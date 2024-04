La AFIP avanza para implementar el FATCA: EE.UU. informará sobre cuentas bancarias de argentinos

Representantes de la AFIP se reunieron con banqueros y técnicos del sistema financiero para implementar el acuerdo de intercambio de información automática, que comenzará a funcionar desde septiembre de este año por la Ley sobre el cumplimiento fiscal para cuentas en el extranjero.

Según trascendió, desde el 30 de septiembre este control funcionará en ambos sentidos: las entidades financieras enviarán información a la AFIP en Buenos Aires y harán lo propio en Estados Unidos al Internal Revenue Service (IRS), para que esos datos viajen de un país al otro.

Mientras tanto, el Gobierno impulsará un blanqueo de capitales para que los contribuyentes argentinos con cuentas sin declarar en Estados Unidos las exterioricen, antes que los datos del IRS comiencen a llegar a la AFIP.

AFIP: intercambio de información financiera con EE.UU.

En ese escenario, desde el organismo informaron que "la AFIP continúa avanzando en la implementación del intercambio automático de información financiera con Estados Unidos que se inició en diciembre de 2016, mediante la firma del Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y de la República Argentina".

"Desde la firma del Acuerdo FATCA entre ambos países, ocurrida el 5 de diciembre de 2022, la AFIP viene trabajando para efectivizar el primer intercambio de información financiera que tendrá lugar en septiembre de 2024, a partir de la información que la AFIP reciba de las instituciones financieras sujetas a declarar", sostuvo.

Así, remarcaron que la titular de la AFIP Florencia Misrahi se reunió con las principales entidades y asociaciones de bancos, y organismos involucrados en el régimen de información financiera (FATCA) "con el fin de contribuir a que las instituciones alcanzadas cumplan con sus obligaciones en tiempo y forma".

A partir de septiembre entrará en vigencia el FATCA

Asimismo, en el encuentro la AFIP puso a disposición de las entidades las especificaciones técnicas necesarias para adaptar los sistemas de remisión de la información financiera a través del manual "Régimen de información financiera CRS y FATCA".

"De esta manera, la AFIP da un paso más y se acerca al intercambio efectivo de información automático con Estados Unidos", señalaron desde el organismo, y subrayaron: "La información que se intercambie en este marco permitirá incrementar la transparencia tributaria internacional y mejorar el acceso que tienen las administraciones tributarias a la información financiera de los contribuyentes, así como también mejorará el cumplimiento tributario reduciendo la evasión fiscal".

A qué cuentas bancarias aplica el convenio FATCA

El intercambio de información bancaria recíproca por FATCA aplica solo para las cuentas cuyos titulares sean personas humanas, señalan los especialistas

Pero el intercambio de información no aplica para las cuentas bancarias cuyos titulares no sean personas humanas; es decir, Estados Unidos no informará sobre las cuentas a nombre de estructuras societarias, explica.

Esto afecta especialmente a los argentinos, muy numerosos, que organizan sus inversiones en EEUU a través de LLC y otras sociedades norteamericanas.

El término "Cuenta Declarable a la Argentina" significa una Cuenta Financiera abierta en una Institución Financiera Estadounidense Sujeta a Declarar en los siguientes casos:

Cuenta de Depósito: el titular de la cuenta es una persona humana residente en Argentina y se pagan más de USD10 en intereses a dicha cuenta en cualquier año calendario

Cuenta Financiera distinta de una Cuenta de Depósito: el titular de la cuenta es un residente de Argentina, incluyendo entidades que certifiquen que tienen residencia fiscal en Argentina, respecto de los ingresos pagados o acreditados, con fuente en los Estados Unidos, que estén sujetos a ser declarados al IRS según las leyes de EEUU.

Las excepciones a la norma de que solo se informan cuentas de personas humanas son muy pocas, señalan los expertos y, en general, no se aplican en otros países.

Desde la AFIP señalaron que se acerca a la intercambio de automático de información financiera con Estados Unidos

Qué informará EEUU a la Argentina sobre las cuentas

Los Estados Unidos informará a la Argentina, respecto a cada Cuenta Declarable, la siguiente información en posesión de cada Institución Financiera Estadounidense Sujeta a Declarar: