país puede salir adelante a través de las exportaciones, pero sin olvidar el mercado interno, que es el verdadero motor de nuestra economía" y advirtió que "en el sector minero hay mucho por crecer, pero con las regulaciones adecuadas para cuidar el medio ambiente y los derechos de los trabajadores y trabajadoras"

Una vez liquidados los aumentos, el salario básico de junio rondará los 800.000 pesos, teniendo en cuenta que el jornal para la región 1, en promedio, será de unos 30.000 pesos; mientras que el jornal para la región 2, también en promedio, rondará los 37.500 pesos. A esto hay que agregar el escalafón por antigüedad y el turno rotativo, entre otros adicionales, lo que impacta en los básicos del convenio colectivo de trabajo número 36/89.

Laplace rechazó la Ley Bases y destrozó el RIGI

Por otra parte, Laplace advirtió sobre la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) -incluido en la Ley Bases- y sus consecuencias en la minería, señalando que "quienes estamos en la actividad sabemos que desde 1993 tenemos una Ley donde ya se establecen pautas para la inversión. Hoy este invento es para grandes inversiones por más de 200 millones hasta 900 millones de dólares. Pero ¿qué Pyme puede hacerla? Ninguna".

Advirtió que "esto lisa y llanamente es la muerte de esas pymes que son las que nos dan mayor cantidad de mano de obra. Esto permite hasta la importación de productos usados, para que tengan una idea", y apuntó que "va a ir en contra de lo que significa el trabajo para la actividad. Dicen que es una gran oportunidad de invertir, pero Argentina nunca ha dado garantías económicas y jurídicas para la inversión".

Remarcó que "el RIGI también da la posibilidad a los inversores que al año puedan retirar el 40%, el segundo año el 80 por ciento y el tercero el 100 por ciento de sus utilidades. Yo siempre he defendido y voy a defender la actividad minera, pero le voy a terminar dando la razón a los que dicen que se la llevan toda" y continuó: "Estamos hablando de minerales no renovables, por más de que a futuro pueda llegar a renovarse, y son las riquezas que guardan nuestros subsuelos y la ganancia de nuestras provincias".

Laplace avisó que "no solo es la metalífera", sino que "es justo que les reconozca que hay no metalífera, que está íntimamente ligada a la construcción. Este presidente ha determinado que se parara la obra pública. Lo que significó un parate del 70% de nuestras plantas. Y el privado también especula. Entonces la minería no metalífera está absolutamente parada".