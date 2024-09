En un contexto de fuerte caída del dólar blue y de las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP, el carry trade viene rindiendo jugosas ganancias desde mediados de julio cuando se puso en marcha la fase 2 del plan económico. Pero hacia adelante, los analistas plantean que la dinámica de acumulación de reservas persiste como la principal alerta del mercado y por eso afirman que esta estrategia puede mantenerse en octubre "pero a expensas de un mayor riesgo".

Y es que los expertos consideran que la calma que se vio en en agosto y septiembre para los dólares financieros "podría empezar a disminuir" dado que la finalización de la primera etapa del blanqueo de capitales -el culmina el 30 de septiembre si no se prorroga- puede hacer mermar la oferta de dólares.

A su vez, la consultora FMyA remarcó que "el punto más débil del gobierno son las reservas, que siguen negativas en casi u$s4.000 millones, y están casi u$s2.000 millones abajo de la meta de acumulación" pactada con el FMI para fin del tercer trimestre. En ese marco, advirtió que "octubre puede ser un mes difícil para el BCRA y la calma del dólar" dado que "habrá un mayor pago de importaciones que presionan reservas".

Ante este panorama, la intervención del BCRA, el éxito relativo del blanqueo y del RIGI, y la consolidación de la desinflación son algunos de los factores que determinarán la suerte de favorecer durante las próximas semanas las posiciones en pesos por sobre las dolarizadas en los portafolios argentinos.

Con inflación y dólares en baja, qué ganancia hubo en carry trade

En la jerga financiera se denomina carry trade a la estrategia de vender dólares, invertir los pesos a tasa de interés y recomprar las divisas al tipo de cambio financiero.

Un informe de Aurum Valores remarcó que "de los últimos episodios donde hubo oportunidades de aprovechar el carry trade, el episodio actual es el de mayor duración".

"No es el de mejor retorno (eso ocurrió entre febrero y marzo), pero sí es el que se mantuvo durante mayor tiempo sin que surgiera un deterioro significativo en la ganancia", aseveró.

En Aurum Valores indicaron que "desde que comenzó el actual período -tomando como fecha de inicio el 2 de julio- la ganancia en dólares haciendo tasa en pesos es del 23%". E hizo hincapié en que "esto se consiguió en un período de 2 meses y medio favorecido por la estabilidad del dólar financiero a partir de que el gobierno anunció que iba a intervenir en ese mercado, lo que ha permitido un carry muy significativo".

En ese sentido, los analistas de la sociedad de Bolsa Cohen S.A. señalaron que la semana pasada el CCL bajó 2,7% y el dólar MEP que llegó a perforar los $1.200 registró un descenso semanal de 2,3%. Y recalcaron: "Gran semana para la tasa fija. El carry trade tuvo una gran semana en un contexto de fuertes caídas en los dólares financieros".

¿Es conveniente seguir apostando a la bicicleta financiera?

Julián Hirsch, sales trader del Grupo Invertir en Bolsa (IEB), evaluó que "viendo la dinámica del dólar en las últimas semanas, los resultados obtenidos de quien estuvo invirtiendo en pesos y teniendo en cuenta que en las próximas semanas se vence el pago de impuestos, -lo cual generar oferta de dólares-, puede ser un buen momento para ir cerrando el carry trade para pasar a inversores más conservadores".

En cambio, el especialista planteó que "para clientes más agresivos creemos que aún podemos ver semanas de tranquilidad en lo que respecta al tipo de cambio, considerando que el BCRA aún tiene poder de fuego para invertir, sumado al siempre presente 20% flujo exportador (por dólar blend) que se derrama en el CCL y a las tasas interesantes que se siguen consiguiendo en pesos".

De igual óptica, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, juzgó que apostar al carry trade en octubre "no parece ser muy conveniente para el que aún no lo hizo" y sostuvo que "para ese inversor hay otras estrategias más atractivas".

"Para el que viene haciendo carry desde fin de julio quizá en octubre sea momento de desarmarlo. La ganancia en dólares desde ese entonces ya supera el 25% en dos meses. Seguir apostando a que aumente el nivel de rentabilidad es bastante arriesgado pensando que no hay muchas alternativas en el mundo que puedan dar esa rentabilidad en tan corto plazo", alegó.

Por su parte, Pedro Morini, Strategy Team Leader de PPI, dijo que "existen argumentos a favor y en contra del carry" aunque esgrimió que "luego de una apreciación nominal del tipo de cambio de 14% desde los picos de julio, el atractivo de abrir una posición desde este nivel es más reducido".

"En los niveles actuales del CCL, consideramos algo osadas las estrategias de carry trade", afirmó. Y argumentó: "Hoy, las LECAPs cortas ofrecen un rendimiento mensual del 3,7% al 3,9%. La pregunta que un inversor debe hacerse es si espera que el dólar financiero se mueva a ese ritmo o no en los próximos meses".

Asimismo, Eric Ritondale, economista Jefe de PUENTE, argumentó que "la reducción de la brecha cambiaria y la muy buena performance de los activos en pesos hacen a la estrategia relativamente menos atractiva que meses atrás".

"No obstante, el ancla fiscal sigue muy sólida y las reservas tienen potencial para crecer en los próximos meses por el blanqueo, incluso con el mantenimiento del dólar blend y los recientes cambios en la calendarización de los pagos de importaciones. Estos elementos, combinados con la posibilidad de que se extienda el periodo de vencimiento para adherir a la etapa 1 del blanqueo -más allá de fin de septiembre-, hacen que se sostenga en nuestra opinión el atractivo por los activos en moneda local", fundamentó

Por su parte, el economista Federico Glustein cree que "hay grandes oportunidades en el carry trade para octubre porque estamos en un contexto donde el blanqueo de capitales, la baja de la tasa de la Reserva Federal permite obtener rentabilidad, a la par de que la inflación sigue en torno al 4% y es difícil que baje la tasa local a la par".

Según su visión, "hoy no habría riesgos más que la no votación del Presupuesto 2025, pero falta tiempo para que eso suceda, no comenzaría a desarmar carry, sino a largar duration para sostener este 4% TEM para mantener buena rentabilidad con la baja inflacionaria".

Efecto blanqueo: ¿por qué recomiendan más cautela con los dólares del carry trade en octubre?

Morini advirtió que "la calma que vimos en agosto y septiembre para el CCL podría empezar a disminuir", ya que "el sólido flujo de dólares por el blanqueo llegará a su fin cuando venza el 30 de septiembre el período para blanquear efectivo sin penalidad". A eso, sumó que "la primera etapa del anticipo para el pago de bienes personales vence a mediados de octubre, reduciendo la oferta en el mercado paralelo para el pago de impuestos", fundamentó.

De todos modos, el experto subrayó que "incluso así, no esperamos que el Gobierno deje correr al CCL; de observarse presión sobre el dólar, el BCRA no dudará en usar su artillería para contener la brecha

En sintonía, Franco Tealdi, magister en Finanzas, cree que "en octubre habrá que proceder con algo más de cautela, puesto que el vencimiento de la primera etapa del blanqueo puede hacer mermar la oferta de dólares". No obstante, aclaró que "tampoco vemos riesgo de una escalada de la brecha".

El analista financiero Gustavo Ber coincidió en que "sólo aquellos operadores con mayor tolerancia al riesgo deberían evaluar extender las apuestas hacia el carry trade" a partir de los mayores riesgos asociados tras la contracción de los dólares financieros hasta cerca de los $1.200".

Por su parte, Maximiliano Donzelli, manager de estrategias de inversión en IOL, comentó que "somos optimistas para seguir armando carteras con estrategias en pesos aunque también hay que tener presente que con la fuerte baja nominal y en términos reales del tipo de cambio real medido con el CCL/MEP la relación riesgo/retorno ya empieza a estar más ajustada".

A su vez, Damián Palais, financial advisor de Cocos Capital, dijo que "el carry trade se ha reactivado recientemente gracias a la estabilidad del dólar y la reducción de la brecha cambiaria, impulsado por un entorno de mayor disciplina fiscal y cero emisión monetaria".

"Sin embargo, un cambio inesperado en la política monetaria o fiscal, presiones sobre las reservas o una reversión inflacionaria podrían generar volatilidad en el tipo de cambio y afectar la sostenibilidad del carry. La clave será monitorear la dinámica inflacionaria, las tasas de interés, y por supuesto, la cotización de los dólares financieros", aseguró.

Por eso, subrayó que "dado el contexto actual, vemos viable estirar el carry trade en los próximos meses, pero con cautela"

¿Qué instrumentos sugieren para inversiones en carry trade?

Tealdi recomendó "para aquellos que quieran seguir apostando al carry y que además vean que un escenario de inflación que no desciende, la LECAP más corta que vence el 14 de octubre o la que caduca el 11 de noviembre para poder desarmar la estrategia con buena liquidez y sin sensibilidad a la suba de tasas, en caso de que la inflación no converja rápidamente a los valores que quiere el Gobierno".

"En caso de que uno confíe que la inflación baja más rápidamente, que el Gobierno podrá bajarla del 3% mensual en el mediano plazo, conviene irse largo después de abril de 2025 en LECAPS", opinó.

Palais también ve para octubre "oportunidades atractivas, especialmente en instrumentos como las LECAPs a tasa fija, que operan entre 3.6% y 4% mensual; si la inflación continúa descendiendo, como proyecta el gobierno para 2025, estas letras estarían jugando un papel protagónico en el presente ante una eventual baja de tasas en el futuro, ya que un inversor al comprar LECAPs se ancla a una tasa de interés en el caso de mantener el activo en cartera hasta su vencimiento".

Por su parte, Donzelli evaluó que "más allá de la inflación al consumidor que marca una resistencia del 4% explicada en parte por servicios, viendo la dinámica reciente de la inflación mayorista convergiendo a la devaluación entendemos que la inflación tiene recorrido a la baja".

"Sin embargo, y dado que los procesos de baja de inflación no son lineales, optamos por mantener la cartera equilibrada entre activos ajustables por inflación y tasa fija. En ese marco, aconsejó: "El TZX26 (vence el 30 de junio de 2026) el principal elegido dentro de los CER dada su tasa real positiva en torno el 9,3%, con una ponderación del 25%. La mayor duración del TZX26 impacta en un mayor rendimiento en el caso de que las tasas reales compriman, ya que se encuentra muy por encima de un nivel histórico".

En tanto, indicó que "para corto plazo, elegimos el T4X4 ponderando un 25% que, dado que ya conocemos la cifra de inflación de agosto, su rendimiento mensual efectivo de este bono sería de 3,7%, en línea con la LECAP correspondiente a octubre".

Ritondale también sostuvo que "entre los activos en moneda local, seguimos viendo valor en los bonos indexados por inflación (CER), en el tramo corto-medio, con vencimientos a fines de 2025 y durante 2026".

En cuanto a los títulos a invertir, Hirsch detalló que "para quien decida mantener su inversión en pesos, vemos valor en Lecaps largas, donde se consiguen tasas cercanas al 4% mensual y empezamos a ver con buenos ojos los bonos ajustados por CER en niveles de +10%, para estar cubiertos en caso de que la inflación futura se mantenga alta".

Lucas Buscaglia analista de research de Balanz, comentó que "hoy por hoy, vemos en el 'mundo pesos', un mercado que nuevamente empezó a incorporar perspectivas positivas sobre el camino de desinflación".

"En la última semana, vimos como la inflación implícita para lo que resta del año y del 2025 comprimió, con un mercado demandando Lecaps en todo el tramo de la curva. Así, para el corto plazo, nos gusta posicionarnos en la parte corta de la curva de Lecaps, hasta la S29N4 (vence 29 de noviembre de 2024)", contó

Para posiciones más largas, prefiere "el tramo medio de la curva CER dada la incertidumbre que todavía persiste sobre el rumbo del programa; particularmente, nos gustan el T2X5 (vence 14 de febrero de 2025) y el TX26".

Por su parte, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance sostuvo que "no hay deuda en pesos que venza en octubre que el gobierno no pueda afrontar para hacer un rollover, a su vez la mayoria de efectivo que esta ingresando al blanqueo, son dólares y por eso el tipo de cambio debería mantenerse en los mismos niveles que vimos en septiembre". En ese marco, el experto consideró que "ante un escenario donde no se ve una posible devaluación mayor a la determinada del 2% mensual, los activos a recomendar para las personas que están en pesos son las Lecaps con vencimiento en marzo y junio de 2025 y el bono CER TX26"