"El blanqueo viene bien", asegura el ministro de Economía, Luis Caputo. Se basa en el dato que maneja el Banco Central sobre la apertura de las cuentas especiales en las cuales deben ser depositadas las divisas que ingresen en el programa de regularización de capitales.

Un rol decisivo en el éxito de esta nueva amnistía lo tendrá la AFIP, cuya titular, Florencia Misrahi, viene mostrándose muy activa en operar sobre la plaza clave, donde están ocultos los activos no declarados de los argentinos, los Estados Unidos y, en especial, Miami.

Blanqueo: AFIP y Luis Caputo buscan captar dólares en Estados Unidos y Mónaco

La AFIP ya comenzó a usar información sensible surgida a partir de los acuerdos bilaterales con más de 100 países destinados a detectar evasores.

A fin de mes, recibirá el primer envío de datos de cuentas bancarias de argentinos residentes en Estados Unidos. Será a partir del estratégico acuerdo firmado en 2022, conocido como FATCA.

Con esa información confidencial en la mano, grupos de agentes de Impositiva ya están preparados para ir a "tocar la puerta" de quienes estén evadiendo.

Desde el Gobierno insisten en que se debe aprovechar esta oportunidad para regularizar, y las campañas publicitarias apuntan a fomentar una suerte de espíritu de cambio de época.

Existe mucha expectativa oficial en que buena parte de los fondos del blanqueo se destinen a la actividad inmobiliaria, y por eso hay contacto permanente con el sector para ir evaluando cuestiones técnicas que puedan dificultar la llegada de divisas a la construcción.

"Seremos facilitadores para que todos los que quieran invertir en ladrillos, lo puedan hacer", explican cerca de Caputo, quien a su vez mantiene línea abierta con sectores claves como las casas de bolsa, los fondos de inversión, las compañías aseguradoras y el mercado de desarrolladores inmobiliarios.

Por su parte, la titular de la AFIP sostiene línea directa con el Gobierno de los Estados Unidos. Misrahi se reunió con su par del Internal Revenue Service (IRS), Daniel Werfel, y avanzaron en el primer intercambio automático de información que incluye cuentas de personas físicas y sociedades. Hasta ahora, el organismo recaudador norteamericano no había recibido a su contraparte argentino.

El paquete de información enviado por Estados Unidos incluirá la identificación de titulares de cuentas (una persona física), instituciones financieras, montos brutos de intereses, dividendos y otros ingresos de fuente americana percibidos por residentes argentinos y depositados en cuentas estadounidenses.

Como contrapartida, la Argentina también enviará información confidencial de ciudadanos norteamericanos con inversiones financieras en el país.

Pero Estados Unidos no es el único país de interés. Existe una treintena de naciones con las que la Argentina mantiene acuerdos de intercambio de información. Entre esos países está Mónaco, donde existiría un buen movimiento de activos argentinos que es de "interés" para la AFIP.

El otro foco de fuerte interés para la AFIP es Uruguay, un país al que varios millonarios argentinos mudaron su domicilio fiscal, y también se presta atención a naciones como Suiza y paraísos fiscales como Seycheles y las Islas Caimanes.

El entramado de sociedades de argentinos en el exterior es muchas veces tan complejo que la AFIP está recibiendo asesoramiento técnico de especialistas de organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID.

La AFIP ya cuenta con grandes paquetes de información a partir de datos sobre depósitos, inmuebles, vehículos y consumos con tarjetas de crédito.

Pero la principal estrategia para el éxito del blanqueo es política. Se trata de convencer a los argentinos con activos no declarados de que esta vez vale la pena entrar. Mauricio Macri lo logró en 2016, cuando la regularización de activos captó más de u$s116.000 millones.

¿Cuántos dólares podrá recibir el Gobierno con el blanqueo?

Las estimaciones que maneja el Gobierno varían semana a semana, pero se consideraría un éxito si se logra blanquear unos u$s40.000 millones.

Por eso Caputo diseñó un esquema muy favorable que le permita captar entre u$s3.000 y u$s4.000 millones para nutrir las reservas. Hasta el 30 de septiembre, la multa por ingresar al blanqueo es de apenas 5%, excepto para los primeros u$s100.000. A partir de octubre, al 10% hasta el 31 de diciembre y al 15% hasta el 31 de marzo de 2025.

Pero la zanahoria con la que se busca captar a más gente es que si se ingresan más de u$s100.000, también es "gratuito", con la condición de que se deposite o se invierta en activos financieros o inmobiliarios hasta el 1 de enero de 2026. Son las famosas "cuentas especiales".

Misrahi viene repitiendo que la multa por no entrar y ser detectado es 10 veces superior a la de ingresar a la regularización. Es que si una persona declara un activo de u$s 200.000 que ingresó al patrimonio en 2019, el impuesto especial asciende a u$s 5.000 (equivalente a la multa del 5% por el excedente por encima del tope de u$s 100.000). Pero si no ingresa y es detectado por AFIP, la deuda asciende a $56 millones, incluyendo capital e intereses por períodos no prescriptos. Los números reflejan la conveniencia de entrar al plan.

Un dato que hizo crecer el optimismo en el equipo económico sobre el éxito del blanqueo es que ya hay casi 200 proyectos inscriptos en el padrón con inversiones proyectadas superiores a los u$s 1.000 millones para el blanqueo.

Por eso Caputo salió a jugar fuerte en los últimos días y reveló que los dólares del blanqueo se podrán usar para consumo con tarjetas de débito y se anticipó a anuncios en ese sentido que preparan Visa y Mastercard.

Incluso, trascendió en que en agosto entraron unos $150 millones de recaudación por el nuevo régimen.

Especialistas coinciden con Caputo en que lo que ingrese por el blanqueo permitirá compensar en parte lo que el Gobierno dejará de recaudar desde septiembre por la rebaja de la alícuota del Impuesto PAIS. Fueron diez puntos, del 17,5% al 7,5%.

La AFIP ya cuenta con acceso a las declaraciones juradas que fueron presentadas, los bienes registrables, información de los depósitos bancarios en el país y en el exterior, datos sobre inversiones, títulos públicos y privados, comprobantes emitidos y recibidos, y consumos con tarjeta de crédito y débito.

¿Quiénes se pueden adherir al blanqueo y qué bienes se pueden declarar?

Al blanqueo pueden adherir quienes sean residentes fiscales en el país al 31 de diciembre de 2023, tanto personas humanas como sociedades.

También pueden incluirse todo tipo de bienes no declarados, tanto del país como del exterior (los activos que se declaren deben ser de titularidad, o estar en posesión, del declarante a esa fecha).

Existe además un "tapón fiscal" por los activos declarados vía blanqueo, y en caso de detectarse por parte de la AFIP la existencia de un bien no declarado, no se pierden los beneficios del blanqueo (hay un umbral del 10%). Quienes adquieran a este blanqueo no podrán adherir a ningún otro que se pudiera implementar hasta fin de 2038, inclusive, según la ley votada por el Congreso.

El 30 de septiembre concluye la primera etapa y empezará a vislumbrarse si el optimismo oficial iba por el camino correcto.