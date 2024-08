Expertos aseguran que la baja de los dólares libres puede ser sostenible: qué motivos encuentran

En la primera rueda de la semana, el dólar blue se vende este lunes, a $1.355 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.298; mientras que el dólar MEP opera en $1.299.

La reciente estabilidad del dólar en Argentina ha generado un debate intenso entre economistas y analistas de mercado. Tras un período de alta volatilidad, la divisa estadounidense ha mostrado una tendencia a la baja, generando expectativas de una eventual normalización del mercado cambiario. Sin embargo, detrás de esta aparente calma se esconden múltiples variables y riesgos que podrían revertir la situación en cualquier momento.

Según los expertos consultados, la baja de los dólares financieros se debe a una combinación de factores, entre los que se destacan la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la base monetaria. No obstante, los analistas advierten que la situación es sumamente frágil y que existen diversos factores que podrían desencadenar una nueva ola de turbulencia en el mercado cambiario. Entre ellos se encuentran la falta de ingresos de divisas por exportaciones, la incertidumbre política y la necesidad de refinanciar una elevada deuda externa.

En conclusión, la baja del dólar en Argentina generó un optimismo cauteloso en el mercado. Sin embargo, los analistas advierten que la situación es compleja y que existen múltiples factores que podrían desestabilizar el mercado cambiario. La capacidad del gobierno para implementar políticas económicas consistentes y atraer inversiones extranjeras será determinante para garantizar la sostenibilidad de la actual estabilidad cambiaria.

Por qué la baja del dólar puede ser sostenible

De acuerdo con un informe del bróker Grupo Invertir en Bolsa (IEB) históricamente cada vez que la cotización de los dólares alternativos bajó, terminó siendo interpretado como la compresión de un resorte que acumula fuerza para saltar y terminar superando al máximo anterior.

Luego que los denominados dólares financieros superaron el valor de $1.400, detallaron que el BCRA lanzó la fase 2 del programa económico, con el objetivo de acelerar el saneamiento de la situación patrimonial del BCRA. En el marco de dicho anuncio, sorprendió al mercado la decisión de esterilizar la emisión por compra de reservas y generó cierto debate que se tomase como fecha de referencia de la necesidad de esterilización, al cierre de abril del corriente año.

"Existe una versión crítica de la situación, que explica a la baja de los dólares financieros, simplemente como el efecto de la intervención realizada por el BCRA, logrando el objetivo en el corto plazo, pero asegurando el fracaso hacia el futuro, dada la pérdida de reservas. Quienes sostienen dicha versión, focalizan su atención en el ritmo de acumulación de las reservas. A nuestro juicio es un error focalizar el análisis sólo en el activo del BCRA y no tener una lectura de lo que viene ocurriendo con la situación patrimonial del BCRA", observaron desde IEB.

En este sentido, destacaron que, a diferencia de lo que ocurría el año pasado, gran parte de las ventas en el MULC, se dan como resultado de una acelerada normalización en los pagos de importaciones.

Las Turbulencias que alertan a la city

Según el economista Salvador Di Stefano, sin ingresos de dólares fuertes del campo, las reservas sufren Y aclaro que justamente el cierre de las canillas de emisión, más la absorción de pesos, mantienen en raya a los dólares alternativos, que, si no fuera por los eventos externos, estarían en valores muy por debajo de los actuales.

Al respecto, advirtió que el gobierno buscará en los próximos meses nuevas líneas de financiamiento de organismos internacionales y vertebrar un acuerdo con el FMI, pero no todo será fácil, dado que desde el FMI no tienen apuro en cerrar un acuerdo con Argentina, no hay grandes vencimientos a la vista y prefieren, por ahora, lavarse las manos y pasar el acuerdo para más adelante.

"Argentina tiene premura por levantar el cepo, pero por ahora el stock de pesos es mucho más alto que el stock de dólares. Las reservas son negativas y sería necesario un gran flujo de dólares para enfrentar un mercado cambiario sin cepo. El gobierno ya consiguió los dólares para pagar los intereses de la deuda soberana que vencen en enero 2025. Las amortizaciones se pagará con una operación repo", aclaró.

Para el especialista, "hay viento de frente" del exterior, pero el gobierno tiene delineado un plan para enfrentar sin problemas las turbulencias externas y aclaró que no calcula al dólar nuevamente por encima de la zona de $ 1.400 los alternativos y $ 1.500 el dólar blue, producto de que el gobierno sigue retirando pesos del mercado.

"El gobierno tiene una tarea titánica por delante. Será necesario que la inflación siga bajando, que el blanqueo y la moratoria sean exitosos, llegar a un acuerdo con el FMI y levantar el cepo. No es poco, pero tampoco imposible si el sector privado acompaña y comienza a invertir", concluyó.

Las cuentas en orden del BCRA

Para la sociedad de bolsa, el objetivo central de la fase 1 fue la eliminación del déficit fiscal, lo cual permitió el cierre de la canilla que inundó de pesos a la economía durante los últimos años. Adicionalmente, indicaron que el BCRA compró prácticamente la mayoría de los PUTs en manos de los bancos, lo cual cerró otra canilla de potencial expansión.

"¿Cuáles son las conclusiones a las cuales nos lleva la dinámica de nuestro modelo? En primer lugar, una apertura del cepo al inicio de la gestión, dada la situación patrimonial del BCRA, llevaba al país a una situación claramente traumática; en segundo lugar, de no cortar el crecimiento de la emisión endógena, causada por los pasivos remunerados, el superávit fiscal no alcanzaba para poder generar un modelo convergente, sino que la situación era cada vez más explosiva; y en tercer lugar, la combinación de los esfuerzos realizados durante la fase 1 y 2, llevan a que una apertura del cepo en las actuales circunstancias del BCRA, provocaría una situación claramente menos traumática, pero que aún no están las condiciones ideales para hacerlo", indicaron desde IEB

En este sentido, agregaron que el equipo económico se mostró muy optimista con respecto a la llegada de dólares por parte de organismos internacionales en concepto de devoluciones, esperando aproximadamente u$s 1.200 millones que compensarán lo pagado durante el mes pasado. En esta línea, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el desembolso de u$s 650 millones que irán directamente a engrosar las reservas del BCRA, siendo parte de un acuerdo que podría ingresar u$s 2.195 millones adicionales para lo que resta del año.

A su vez, los analistas del bróker estimaron que el gobierno espera que a medida que nos alejemos del invierno, las necesidades de importación de energía disminuyan, por lo que la balanza comercial energética se tornaría positiva y le daría un empujón importante a la acumulación de divisas por parte del BCRA.

"en la medida que continúe existiendo brecha cambiaria, la autoridad monetaria podrá continuar con su estrategia de compra de dólares en el MULC y venta en los mercados financieros. De esta forma, podrá continuar incrementando su activo por el diferencial entre el CCL y el tipo de cambio mayorista, esterilizando por completo los pesos emitidos para la compra de divisas. Por lo tanto, existen argumentos tanto del lado del activo como del pasivo del BCRA para poder proyectar que su situación patrimonial siga mejorando", concluyeron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1355 para la venta y a $1335 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.298; mientras que el dólar MEP opera en $1.299.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $957,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $939.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.532.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 44%

• CCL: 38%

• MEP: 38%