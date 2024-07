El CEO de BlackRock, Larry Fink, calificó a Bitcoin como el "oro digital" y admitió que su opinión sobre BTC hace cinco años "era errónea", y ahondó que la criptomoneda es un instrumento financiero legítimo. Fink brindó su punto de vista en el programa "Squawk on the Street" de CNBC.

En marzo, Larry Fink mostró su optimismo por Bitcoin, cuyo valor aumentó considerablemente tras la aprobación de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de BTC al contado. Señalaba que "nunca lo habría predicho" el auge de la criptomoneda.

Larry Fink aclara que Bitcoin es una inversión legítima

"Creo que Citcoin es legítimo. No digo que no haya usos indebidos como todo lo demás, pero es un instrumento financiero legítimo que permite obtener rendimientos no correlacionados", explicó Larry Fink en CNBC.

El CEO de BlackRock, Larry Fink, sostiene que "Bitcoin es el oro digital"

Larry Fink añadió que los activos digitales pueden utilizarse para proteger a compradores en países donde se están devaluando las divisas locales. Admitió que la inversión en criptomonedas era una alternativa contra el déficit presupuestario de Estados Unidos.

"BTC es como un instrumento financiero legítimo. Es una oportunidad para aquellos que tienen miedo de su existencia cotidiana. Creo firmemente que Bitcoin tiene un papel en las carteras. Creo que lo verán como uno de los activos que todos miramos", ahondó el CEO de BlackRock.

El precio de Bitcoin cotizaba en 63,680 dólares el 15 de julio, con una ganancia de 5,89%. BTC tuvo un aumento explosivo en la última semana, al pasar de 56,787 a 63,70 mil dólares. La criptomoneda repuntó tras el atentado contra el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde expertos calificaron que el hecho representaba una "victoria adelantada" para el candidato agrega Be In Bitcoin