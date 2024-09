El consultor económico y director de la consultora de Orlando Ferreres, Fausto Spotorno, dejó en claro que si el Gobierno liberase o unificase el mercado de cambios de acá a fin de año se podría llegar a un dólar a un valor de 1.450 pesos.

Qué precio tendría el dólar si el Gobierno de Javier Milei libera o unifica el mercado

Estimar el tipo de cambio es difícil, ya que "depende de si hay cepo o no", aseguró, y advirtió: "Yo me imagino que si el Gobierno liberase o unificase el mercado de cambios de acá a fin de año, podríamos llegar a los 1.450 pesos, lo que sería hoy 1.250, 1.300".

Posteriormente, hizo hincapié en que "esto es si libera, si no libera, andá a saber, yo creo que ahí el Gobierno empieza a tener riesgo de perder credibilidad".

Respecto al tema de la credibilidad, en el Gobierno es un factor clave para las reservas del Banco Central: "Es un gobierno que da la certeza de que no va a patinarse los depósitos en dólares", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV.

Plazos y condiciones para salir del cepo, según Fausto Spotorno

Al respecto de la salida del cepo, indicó que "en economía siempre se dice que los economistas pueden prever qué va a pasar, pero no cuándo va a pasar".

Y anticipó que tendría que haber tres condiciones para abrir el cepo. "Uno es que el tipo de cambio esté en una brecha relativamente chica, y me parece que en este tipo de cambio estás en condiciones, no me parece que el tipo de cambio sea el problema", afirmó.

"Me parece que si tenés dos problemas más, que son: las reservas, o sea, tener algo de reservas como para poder operar en caso de que se mueva el mercado; y dos, bueno, una inflación, un poquito más estable y más baja te diría que sería mejor. Y además creo que agregaría una tercera, que es mirar el mercado internacional, porque hoy estás en un mundo donde hay mucha preocupación por el riesgo, las tasas de interés están muy altas, sube el oro, que es un mercado más bien cuidadoso", argumentó.

Además, el economista dijo que "en esas condiciones, la Argentina, que tenemos el riesgo pegado en la frente, no parece ser posiblemente la elección de inversión que hoy tendrían los mercados. Entonces, también mirar un poquito ese mercado internacional. Pero creo que teniendo ciertos cuidados y tratando de atacar esos problemas, se puede pensar en salir del cepo relativamente en un plazo corto".

Cuál es el tipo de cambio promedio en la historia de la economía argentina

"Nosotros tenemos diferentes medidas del tipo de cambio que hemos tomado desde 1870 hasta hoy. Y la verdad es que, si te preguntás cuál es el tipo de cambio promedio en la historia de la economía argentina, sería de 1.100 pesos al precio del dólar de hoy", indicó.

"E tipo de cambio bilateral contra Estados Unidos, que se considera histórico, un tipo de cambio que no era ni apreciado ni depreciado, sería 1.250 aproximadamente. Y si agregamos Brasil y otros países como China y Europa, por ahí estamos un poquito más arriba, más cerca de 1.400", analizó.

Esto significa que "si el tipo de cambio está entre 1.000 y 1.400, no está en el tipo de cambio sumamente alto ni bajo. ¿Por qué digo esto? Porque uno cuando mira, por ejemplo, lo que fue un tipo de cambio bajo, como fue el de Martínez de Hoz, eso hoy sería 500 pesos. O cuando Macri empezó a sufrir la devaluación, eso sería un tipo de cambio de 700 pesos. O la convertibilidad, que sería hoy un tipo de cambio de 600 pesos. O como en la híper, que hoy sería un tipo de cambio de arriba de 2.500".

"Ahí uno podría decir que el tipo de cambio está atrasado. Pero hoy no tenemos ningún tipo de cambio en ese rango. Lo que digo es que es un tipo de cambio bastante razonable. Y si está un poco atrasado el oficial, tampoco está tan atrasado como para que el Gobierno cambie el plan económico. Y si está un poco alto, el tipo de cambio blue, tampoco está tan alto como para que uno esté súper asustado. Entonces, no vemos un desequilibrio tan grande en los tipos de cambio", concluyó.