El Gobierno nacional duplicó los fondos destinados a la Tarjeta Alimentar, principal plan social del Estado, llevando su presupuesto a casi dos billones de pesos, equivalentes a aproximadamente $5.300 millones diarios. Esta información, obtenida del sitio oficial Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía, revela un aumento significativo en los recursos asignados al programa controlado por el Ministerio de Capital Humano, que beneficia a 2,3 millones de personas.

La reasignación de la partida de Políticas Alimentarias ocurrió recientemente, luego de fuertes críticas de la Iglesia hacia la clase política por el aumento de la pobreza durante el último Tedeum en la Catedral de Buenos Aires. El arzobispo Jorge García Cuerva, en presencia de Javier Milei, afirmó que "a muchos les falta el termómetro social de saber lo que viven los argentinos de a pie", en un mensaje que pareció estar dirigido al presidente.

El aumento del 100% en los fondos del programa eleva el presupuesto total a $1.945.000.000.000, una cifra que supera cualquier incremento por inflación previsto en los últimos meses. El año comenzó con una previsión de $875.000 millones, pero ante la inminencia del agotamiento de esos recursos, se adjudicaron $52.000 millones adicionales en abril y $65.000 millones en junio, elevando los fondos a $992.000 millones.

Con la actualización de los montos que reciben las beneficiarias según la cantidad de hijos, el presupuesto se consumió rápidamente. Por ello, se esperaba un ajuste de los fondos al inicio del segundo semestre, aunque no en la magnitud actual, que duplica la cantidad de dinero destinado al programa.

De cuánto es el gasto diario en la Tarjeta Alimentar tras el aumento

Sin nuevos desembolsos adicionales, el gasto diario en la Tarjeta Alimentar será de $5.314 millones. Desglosando estos datos, con 2,3 millones de beneficiarios, el gasto anual por persona es de $845.652. Actualmente, una persona con un hijo recibe $52.520 mensuales; con dos hijos, $81.936; y con tres o más hijos, $108.062.

Hasta el 11 de julio, se devengaron $904.693 millones a Políticas Alimentarias. Esto representa un gasto diario de $4.663 millones durante los 194 días del año. Con la nueva previsión, los fondos diarios superarán los $5.300 millones.

Esta decisión de fortalecer la Tarjeta Alimentar, en detrimento del programa Potenciar Trabajo, fue tomada por la ministra Sandra Pettovello. Inicialmente, la previsión oficial de fondos era de más de $1,5 billones anuales, pero se recalculó a $2 billones. Javier Milei ha señalado que, en tiempos de ajuste, la única billetera abierta era la del Ministerio de Capital Humano.

Desde junio, Políticas Alimentarias está bajo la gestión de Yanina Nano Lembo, quien reemplazó a Pablo de la Torre en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. De la Torre fue removido en medio de denuncias por contratos firmados con la Organización de Estados Iberoamericanos, que oscilaban entre $600.000 y $1.300.000.

Desde la asunción de Javier Milei y con Sandra Pettovello a cargo, la Tarjeta Alimentar se convirtió en el plan social con más fondos del Estado, superando al antiguo Potenciar Trabajo. Este último fue dividido en dos áreas: Acompañamiento Social y Volver al Trabajo, con un presupuesto combinado de 1,13 billones de pesos. Sin embargo, la ejecución de fondos ha sido significativamente menor en comparación con la Tarjeta Alimentar, con $643.529 millones recibidos.

El desdoblamiento del ex Potenciar Trabajo ha generado divisiones dentro de las organizaciones sociales. Milei ha mantenido el congelamiento sobre el número de beneficiarios, una medida implementada por Alberto Fernández al final de su mandato, quien había duplicado el número de beneficiarios de los planes dependientes de Desarrollo Social. Los 200.000 ex beneficiarios del Potenciar que no pasaron a Volver al Trabajo quedaron en el Programa de Acompañamiento Social (PAS) bajo la Secretaría de Niñez y Familia.