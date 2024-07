Las perspectivas para las inminentes vacaciones de invierno no son las mejores. Las reservas están lejos de ser óptimas y la crisis económica no le permite ilusionarse a los operadores.

El Gobierno nacional tomó nota de este escenario y reactivó el programa "Argentina Emerge", lo recicló cambiándole el nombre nuevamente -"Beneficios en Transporte para el Turismo en temporada Invernal"- y agrupó una serie de opciones con descuento en todos los servicios.

El plan es un compendio de ofertas de los emprendedores privados unidos bajo un título oficial que busca sacar rédito de la memoria de programas pasados. Pero ahora no es el Estado el que ofrece un voucher dinerario a cambio de un servicio, sino que cada uno debe armar su propia oferta, con base en lo que proponen los operadores.

Destino más barato para tus vacaciones de invierno: Mar del Plata

Abrazado a la frase emblemática "No hay plata", el Gobierno nacional apenas ofrece un 10% de descuento en los pasajes en trenes, cuya conectividad y eficiencia no es la mejor. Con una exigencia adicional, deben ser adquiridos en forma on line.

De allí que para estas vacaciones la habilidad está en combinar ofertas.

Dado que es temporada invernal, el presupuesto más barato se encuentra en la costa atlántica. Por ejemplo, un viaje a Mar del Plata para dos personas puede derivar en un promedio diario de $50.000.

El presupuesto más barato se encuentra en la costa, por ejemplo, en Mar del Plata

La opción de viajar en tren está cerrada. Como viene sucediendo desde hace años, es prácticamente imposible acceder a un pasaje a "La Feliz" en tren y mucho menos con el descuento on line de 10% porque siempre aparecen "agotados". Con costo individual de $30.000, una pareja debiera gastar $120.000 en ida y vuelta más el costo del traslado a la estación de Plaza Constitución, que en más de un caso es un valor elevado.

Los pasajes en micro varían entre $30.000 y $40.000 por persona, lo que da un promedio de entre $120.000 y $160.000 para completar ambos tramos. Aquí arranca la primera combinación: aplicando "Cuota Simple" se puede pagar en hasta 12 cuotas por las que pagaría alrededor de $23.000 por mes.

Con estos números, la opción de vacaciones pasa a ser el automóvil propio, que demandaría menos de $100.000 por el viaje incluido los peajes.

Para el alojamiento, también la mejor alternativa es buscar aquellos que acepten la opción de "Cuota Simple". La ciudad balnearia se caracteriza por su amplia oferta, de allí que una pareja pueda acceder a una noche en hoteles desde $50.000, según los servicios. Dos noches a un precio de $100.000 podrían pagarse en 12 cuotas de $11.200 (luego puede multiplicarse por la cantidad de días que deseen quedarse).

En lo que refiere a gastronomía, se pueden obtener "Menú Ejecutivo" desde los $8.000, pero en general las alternativas más viables se inician en los $10.000.

Turismo de invierno: cómo armar un paquete para los destinos más buscados

Córdoba

Villa Carlos Paz es uno destinos de Córdoba de los más elegidos

Para aquellos que prefieran Córdoba como destino, las opciones de pasajes tienen un rango entre $30.000 y $ 48.000, dependiendo de la empresa y los tiempos de viaje. Aquí también aplicaría la opción de "Cuota Simple" para cancelar en 12 cuotas en el orden de los $10.000 mensuales según la opción que se elija y siempre para una pareja en ida y vuelta.

La provincia se preparó especialmente para estas vacaciones y hay ofertas variadas en alojamiento. Las opciones van desde 3x2 en noches o 5x3, o también descuentos sobre la tarifa final del 20%. De allí que existen opciones de buena calidad por valores del orden de los $60.000 por noche. Dada la cantidad de promociones que ofrece la provincia mediterránea, en este caso un tip es detectar en la página oficial de turismo el alojamiento que se adecúe a nuestro presupuesto y luego chequear la posibilidad de aplicar "Cuota Simple", lo cual permitiría un doble descuento, o en su defecto elegir la oferta de mostrador o la variante de las cuotas.

En materia gastronómica, los valores relevados en la ciudad y alrededores como Carlos Paz no son muy diferentes a los que se observan en otros puntos del país, con aumentos de entre un 15% y 20% en ciertos lugares muy puntuales de claro perfil turístico.

Mendoza

En Mendoza son pocas las promociones que se pueden encontrar con los planes oficiales

Si la elección es la provincia de Mendoza hay que finar el lápiz porque son escasas las promociones que pueden encontrarse en los planes oficiales.

En principio la mejor alternativa es la combinación de la aplicación de Cuota Simple. Un pasaje en avión tiene un costo variable entre $250.000 y $350.000 dependiendo de la compañía. En consecuencia, el viaje total insume un costo entre $1 millón y $1.4 millones para una pareja. Aplicando el plan de 12 cuotas oficiales, el pago mensual sería entre $110.000 y $130.000.

En el caso del alojamiento, la situación es similar a la de Córdoba, con propuestas que se inician entre $50.000 y $60.000 en base doble, pero la oferta es más acotada. Las variantes se activan desde los $80.000 o $90.000 y es necesario consultar la aplicación de Cuota Simple.

En el caso de las famosas visitas a las bodegas se pueden conseguir paseos por $10.000 como entrada general, pero luego para degustaciones y comidas el precio de "pique" es $80.000 y no aparecen alternativas de financiación directa.

Bariloche

Bariloche es uno de los destinos del país más caros para ir en las vacaciones de invierno

Pensando en Bariloche, el presupuesto también se hace abultado para una pareja, que debiera pensar en un promedio de al menos $2.000.000 para estar no más de tres o cuatro días.

Sucede que el pasaje en avión oscila entre los $250.000 y los $350.000, muy similar en un viaje a Mendoza, pero la gran diferencia se encuentra en la hotelería, donde el precio base en base doble tiene un costo de al menos de $80.000. La financiación en este caso está más vinculada a lo que pueda ofrecer cada establecimiento, ya que la provincia de Río Negro no cuenta con representación en la oferta de "Argentina Emerge".

También hay un costo mayor en el costo de la gastronomía, ya que un cubierto base tiene un valor de $12.000 en el centro de la ciudad, pero que se eleva a $25.000 en los centros de esquí a cambio de simples minutas. Un sándwich de milanesa puede pagarse más de $15.000 y una gaseosa cerca de $3.000.

El pase diario en el centro de Esquí en el Cerro Catedral tiene un valor de $115.000, con lo cual para una familia tipo pasar una jornada entre la nieve sumando comida y transportes superaría $1 millón.