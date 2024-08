El dólar blue cerró el lunes estable en $1.355, mientras que las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP acentuaron la tendencia bajista por varios factores.Los analistas prevén que los dólares paralelos podrían descomprimir un poco más en el corto plazo dada la estrategia de intervención oficial, aunque advierten que en un contexto de escasez de reservas esa calma es frágil y cualquier mala noticia local o un nuevo shock internacional puede volver a impulsar las cotizaciones.

Y es que los expertos plantean que aunque el Banco Central comenzó la semana con un saldo neto comprador de u$s35 millones por su intervención en el mercado cambiario con lo cual en lo que va del mes acumula compras por u$s241 millones, las reservas netas siguen en terreno negativo y las perspectivas lucen desalentadoras hacia adelante en el marco de recientes medidas de flexibilización del cepo, por lo que esperan una mayor demanda de los importadores.

Así, esta semana el mercado estará atento a la dinámica de las reservas, pero también al dato de inflación de julio que difundirá el miércoles el INDEC, y a la licitación de deuda del Tesoro que se realizará también ese día, y que es clave, dado que una eventual dificultad en la renovación de vencimientos que alcanzan unos $1,28 billones puede presionar sobre los dólares paralelos.

Dólares paralelos: los factores que explican la baja

El analista financiero Christian Buteler atribuyó la tendencia descendente de los dólares libres "a la intervención oficial" sumado a que "el mercado internacional estuvo más tranquilo, no hubo devaluaciones de monedas de países vecinos y eso calmó un poco las aguas acá".

En sintonía, la consultora Outlier aludió también a "una combinación de factores: intervención del BCRA, buenas noticias locales por el lado de flexibilizaciones adicionales del CEPO, el REPO, y un contexto externo dónde todas las monedas latinoamericanas se apreciaron".

Por su parte, el experto financiero Gustavo Ber afirmó que "los dólares financieros vienen aflojando principalmente a partir del blanqueo, las obligaciones tributarias y un mayor apetito táctico de operadores hacia el carry-trade, concentrado especialmente en las LECAPs que ya estarían ofreciendo más atractivas tasas reales, además de ser vehículos líquidos y de limitada duration".

A su vez, el operador Gustavo Quintana, operador de Pr Cambios, comentó que "la falta de pesos se hace notar y por lo menos en el blue desapareció la demanda estacional de julio". Y enfatizó que "agosto se presenta con mayor demanda de pesos, hay subas en gastos de las familias, vencen impuestos a las Ganancias y Bienes personales".

El economista Federico Glustein concordó que "la baja del blue se da por una caída en la demanda consecuencia de una baja en el ingreso de los agentes, además de la colocación en instrumentos en pesos como LECAP que son positivos en términos reales, y entonces bajan el dólar blue y los financieros".

Para la economista Natalia Motyl, "varios factores están presionando a la baja los dólares: la fuerte intervención del BCRA que ha llevado a que las divisas financieras caigan en su cotización lo que a su vez impactó en el dólar blue, y desde el frente externo, no es menor el dato de que existe una mayor presión para que la Reserva Federal de los Estados Unidos reduzca las tasas de interés, lo que fortalecería las monedas emergentes y podría favorecer la reducción de la brecha cambiaria".

Asimismo, Maximiliano Ramírez, socio y director de Lambda Consultores, señaló que "los mismos factores que alteran el tipo de cambio, hoy lo están tranquilizando, sobre todo anuncios en función de la posibilidad de conseguir dólares frescos es lo que genera cierta calma cambiaria" en alusión a la negociación de un REPO por alrededor de u$s1.000 millones con el Banco Santander, según trascendió la semana pasada.

"Estas negociaciones apuntan a construir un puente financiero en una coyuntura de baja acumulación de reservas, buscando llegar a un nuevo acuerdo con el FMI", destacó.

Dólares paralelos: ¿hasta qué valor podrían bajar?

EL CCL y el MEP cerraron el lunes a $1.281,72 y $1.284,90 con lo cual registraron una baja de 1,1 % y 1% respectivamente, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó 36,5% y 36,7%, en cada caso.

Ber estimó que "de continuar el mejor clima externo y la mayor valoración de los inversores respecto al ordenamiento de la economía en marcha, la brecha podría continuar en descenso hasta alrededor del 25% / 30%, con dólares financieros entre los $1.200 y $1.250 a corto plazo".

"En la medida que continúe el proceso de desinflación y así la convergencia respecto al crawling-peg, creo que los inversores podrían anticipar mayores chances de una unificación cambiaria así como graduales y escalonados avances hacia una salida del cepo, por lo cual en dicho escenario resultaría sostenible la calma de los dólares financieros, aún en una etapa como la actual donde ya se anticipa dificultad para acumular reservas, opinó.

De igual mirada, Glustein proyectó que "los dólares financieros deberían descomprimir más aún a pesar de la dificultad de acumular reservas, tocando primero los $1.250 para luego bajar a los $1200; en esa línea el blue bajaría primero a $1.300 para luego pasar por $1250".

Según su visión, esos valores podrían alcanzarse durante lo que queda de agosto "siempre y cuando los datos macro continúen siendo positivos para el mercado, como el dato de inflación" aunque remarcó que el mercado estará atento a "la acumulación de reservas".

Para Quintana "es probable que los dólares todavía ajusten algo más hacia abajo, se nota más afluencia de la oferta y menos demanda en ese segmento".

Por su parte, Ramírez prevé los dólares paralelos "van a fluctuar entre $1.300 y $1.350, pueden estar un poco más abajo, pero es una lateralización lo que están haciendo".

"Como el tipo de cambio va a lateralizar y siguen manteniendo un crawl de 2%, la brecha se va a mantener entre 35% y 40%", auguró el especialista, al fundamentar que "el gobierno parece estar cómodo con este nivel de brecha promedio, ya que no se han observado grandes intervenciones a lo largo de la semana pasada".

De todos modos, Ramírez aseguró que "cualquier información negativa o un nuevo shock que venga de afuera va a hacer saltar otra vez el tipo de cambio" si bien admitió que "un contexto de cepo y donde hoy estás fuera del mercado" ayudó a amortiguar el impacto de la tensión global.

También sostuvo que puede afectar a los dólares "cualquier imposibilidad de roll over de la deuda en pesos". Y subrayó: "el miércoles hay una licitación de deuda, si el refinanciamiento sale mal, podes tener una alteración en los tipos de cambio financieros en un contexto donde no estás consiguiendo dólares, y la acumulación de reservas sigue muy chata".

Por su parte, Motyl dijo que "dudo que los dólares financieros bajen mucho más" dado que "el exceso de pesos hoy nos indica que el dólar debería estar cerca de los $1.600 pesos.

"El tipo de cambio real se encuentra bastante apreciado como resultado de la intervención, por lo que se esperaría una corrección al alza. No veo sostenible la baja de los dólares, ya que las ventas del BCRA son insostenibles, y tampoco creo que el impacto externo sea tan significativo como para generar una entrada masiva de capitales hacia países emergentes. Lo que veo es un impacto transitorio", explicó. En ese marco, pronosticó que el dólar blue podría bajar hasta un valor de $1.300 y los dólares financieros descomprimir hasta $1.250".

Buteler coincidió en que "esta tranquilidad de los dólares es producto de la intervención, por lo cual no me parece que pueda ser sostenible; lo será mientras mantengas la intervención, en el momento que aflojes un poco el dólar volverá a tomar otros valores".

"No veo un cambio de tendencia, sino solo un impasse. Y que no se puede sostener porque no tenés dólares para sostenerlo. Y al tener un dólar oficial que viaja a la mitad de lo que viaja la inflación, será cuestión de tiempo para que los dólares paralelos vuelvan a reacomodarse", vaticinó.

Asimismo, la consultora EconViews alegó que "con una tasa de interés relativamente baja como la actual no vemos a la brecha bajando tanto; quizás pueda hacerlo un poco más de los valores actuales hasta un 35% o algún punto menos, pero no más allá".

Por su parte, un operador de amplia trayectoria juzgó que "puede haber algún efecto adicional de baja (en los dólares paralelos) por los que deban vender divisas para pagar impuesto a los Bienes Personales pero también habrá que ver como juega el pago de la multa para el blanqueo porque eso debe pagarse con dólares, y quizás los que entren en lugar de usar los dólares propios, si ven que las divisas financieras están baratas, salgan a comprarlos con pesos".

Reservas: ¿cuáles son las perspectivas?

El BCRA arrancó la semana extendiendo la racha compradora a cinco ruedas seguidas. Sin embargo, los analistas vislumbran perspectivas desalentadoras hacia adelante en un contexto donde las reservas netas son negativas en torno a u$s6.600 millones, según los cálculos de los analistas de PPI, que indicaron que es el menor nivel desde principios de marzo.

En PPI evaluaron que el hecho de que "el BCRA haya pasado de vendedor neto en las últimas tres semanas a comprador se explica por una menor demanda privada que más que compensó la caída en la oferta de los exportadores".

"La demanda privada se desaceleró desde un récord de la gestión Milei de u$s321 millones el 31 de julio (media móvil cinco días) a u$s201 millones el viernes, mientras que la liquidación de los exportadores cedió desde un pico de u$s245 millones a u$s178 millones", precisó. Y consideró que "la demanda privada se habría apaciguado por una menor presión por pagos de deuda de corporativos y provincias y la importación de energía".

Según su visión, "esta desaceleración de la demanda privada es un fenómeno transitorio" y señalaron que "si bien el BCRA pudo mejorar su performance en el mercado oficial en la última semana" la perspectiva es que "la dinámica del mercado oficial se torne más desfavorable para el BCRA en el corto plazo".

"Mientras que la oferta privada tiene bajos incentivos para acelerarse ante la expectativa de que se elimine el cepo en algún momento del segundo semestre, la demanda privada tiene motivos para crecer", aseguraron.

Y es que advierten que "en el cortísimo plazo, posiblemente se acelere la demanda privada producto de pagos de ONs y provinciales que restan en agosto", mientras que "en septiembre, el nuevo régimen de importaciones se solapa con el viejo, lo que llevará a que

puedan requerir acceso al mercado oficial más de 100% del flujo de las importaciones".

De igual diagnóstico, en EconViews destacaron que "las reservas del BCRA están estresadas y no vemos cómo mejoraría la situación en los próximos meses, más aún, si la economía recupera y baja el impuesto PAIS la demanda por importaciones será sólida como para no ser optimista con las reservas".

En la sociedad de Bolsa Cohen S.A. también plantearon que "la tensión entre las reservas internacionales y la brecha cambiaria persiste".

"Aunque el BCRA logró comprar divisas en la última semana, el contexto general indica una mayor demanda de dólares y una menor liquidación de exportaciones, lo cual complica la acumulación de reservas. A esto se suma la reciente caída en los precios de las materias primas agrícolas, que agrava el panorama externo", concluyeron. Este lunes, la soja cayó a su valor más bajo en 18 años