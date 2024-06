En su discurso en la Cumbre Global por la Paz en Ucrania, el presidente Javier Milei rechazó la guerra "como mecanismo legítimo para dirimir los conflictos entre naciones" y repudió "cualquier forma de violencia"

El discurso de Milei en Suiza

"La guerra no puede ser nunca la respuesta a problemas que deben saldarse en la esfera política. Debe ser el último recurso de un pueblo para defenderse", sostuvo el libertario durante su exposición en el Bürgenstock Resort, una estación alpina de lujo en el cantón de Nidwald, en el centro de Suiza, custodiada por 4.000 militares.

Más adelante, en su exposición, Milei volvió a fijar su postura en torno al liberalismo. "Nosotros somos defensores de la idea de la libertad. El liberalismo, como lo entendemos nosotros, es el respeto al proyecto de vida del prójimo. Está basado en la no agresión, la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada".

Además, agregó: "Como defensores de la libertad, no podemos defender más que la paz, entre los pueblos y las naciones libres. Cuando decimos que el principio ordenador de nuestra doctrina es la defensa a la vida, a la libertad y la propiedad de los individuos, lo que estamos haciendo es que hay una relación directa entre la paz, el comercio y la prosperidad".

En otro tramo de su discurso, el Presidente destacó: "No hay prosperidad económica si no hay comercio libre y no hay comercio libre si no hay paz. El comercio libre es naturalmente pacífico, porque donde entra el comercio no entran las balas", aseguró el mandatario. "Yo puedo odiar a mi vecino, pero si no me compra mi producto voy a la quiebra", planteó.

"No hay prosperidad económica si no hay comercio libre y no hay comercio libre si no hay paz"

Y añadió: "Hago hoy este breve alegato en su defensa, ya que estas ideas parecen haber pasado de moda, creo que es un paso importante para la Argentina poder hacernos presente en el G7 y luego aquí en la cumbre por la paz", señaló.

Milei no perdió oportunidad de contarle a la multitud, el giro que está tomando el país con su gestión. "Es parte de un gran giro que estamos dando como país luego de décadas de darle la espalda al mundo", sostuvo.

"Hay una nueva Argentina que abraza una vez más las ideas que hace años la convirtieron en uno de los países más prósperos del mundo y hay una nueva Argentina que busca también recuperar el lugar protagónico en el concierto de las naciones que alguna vez tuvo y que nunca debería haber abandonado", destacó.

Finalmente concluyó: "La Argentina estará siempre comprometida con la defensa de las ideas que hicieron grande a occidente. Para nosotros, la paz entre las naciones libres no solo es un deber moral, sino una condición necesaria para la prosperidad".

La cumbre estuvo encabezada por el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski y contó con la participación de otras grandes figuras de la política global como el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro japonés Fumio Kishida.

Otro mandatario que formó parte del encuentro fue el chileno Gabriel Boric, quien se reunió con el líder ucraniano.