La recesión y la pérdida de poder adquisitivo pegó fuerte en todos los niveles socioeconómicos y ni siquiera una pasión como el fútbol pudo esquivar la debacle económica.

Un claro reflejo de este impacto es lo que está sucediendo en el mercado de las figuritas, en el que kiosqueros y distribuidores afrontan dificultades para vender paquetes y álbumes de la Copa América.

Las figuritas de la Copa América se venden menos que las del Mundial de Qatar

Cabe recordar que -previo al Mundial de Qatar- se vivió una histeria pocas veces vistas. El clima que se vivía por esos días obligó al por entonces secretario de Comercio, Matías Tombolini, a una reunión entre los distribuidores de la empresa proveedora y los vendedores minoristas para acordar planes de trabajo. Hasta se generó un "mercado negro" con grandes empresas acopiando paquetes y álbumes para diseñar estratégicas de marketing en función de la oferta de esos productos.

Tamaña locura se desató casi tres meses antes del inicio de la competencia, en un hecho inédito en el mercado que hasta llegó a tener un tinte psicológico. ¿La sociedad percibía el triunfo?

A menos de dos años de esa euforia y con el empuje adicional que dio la obtención del campeonato, empresas, distribuidores y minoristas "se la jugaron" por un clima parecido para la Copa América que está próxima comenzar.

Pero nuevamente el factor psicológico está jugando un rol preponderante y, a sólo dos semanas del inicio de la competencia en Estados Unidos, la venta de figuritas está más fría que el clima invernal.

Trayendo esta situación al plano económico, se observa el impacto de la inflación y de la evolución del tipo de cambio en los precios.

La empresa importadora es la misma, Panini, que en agosto de 2022 sacó las "figus" a un precio por paquete de $150, valor que en ese momento equivalía a u$s1,11 al precio oficial y a u$s0,50 al "blue". Cada paquete incluye cinco figuritas.

¿Cuánto salen las figuritas de la Copa América?

Para la actual Copa América –un rango menor de competencia con relación al Mundial- los precios se mantuvieron tanto en moneda dura como en pesos. Un paquete de figuritas, también de cinco unidades, se vende a $1.000, similar valor si se valúa al oficial, pero si se valúa al "paralelo" pasaron a costar u$s0,80. Si se ajusta ese valor por inflación nos da $1.026, muy parecido al precio actual de venta al público.

Dado que es un torneo con menor cantidad de equipos, el álbum también es más chico y en lugar de las 670 unidades que había que juntar para completar el del Qatar, aquí "sólo" se necesitan 430 "figus".

Con cinco unidades por paquete, se necesita un mínimo de $86.000 para completarlo, en el supuesto de no recibir "repetidas", algo imposible, con lo cual se puede estar hablando de un mínimo de $100.000 para que todos los retratos estén en los lugares asignados; esto si además se tuvo suerte en "los cambios".

En agosto de 2022 el álbum de tapa dura tenía un precio de $750, mientras que el de tapa dura se elevaba a $3.000. Para esta copa continental, sólo queda la opción más económica. En aquel momento el precio equivalía a unos u$s5. Por estos días, el "tapa blanda" cuesta unos $4.000, que convertidos en dólares oficiales representa u$s4,5.

En comparación con las del Mundial de Qatar, las figuritas de la Copa América son más caras en pesos y en dólares.

Si se ajustase por inflación, el valor en pesos sería de $ 5.130, pero teniendo en cuenta que es mucho más chico su valor en pesos resulta equivalente.

El punto flojo que se repite en este campeonato -al igual que en el Mundial- es que completar el álbum no deriva en ningún premio, algo que históricamente fue el principal atractivo de los fanáticos de este hobby.

Kiosqueros, preocupados por la caída en las ventas

Gustavo Picor es dueño de un kiosco de diarios en una esquina muy transitada del centro de la Ciudad de Buenos Aires, próximo a Plaza Italia: "Después de lo que pasó en el Mundial, me la jugué y apenas salieron las de la Copa América me contacté con el distribuidor para que me traiga. Hice una inversión importante para lo que es nuestro negocio y al parecer nos va a costar recuperarla".

En su diálogo, cuenta que durante el Mundial era tal la demanda que inventó una nueva forma de comercializar: "Llegó un momento en que decidí abrir cada paquete y vender por unidad. Las podía vender a $50 y hacía $250 contra los $ 150. La gente me venía a pedir la que le faltaba y me compraba sólo esas".

Por el movimiento actual esa modalidad no tendrá mucho mercado para el próximo torneo en Estados Unidos.

"Esperamos que la semana que viene, cuando ya estén todos metidos en la copa se mueva un poco más, pero en realidad lo veo difícil. La situación económica está muy complicada", se lamentó.