Se aceleró el desempleo en Ciudad y alcanzó la cifra más alta en dos años

El desempleo en la Ciudad de Buenos Aires subió en el segundo trimestre del 2024 y alcanzó su nivel más alto en dos años. Así se desprende del informe "Indicadores laborales" que realiza el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

La tasa de desocupación de la Ciudad de Buenos Aires creció del 6,8% al 7,3% en el segundo trimestre de 2024. Extrapolado a la población, el desempleo alcanzó a 124.500 porteños.

Creció el desempleo en la Ciudad: cuáles son las zonas más golpeadas

Dentro de las zonas más golpeadas por el desempleo se encuentran el Sur de la Ciudad, con la tasa más alta en el orden del 11,4%, unos 3,7 puntos porcentuales (p.p.) por encima del promedio. Por su parte, el Centro porteño se ubica en el 6,4%y el Norte en el 5,4%.

En el segundo trimestre de este año, la tasa de subocupación horaria registró el valor más alto de los últimos tres años (+10,9%), mientras que la población sub ocupada demandante representa poco más de la mitad de la población sub ocupada (50,6% vs. el 41,8%).

La Población Económicamente Activa (PEA - 1.710.500), compuesta por la población ocupada más la desocupada, muestra una reducción interanual en su volumen del 1,9%, con dinámicas diferentes por sexo: la PEA femenina presenta una disminución de 4,3%, mientras que la masculina prácticamente se sostiene (+0,5%).

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el empleo formal continúa siendo un problema. En el segundo trimestre de 2024, la población ocupada que trabaja en condición de asalariada se ubica en el 71,3%, se trata de la marca más baja de la serie iniciada en 2014.

Sin embargo, la población asalariada a la que le efectúan descuentos jubilatorios aumentó en la comparación interanual, pasó de 70,4% a 73,9%, quedando el porcentaje en el máximo de los últimos tres años para un segundo trimestre. No obstante, como la población ocupada se redujo, "el volumen de población asalariada con descuentos se mantiene sin cambios significativos respecto a 2023", resalta el informe.

Prácticamente un cuarto de los ocupados se encuentra dentro de la población que trabaja por su cuenta (24,7%), la incidencia más alta de la serie. En valores absolutos, se observa un incremento interanual de 5,4%, "a contramano de la reducción en el total de población ocupada".

Cuántos empleos se perdieron en los primeros siete meses del año

Entre empleados privados, públicos y en casas particulares que se quedaron sin trabajo registrado, en los primeros siete meses del Gobierno de Javier Milei suman 182.500, pero la contracción es de 204.100 tomando en cuenta el último pico de agosto del año pasado.

Al mismo tiempo, en junio se verificó precarización laboral, ya que, mientras la cantidad de trabajadores asalariados en el sector privado privado cayó por décimo mes consecutivo, se incrementó el número monotributistas.

La Secretaría de Trabajo publicó los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en los que aparece que en junio el empleo registrado total aumentó 0,1%, al igual que en mayo.

Sin embargo, tal como se viene dando desde hace bastante tiempo en los puestos que se pierden corresponden casi exclusivamente a empleos fijos, en tanto que el neto a favor se debe a la incorporación de más de 40.000 trabajadores independientes con monotributo, de acuerdo con la serie desestacionalizada del SIPA. Ese número compensa la baja de 12.600 empleos asalariados formales en el sector privado.

El empleo público, en tanto, no tuvo prácticamente cambios en comparación con el mes previo y creció en casas particulares, algo que no ocurría desde septiembre.

A contramano de esta tendencia, la cantidad de monotributistas superó en 164.500 a la de noviembre de 2023 y en 191.000 a la de agosto del mismo año.