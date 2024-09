El Gobierno nacional puso en marcha el debate de la privatización de Aerolíneas Argentinas. En una presentación de funcionarios del Gobierno en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, quienes defendieron la salida del Estado de la conducción de la compañía, plantearon el fuerte costo fiscal que genera cada año y apuntaron con dureza contra los gremios aeronáuticos que se resisten a la ofensiva de la Casa Rosada.

El debate inicial tuvo momentos de alta tensión, pero lo más importante ocurrió luego de la finalización de la sesión. El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, no descartó la posibilidad de que Aerolíneas Argentinas tenga que cerrar y responsabilizó de esa situación a los propios sindicatos aeronáuticos.

"Hay una fuerte presión sobre algunos gerentes de la compañía de los gremialistas quienes de distintas maneras han logrado que el gerente operacional presente la renuncia al cargo, y la compañía no puede funcionar sin gente operacional", afirmó.

"Estamos lógicamente en búsqueda del reemplazo para poderla mantener funcionando y no tener que cerrar la compañía. Pero en caso de que la compañía no cuente con estos cargos cubiertos, por normativa, no puede funcionar, con lo cual, no quedaría otra que el cierre de la compañía, generado por los propios sindicalistas", consideró Mogetta.

Privatización de Aerolíneas Argentinas: falta consenso y se estira el debate

Si bien el objetivo que había trascendido antes de comenzar la sesión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Transporte era apurar la aprobación del dictamen, la falta de consenso para firmarlo estiró el tratamiento de los dos proyectos que tienen estado parlamentario.

La comisión de Transporte es presidida por la radical Pamela Verasay, que responde políticamente al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, hombre enfrentado con la conducción nacional de su partido y cercano a la Casa Rosada.

Por el lado de Presupuesto y Hacienda, la presidencia la ocupa el ahora libertario José Luis Espert.

Desde el Gobierno se decidió enviar a exponer al secretario de Transporte Franco Mogetta y al vicejefe ejecutivo de Gabinete y Director de YPF José Rolandi. Estaba prevista la presencia del Presidente de Aerolíneas Argentinas Fabián Lombardo, pero adujo problemas de agenda y no concurrió.

Privatización de Aerolíneas Argentinas: qué dicen los dos proyectos que avanzan en Diputados

Los dos proyectos a debatir tienen el mismo título: "Declárese sujeta a privatización a la compañía Aerolíneas Argentinas S.A." La primera iniciativa es del diputado del PRO, Hernán Lombardi, junto a otros 20 legisladores de su mismo partido político. "Esta propuesta busca autorizar al Poder Ejecutivo a la venta de Aerolíneas y es un cambio muy profundo y que estaba en la Ley Bases", dijo Lombardi.

En el caso del proyecto que impulsa la Coalición Cívica y que tiene la firma de varios de sus colegas de bloque, la dirección es la misma: se busca privatizar a la compañía aérea. "No hay razones para estar atados a una aerolínea de bandera; ya en el mundo no quedan aerolíneas de bandera, salvo en los países árabes, en Rusia, en China y en algún lugar de Europa. Pero después, los países de la región ya no tienen aerolínea de bandera. Esos son puros mitos", resaltó Juan Manuel López, el autor del proyecto.

Pese a que ambas iniciativas apuntan a la privatización, no se encontraron puntos en común con el fin de tener un dictamen único para darle más fuerza a la norma algo que finalmente no se logró. Desde la Casa Rosada sostienen qué hay solo 3 alternativas; privatizarla, cerrarla o que vaya a la quiebra por falta de financiamiento.

Rolandi, el primero en tomar la palabra, dijo que el Ejecutivo venía a "impulsar" los dos proyectos. Nosotros quisimos avanzar con la privatización de Aerolíneas con la Ley Bases, pero quedó para otro momento, y entendemos que este es el momento para hacerlo", dijo el funcionario.

"Rolandi mostró que no conocía mucho del tema y solo hizo referencia a que el déficit crónico que Aerolíneas presentó desde su estatización y a esto se le sumó el avasallamiento de la dirigencia de la compañía sobre todo el mercado aerocomercial y que el Estado es un pésimo administrador de empresas pero el es director de YPF y no sabemos a qué vino acá" comentó un diputado fuera del recinto a Iprofesional.

Qué piden para avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas

En tanto el diputado Miguel Ángel Pichetto señaló que "es necesaria la conformación de la comisión bicameral de seguimiento de las empresas privatizadas antes de avanzar en la idea de la privatización".

En esa reunión el secretario de Transporte, se refirió al principal problema que tiene la compañía que es el enfrentamiento que tienen con los sindicatos. "No son trabajadores, son delincuentes" dijo.

Mogetta manifestó que "la forma en la que se va a privatizar la empresa dependerá de eso. Si los gremios no nos dejan trabajar, la empresa se va a vender en partes".

¿Aerolíneas Argentinas deja de volar el 17 de octubre?

En este aspecto hay que destacar que el 18 de septiembre la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), a través de un comunicado, confirmó la renuncia del gerente de Operaciones de la empresa, Gustavo García Lemos, que tiene bajo su responsabilidad toda la flota. "Una vez efectivizada esta dimisión, y con esa posición acéfala, la empresa no puede volar", explicó Mogetta.

De acuerdo con fuentes del sector, esa renuncia está fechada el 30 de septiembre. Es decir, que si el 1° de octubre no hay reemplazante para García Lemos, cesarían las operaciones de Aerolíneas, según esas versiones. La empresa, en cambio, asegura que no existe ese tipo de plazos.

Mogetta explicó ayer en LN + que la fecha límite para decidir dejar de volar es el 17 de octubre cuando se cumpla un mes de la renuncia del gerente de operaciones y que la empresa está buscando un nuevo gerente de operaciones que podría salir de una lista de algunos pilotos que no están de acuerdo con la posición de Pablo Biró ya que es muy difícil que pueda venir de otra aerolínea.

Otra de las opciones sería buscar reemplazante entre pilotos retirados, una posibilidad que habilita la normativa de la Administración Nacional Aviación Civil (ANAC).

Privatización de Aerolíneas Argentinas: la puja con los gremios

La renuncia del gerente de operaciones fue una respuesta del sindicato a la decisión de la empresa de echar a tres pilotos el 12 de septiembre pasado porque se negaron a realizar un vuelo asignado por la compañía.

Desde la empresa anunciaron la semana pasada que iban a buscar desplazar a Biró del directorio de la empresa porque su accionar le hacía perder dinero a la firma. El próximo 16 de octubre habrá una asamblea para tratar de sacar a Pablo Biró del directorio y reemplazarlo.

Por otro lado Diego Giuliano, desde Unión por la Patria, adelantó que desde el bloque "vamos a presentar un listado de personas que debemos escuchar a la hora que tenemos que tomar decisiones" y agregó que "esto que sucedió estas dos semanas pasa en un clima de conflicto gremial y tiene una sensación de revancha"

El diputado hizo referencia a que "el mismo Gobierno habla de dos déficits distintos. El ministro de Economía dice que es de 273 millones de dólares y el presidente de Aerolíneas dice que es 84 millones de dólares.

Le erraron por 189 millones de dólares en dos días de diferencia". y dijo que la compañía "vuela a 22 destinos donde nadie más vuela y a 39 destinos sin pasar por Buenos Aires; esto no es importante para los que están abrazados al Obelisco, pero sí para los que vivimos en la Argentina federal".

La disputa en Diputados por la privatización de Aerolíneas Argentinas

En tanto que la diputada de LLA, Lilia Lemoine, hizo referencia a que la oposición reclamaba por Aerolíneas porque "no se puede pensar en la preferencia de los 257 diputados por encima de 45 millones de personas. La legisladora hizo referencia a que "si entienden que la compañía puede funcionar, ¿por qué no dejan que la operen los trabajadores?".

La intención de algunos diputados del oficialismo y del PRO de avanzar ayer con un dictamen quedó rápidamente descartada y se fijó que el plenario se volverá a reunir el martes de la próxima semana para avanzar con los proyectos de ley en discusión.

En los pasillos del Congreso se habló mucho de los aumentos que piden los pilotos que están pidiendo una recomposición de entre el 25% y el 70%, cuando la empresa ofrece un 11%, en línea con el aumento de los empleados estatales. Dos de los cinco gremios con presencia en la empresa ya acordaron: la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA). Quedan APLA, los Aeronavegantes, con otro dirigente enfrentado al Gobierno que es Juan Pablo Brey, y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).

En relación al futuro de la empresa el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich destacó que "habría que pensar en sacar una ley para que Aerolíneas Argentinas se presente en quiebra y luego analizar si continúa como una compañía más chica bajo manos privadas.

"Pienso que Aerolíneas es imposible de privatizar. Si el Gobierno, con todo el poder que tiene el Estado, no puede lograr que sea viable económicamente trabajando en toda la capa de beneficios y de privilegios que se han ido generando con los sindicatos, no hay chance de que lo haga un privado, y hoy esta compañía es totalmente inviable" dijo.

Dietrich además explicó que "hay una resistencia total a hacer cualquier cambio, entonces se sigue poniendo plata y afectando a todo el sistema porque Aerolíneas no le paga a Aeropuertos, no le paga a EANA y tiene una deuda gigante con YPF. Ahora, este Gobierno está equilibrando un poco la cancha, pero con el kirchnerismo es un escándalo lo que se hizo contra la competencia. Creo que la Argentina, por segunda vez en los últimos 24 años, está encarando sus problemas estructurales. Este es uno de esos y hay que resolverlo de raíz".

También manifestó que "si presentás la quiebra, vas a un concurso de acreedores y nadie pone más plata. Es discutible si lo podés hacer sin ley o no. Entra en la discusión si Aerolíneas es una empresa privada, si se rige por las normas de las empresas privadas o por las normas del Estado. Claramente, es mucho mejor hacerlo con una ley y yo creo que la norma que hay que sacar debería ir en esa línea y no tanto por la privatización. Y después la otra opción es no girarle más plata.