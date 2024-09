Si bien hay algunos sectores que siguen traccionando el empleo calificado, en general los empleadores en la Argentina no ven un repunte de las contrataciones hacia fin de año.

La anticipada recuperación en V de la Economía no se produjo y la famosa "meseta" que este estancamiento de la actividad está generando no es un escenario propicio para la creación de empleo.

Esto es lo que vieron los analistas de la multinacional de Recursos Humanos, ManpowerGroup, en su última Encuesta de Expectativas de Empleo, en la que consultaron a más de 700 empleadores de los principales centros urbanos del país sobre sus perspectivas de personal para el último trimestre de 2024. Las proyecciones no solo no hablan de una recuperación, sino que están más abajo que las del año pasado y el trimestre inmediatamente anterior.

"Casi todo el año la Argentina tuvo las peores expectativas de empleo de todo el mundo", dijo Luis Guastini, Director General y Presidente de ManpowerGroup Argentina y Director de Talent Solutions para Latinoamérica.

"La media global de expectativas netas de empleo (ENE) para el último trimestre es de 22 puntos y nosotros estamos en cuatro puntos ajustados por estacionalidad. El trimestre anterior estábamos en cinco, y los anteriores rondando cero. Es decir, al menos en 2024 en Argentina hay una perspectiva muy conservadora en el corto plazo", analizó el directivo en diálogo con iProfesional.

Desde la consultora recordaron que el trabajo de campo fue realizado entre el 1 y 31 de julio, mes en el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la economía argentina caerá este año más de lo previsto. Esa proyección fue acompañada más recientemente por el Banco Mundial y la Cepal. Es lógico que los empleadores no se preparen para un incremento potencial de la demanda este año.

Expectativas netas de empleo para el tercer trimestre de 2024

Si bien en los 42 mercados relevados las expectativas permanecieron en plano positivo, las de Argentina son las menores por lejos: ningún otro país quedó por debajo de los 8 puntos y el promedio global es de +25 por ciento.

En resumen, el impulso que el empleo recibió tras la salida de la pandemia e COVID continuó en otros mercados y se frenó en la Argentina paulatinamente en 2023. "Desde entonces se vienen produciendo fenómenos como la crisis de logística, la reducción de riesgo por parte de las empresas concentrando procesos en un solo mercado, y movimientos que incluso países vecinos están logrando capitalizar y que en la Argentina hasta ahora no cristalizaron por cuestiones coyunturales propias de la economía", dijo Guastini.

Como ejemplo, propone que la ENE en países como Estados Unidos o Brasil y México supera el 30%. Israel, pese al conflicto armado que atraviesa en su región, tiene una ENE del doble de Argentina. En América, Costa Rica presenta las expectativas más altas de la región (+36%), junto con Estados Unidos (+34%) y Brasil (+32%). Chile es el anteúltimo con +8%, seguido de la Argentina con 4 puntos.

El empleo a fin de año

La Expectativa Neta de Empleo (ENE) medida por ManpowerGroup en Argentina para el último trimestre de 2024 es de +4%, un punto por debajo del trimestre anterior y de 6 puntos a nivel interanual.

La ENE se obtiene restándole al porcentaje de empleadores que planean aumentar su nómina el número de los que la reducirán en el mismo lapso. La encuesta revela que el 33% de los empleadores planea aumentar sus dotaciones de personal, el 31% disminuirlas, el 32% no espera realizar cambios y el 4% restante no sabe si los realizará durante el periodo relevado.

La buena noticia, según Guastini, es que no se están viendo en el mercado general ni se prevén casos de despidos masivos o de reducciones de personal que sean importantes salvo algunos casos en industrias puntuales.

Expectativas de empleo en la Argentina en los últimos trimestres

"Se está dando un fenómeno curioso que no es frecuente en economías como la Argentina, y es que hay un mercado del empleo muy dinámico, sobre todo en posiciones profesionales y de mandos medios hacia arriba. Aunque no crezca el empleo las empresas siguen contratando por reemplazos cuando alguien se va, no están tomando medidas para reducir sus nóminas por efecto de la rotación", analizó el directivo.

Consultado sobre el potencial impacto de la sanción de la Ley de Bases, que pretende introducir cambios en la legislación laboral, Guastini mencionó que no se divisa su influencia aun en el mercado siendo que no fue reglamentada, y que a nivel general la demanda de talento se concentra en sectores con perspectivas de inversión y largo plazo.

En ManpowerGroup tampoco ven que las personas se estén volcando al trabajo informal, si bien los datos oficiales están dando cuenta de que ese segmento tuvo un crecimiento en los últimos meses. "Es una respuesta a la que recurren algunas Pymes ante la necesidad de personal en medio de una caída del consumo y del nivel bajo de la productividad. A diferencia de lo que ocurre con las empresas grandes, que no recurren a la informalidad pero si son mucho más cautelosas a la hora de contratar", mencionó Guastini.

Qué sectores siguen buscando personal

"Hay una importante heterogeneidad en la demanda entre las distintas actividades. En Energía y Servicios Públicos, las expectativas están en +19%. En tanto que Producción de Bienes, Servicios de Consumo, Sanidad o Entretenimiento, están más deprimidas, ya sea porque la recuperación viene más lenta de lo esperado o porque el consumo aún no se reactivó" afirmó Luis Guastini.

Para quienes estén buscando trabajo en el corto o mediano plazo, Guastini sugiere hacer foco en las habilidades demandadas en Energía -tanto por los proyectos mineros como por el sector de Oil & gas- y los nuevos perfiles de Tecnología de la Información,que van desde manejo de proyectos hasta desarrollo de Inteligencia Artificial y manejo de datos.

Qué sectores demandarán personal en el último trimestre de 2024 en Argentina

En concreto, en seis de las nueve actividades económicas relevadas por ManpowerGroup, los empleadores esperan incrementar sus nóminas durante el último trimestre de 2024. El sector de Energía y Servicios Públicos lidera esta tendencia, con una ENE de +19%, seguido por Finanzas y Real Estate e Industrias y Materiales, ambos con +11 por ciento.

Mientras que quienes reportan las expectativas de contratación más débiles son Sanidad y Ciencias de la Vida, con una ENE de -8%, seguido por Bienes y Servicios de Consumo con una ENE de -3%.

En la comparación interanual, las expectativas se fortalecen en cuatro de las nueve actividades económicas. El aumento más significativo se observa en Finanzas y Real Estate con 19 puntos porcentuales.

Consultado por iProfesional sobre si el blanqueo de capitales está motivando el repunte de este último sector, Guastini mencionó que ese grupo combina por un lado a las empresas de Real State y por otro a los Bancos. "Se han dado varios cambios, como un leve crecimiento del mercado inmobiliario con el cambio de la Ley de Alquileres, y en el caso de los bancos, un crecimiento continuo sobre todo por la digitalización y por el repunte del crédito, que les dio a las empresas una mejor perspectiva de la que tenían algunos trimestres atrás", apuntó el directivo de ManpowerGroup.

Por otra parte, el estudio muestra que la región del país que arrojó la expectativa de contratación más fuerte es el Noreste Argentino con una ENE de +11%, seguido por el AMBA con +5%, mientras que Cuyo reportó las intenciones más débiles (-5%) y la Patagonia (-3%).

En la comparación interanual, las expectativas de contratación se debilitan en las seis regiones. El declive más significativo se observa en la Patagonia con 30 puntos porcentuales, seguido por la región Pampeana con 9 puntos.

"El denominador común en todo este estudio es el impacto de las economías regionales en la perspectiva de empleo. En el NEA tienen mejores expectativas, vinculadas a sectores como la yerba mate y la industria turística. Como contrapartida, en Cuyo caen las expectativas por un pronóstico más conservador de la industria vitivinícola sobre sus exportaciones," analizó el líder de ManpowerGroup en Argentina, y alentó a quienes están buscando trabajo a continuar en esa línea ya que "es un momento en el que aún hay oportunidades".