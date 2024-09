El Banco Central volvió este viernes al terreno vendedor al registrar un saldo neto negativo de u$s1 millón por su intervención en el mercado cambiario oficial para abastecer la demanda, tras haber logrado compras por u$s92 millones en la jornada previa.

¿Cuántos dólares compró el Banco Central la primera semana de septiembre?

De esta manera, la entidad monetaria acumuló en la primera semana de septiembre compras netas por u$s143 millones, lo que muestra una mejora frente al saldo vendedor de u$s159 millones de la semana anterior.

Tras haber cerrado agosto con un resultado positivo de u$s380 millones, la entidad monetaria en la primera semana de este mes, en la que entró en vigencia la baja de la alicuota del Impuesto PAIS, alternó entre compras y ventas diarias. El saldo desfavorable de hoy fue el tercer rojo semanal en una jornada en la que bajó el volumen operado en relación a la víspera.

¿Cuántos dólares acumula el Banco Central en las reservas?

El stock de reservas brutas internacionales subió hoy u$s24 millones con respecto a ayer al alcanzar un monto de u$s27.463 millones. De esta manera, en las cinco primeras ruedas del mes las reservas crecieron u$s744 millones y en lo que va del año aumenta u$s4.073 millones.

Por su parte, las reservas netas son negativas en torno a u$s 5.200 millones restando pagos de BOPREAL a 12 meses, según estimó la consultora 1816 que planteó que "durante los próximos meses difícilmente tengamos un BCRA comprador en el MULC" por el impacto de la reducción del plazo de pagos a importadores de 4 a 2 cuotas, cuyo mayor impacto prevé que se sentirá en octubre.

"Por la estacionalidad de la balanza comercial y la calendarización de importaciones, el MULC debería ser moderadamente deficitario", vaticinó.

Por su parte, la consultora LCG calculó que las reservas netas cerraron agosto en un monto negativo de u$s5.614 millones, e indicó que "corridos dos meses del trimestre el gobierno no alcanzó aún la meta con el FMI de acumular u$s 8.700 millones respecto del 10 de diciembre de 2023", que es la pauta fijada a alcanzar a fin de septiembre.

"Según nuestra estimación del cálculo de reservas netas metodología FMI, al cierre de agosto se acumularon u$s7.300 millones. Queda una brecha de u$s1.400 millones que será difícil de cubrir genuinamente", afirmó.

Reservas:¿cuáles son las perspectivas para los próximos días y cómo impactará el Impuesto PAIS?

El Banco Central verificó este viernes ventas netas por u$s1 millón en el mercado cambiario oficial, en una jornada en la cual el dólar blue bajó $5 al cerrar a $1.360.

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, indicó que el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s229,077 millones, lo que muestra una caída frente a los u$s312,477 millones negociados en la rueda anterior.

Quintana comentó a iProfesional que "no es raro que el BCRA alterne días con compras y otros con ventas" dado que "la demanda por importación que se contuvo en agosto puede impactar en algo durante el mes".

"El balance de la semana es bueno, toda vez que el BCRA acumuló compras en un mercado que mantiene un escenario de tranquilidad y sin sobresaltos. Creo que de aquí en más veremos algo parecido a lo de esta semana", señaló.

Sobre las ventas de hoy, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, sostuvo que "el volumen de liquidaciones cayó" y precisó que "la demanda en lo que va del mes (sin contar el día lunes que fue feriado en Estados Unidos) estuvo entre u$s262 y u$s220 millones por día y probablemente tienda a crecer hacia final de mes".

"Sin duda va a ser un desafío para BCRA lograr compra neta si la oferta no crece. Pero por lo pronto en la primera semana se hizo de un colchón. El mercado descuenta que es un mes complicado en ese sentido y está más enfocado en el blanqueo", manifestó.

Y es que el experto explicó que "la baja en el impuesto PAIS puede haber provocado postergación de pagos de importaciones, a la vez que puede motivar mayor demanda. Además, tenemos el efecto del cambio del esquema de pagos a 50/50. Lo que puede ayudar es menor demanda de pagos de energía y mejores valores para commodities agro".

A su vez, LCG concordó que "septiembre no será un mes fácil en términos de acumulación de reservas".

"El balance cambiario de bienes se verá afectado por un aumento de importaciones vía dos canales (reducción del Impuesto PAIS y acortamiento del plan de cuotas para el pago de importaciones) y las exportaciones difícilmente se vuelvan un factor dinamizador en esta época del año".

Asimismo, puntualizó que "recaen pagos de u$s 465 millones en concepto de capital y u$s 340 millones en concepto de intereses a diferentes organismos internacionales, y u$s 167 millones de capital del BOPREAL serie 2".

Con el saldo favorable de hoy, el BCRA acumula en lo que va de septiembre compras netas por u$s143 millones, y totaliza un resultado positivo por u$s17.549 millones desde que asumió Javier Milei.