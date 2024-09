El presidente de la Nación Javier Milei, será el cuarto de los mandatarios argentinos, que tocará la tradicional campana en Wall Street en el New York Stock Exchange (NYSE), mañana en Nueva York

La agenda de Milei en Nueva York

El primero fue Carlos Menem en los 90, con la prédica de las privatizaciones y la convertibilidad. El segundo fue Néstor Kirchner en septiembre de 2.006 cuando se había cerrado el canje de la deuda luego de 3 años de negociaciones con los acreedores. El último fue en el 2016 Mauricio Macri a los inicios de su Gobierno cuando fue a pedir al mundo financiero que invirtiera en la Argentina.

Wall Street es una calle, una dirección en la ciudad de Nueva York, que corre desde Roosevelt Drive, muy cerca del East River, hasta la iglesia de La Trinidad.

Luego de tocar la campanilla, Milei expondrá ante banqueros e inversores con intereses en la Argentina. Será una oportunidad para explicar los fundamentos del programa de ajuste, de la baja de la inflación y del futuro que está atado a la liberación del cepo cambiario y al crecimiento económico. Al lado del presidente estará el ministro de Economía, quien acompañó a Mauricio Macri en el 2.016 y tiene grandes lazos con banqueros y empresarios de Nueva York.

Luego, a las 11.30, Milei acompañado de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibirá al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk. Esta será la tercera vez que se reúnen, tras los encuentros en Austin (Texas) y Los Ángeles (California), con el objetivo de analizar posibles inversiones tecnológicas en la Argentina.

El presidente y Musk tienen afinidad personal e ideológica, ya que ambos apoyan al candidato republicano Donald Trump frente a la demócrata Kamala Harris en las próximas elecciones, y están avanzando en una hoja de ruta hacia emprendimientos relacionados a la inteligencia artificial.

De acuerdo a lo que pudo saber Iprofesional es probable que el año próximo se realice en la Argentina un Summit de Inteligencia Artificial en el que Musk ya habría comprometido su participación. El mismo sería organizado por una institución muy cercana a Milei.

Por la tarde, a las 15.45 (hora de New York), Milei expondrá en el Council on Foreign Relations, un foro de pensamiento en política exterior y con poderosa influencia en Washington. No será la primera vez que concurra un presidente argentino. Hace dieciséis años estuvo Cristina Fernández de Kirchner. Todavía se recuerda su tedioso discurso defendiendo a Lula da Silva, Evo Morales y el UNASUR, Y luego contestó preguntas de los asistentes donde fue interpelada por un estudiante argentino.

El martes 24, Milei se reunirá con Karan Bhatia, vicepresidente de Política Global y Asuntos Gubernamentales de Google. Esta empresa tiene intenciones de invertir en el país, pero necesita saber qué legislación aplicará para regular a la Inteligencia Artificial.

A las 15.30 (una hora más tarde en el país), Milei dará su primer discurso en la Organización de Naciones Unidas. Es probable que hable de su posición frente a la Agenda 2030, de la ofensiva de China a nivel global, de la guerra ilegal que desató Rusia contra Ucrania, del ataque terrorista perpetrado por Hamas contra el Estado de Israel y de la situación de Venezuela.

La novedad es que el sorteo oficial para establecer la lista de oradores en la Asamblea General determinó que el jefe de Estado hablara minutos antes que Masoud Pezeshkian, el presidente de la República Islámica Irán, que fue sindicada como autora ideológica de los ataques terroristas perpetrados por Hezbollah contra la embajada de Israel en Argentina y la sede de la AMIA.

Milei rechazó la posibilidad de cruzarse con Pezeshkian. Milei está alineado con Estados Unidos e Israel, y se niega a tomar contacto con representantes de países involucrados en los atentados fundamentalistas.

Después de su presentación en la ONU, el presidente recibirá a su colega de Ecuador, Daniel Noboa, y a la titular de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, que hace poco renovó mandato y tiene intenciones de recuperar el diálogo multilateral para sacar del pantano político al acuerdo entre el Mercosur y la UE.

El martes a las 21 hs (hora del este), Milei abordará su vuelo privado para regresar a Buenos Aires. Milei llegó a Estados Unidos en un vuelo privado que compartió con Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El embajador de Argentina en Estados Unidos, Gerardo Werthein, recibió al presidente en su llegada a Manhattan.

El foco de Milei en Estados Unidos será generar confianza para atraer inversiones

Desde el Gobierno explicaron a Iprofesional que esta será una oportunidad para seguir enviando señales de confianza a los grandes inversores, además de la "foto" del presidente tocando la campana en Wall Street.

Se trata, por otra parte, de un momento inmejorable para aprovechar el "viento de cola" del contexto internacional, tras la primera baja de tasas en cinco años por parte de la Reserva Federal norteamericana.

Caputo, buscaría acelerar las negociaciones para conseguir antes de que termine el año el financiamiento necesario

Es probable que allí el ministro de Economía, Luis Caputo, busque acelerar las negociaciones para conseguir antes de que termine el año el financiamiento necesario para dar certezas al mercado de que cumplirá con los pagos de deuda y que será posible sostener el dólar pisado hasta avanzar con el desarme del cepo.

Se necesitan al menos u$S10.000 millones y el compromiso de equilibrio fiscal quedó demostrado, pero la principal duda de los mercados es si el esquema cambiario aguantará hasta las elecciones de medio término del año próximo lo que está atado a un mayor atesoramiento de dólares por parte del BCRA.

El programa de Milei y Caputo proyecta que los vencimientos totales en moneda extranjera con bonistas del año que viene, unos USD 9.500 millones entre capital e intereses, habrá u$s3.500 millones de capital con honistas que serán refinanciados