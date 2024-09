El Banco Central arrancó la semana sumando divisas a sus arcas al registrar este lunes un saldo neto comprador de u$s21millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, con lo cual desaceleró el ritmo frente al resultado positivo de u$s64 millones del viernes

De esta manera, la entidad monetaria prolongó la racha compradora a seis jornadas consecutivas, tras haber acumulado en las cinco ruedas de semana anterior un resultado positivo de u$s214 millones en un escenario donde la oferta del agro aún está en un buen nivel, a pesar de que la liquidación del sector ingresa en su período de baja estacionalidad hasta diciembre.

Al respecto, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, indicó que "en la semana anterior el complejo agroexportador totalizó ventas por u$s746,528 millones".

Por qué el Banco Central volvió a comprar dólares

En este contexto, los analistas de PPI destacaron que el BCRA tuvo lugar para comprar dólares porque la demanda privada desaceleró significativamente" y evaluó que "estaría primando el efecto de haber postergado importaciones en agosto por la expectativa de reducción del Impuesto PAÍS sin devaluación compensadora por sobre el solapamiento de las cuotas del ‘nuevo’ y ‘viejo’ esquema".

"Lo que sigue igual es la oferta privada que permanece en niveles elevados para esta época del año. Aquí hay dos efectos que estarían contribuyendo a favor", afirmó.

Por un lado, sostuvo que "la liquidación del agro continúa traccionando a pesar de la estacionalidad" y consideró que "los exportadores tendrían mayores incentivos a liquidar y hacer tasa en pesos que hace unos meses, y la razón es que ganó mayor probabilidad el escenario de dilatación de salida del cepo y mantener el crawling peg en 2%".

Por otro lado, señaló que "el aumento de préstamos en dólares para la prefinanciación de exportaciones resulta en una mayor oferta en el mercado oficial, y esto amortigua la posible caída de la oferta producto de la estacionalidad".

La consultora Outlier también subrayó que "el aporte de las liquidaciones agropecuarias sigue apuntalando la oferta" y la semana anterior "tuvo picos importantes respecto de los últimos meses, en conjunto se llegó a casi u$s746 millones"

Reservas: hay dudas sobre si se cumplirán las metas con el FMI

Por su parte, las reservas brutas internacionales subieron hoy u$s83millones con respecto a la jornada previa, al alcanzar un stock de u$s27.346 millones. De esta manera, el monto de reservas en lo que va de septiembre crece u$s627millones y en lo que va del año aumenta u$s4.273 millones.

La consultora LCG estimó que las reservas netas "son negativas en casi u$s5.500 millones, retrocediendo u$s760 millones en lo que corre del mes".

"En la metodología FMI, las reservas netas se ubican en torno a -u$s4.900 millones, acumulando u$s6.350 millones desde el 7 de diciembre de 2023", calculó la consultora, con lo cual indicó que "restan sumar otros u$s2.350 millones en lo que queda del mes para cumplir la meta fijada con el FMI para el tercer trimestre del año en u$s8.700 millones".

"Será muy difícil de concretar, salvo que se consiga algún financiamiento de magnitud", evaluó LCG.

En sintonía, la consultora FMyA señaló que "las reservas netas están en casi u$s4000 millones negativas, y está casi u$s2.000 millones abajo de la meta de acumulación de reservas de septiembre, por lo que es de esperar en las próximas semanas".

El Banco Central prolonga su racha compradora

El Banco Central verificó este lunes compras netas por u$s21 millones en el mercado cambiario oficial, en una jornada en la cual el dólar blue cerró estable en $1.245. De esta manera, la entidad monetaria extendió la racha compradora a seis jornadas consecutivas.

Quintana indicó que el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s206,657millones lo que implica una leve mejora frente a los u$s197,556 millones negociados en la rueda anterior.

El analista remarcó que "el exceso de oferta permitió que el BCRA pudiera absorbiera las divisas disponibles" con lo cual pudo mantener su racha de compras".Y precisó que con el saldo favorable de hoy, la entidad monetaria acumula en septiembre compras netas por u$s40 millones.

"Un saldo exiguo, pero que por lo menos le permite volver a exhibir compras netas, recuperándose de las caídas experimentadas en las últimas semanas",remarcó el operador. De esta manera, el BCRA totaliza un resultado positivo de u$s17.446 millones desde que asumió Javier Milei.

En cuanto a las perspectivas para esta última semana de septiembre, los analistas de PPI resaltaron que "el BCRA suele ser vendedor neto en las últimas ruedas de cada mes, por lo tanto, podría revertir su buena performance de la semana pasada".

"Más allá de lo que suceda en esta semana, la dinámica del mercado oficial se volvería más desfavorable para la acumulación de reservas a partir de octubre. Dejará de jugar a favor el efecto de diferimiento de importaciones de agosto a septiembre. En octubre deberán pagarse las primeras cuotas de estas importaciones postergadas", explicaron

"Por otra parte, todavía no se habrían transferido los u$s1.558 millones al Bank of New York para garantizar el pago de cupones de enero de Globales y Bonares. Hay que estar atentos a si hay novedades acerca de este tema", enfatizaron.

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, concordó que "la demanda suele despertarse sobre final de mes, así que el resultado del mes está abierto para BCRA".