El gobierno de Javier Milei decidió acelerar a fondo con la privatización de Aerolíneas Argentinas en la Cámara de Diputados y, en pleno conflicto con los gremios del sector, el oficialismo convocó para el miércoles a una reunión de comisiones donde, en principio, tendría con un apoyo bastante sólido de la oposición dialoguista como para firmar un dictamen y llevar el debate al recinto.

Como adelantó iProfesional, luego del mensaje que envió Mauricio Macri a favor del "desarme urgente" de Aerolíneas Argentinas, el PRO y Milei acordaron empezar a "mover" el proyecto del diputado Hernán Lombardi para privatizar la aerolínea que se encontraba dormido. Pero además, se sumará un proyecto de la Coalición Cívica, que también está a favor de la privatización.

En ese marco, el oficialismo convocó para el miércoles a las 11:00 a las comisiones de Transporte y de Presupuesto que presiden Pamela Verasay (UCR) y José Luis Espert (La Libertad Avanza), respectivamente. Fueron invitados el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo.

No obstante, el eje central del encuentro es que con dos proyectos a la vista que apuntan en el mismo sentido y apoyo de una buena parte de los bloques dialoguistas no sería difícil que se llegue a un consenso mayoritario en las comisiones para apurar la firma de un dictamen que permita avanzar hacia la votación en el recinto. La Libertad Avanza, según supo iProfesional, aspira a que el tema se trate pronto: el 2 de octubre.

Privatización de Aerolíneas Argentinas: ¿cuánto apoyo tendría Javier Milei?

En la Comisión de Transportes, el oficialismo y el PRO suman nueve diputados mientras que otros nueve son de la UCR, la Coalición Cívica, Encuentro Federal o Innovación Federal, bloques donde la idea de privatizar Aerolíneas tiene apoyos que ya se había expresado durante el primer debate de la Ley Bases en Diputados, antes de que el Senado quitara a la empresa del articulado.

A eso se le suma que Verasay, presidenta del cuerpo, responde al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y es parte del sector más dialoguista del bloque. Pero además, frente a esos 18 diputados, la bancada de Unión por la Patria que encarna el rechazo cerrado a la privatización reúne apenas 13 firmas.

En tanto, en la Comisión de Presupuesto que encabeza Espert, el oficialismo y los bloques dialoguistas suman 27 firmas, mientras que la oposición dura del kirchnerismo y el Frente de Izquierda tienen un piso de 21.

Para tener un dictamen de mayoría, el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas necesita la firma de la mitad más uno del total y con estos números más los posicionamientos que se ven en la oposición dialoguista, el oficialismo está mucho más cerca de avanzar en las comisiones que de ver frustrada una vez más la iniciativa.

En ese contexto operan dos factores clave. Uno es la intensidad que tomó el conflicto de gremios, con cancelaciones y reprogramaciones de vuelos que afectaron seriamente el servicio. Esto puso el clima de diputados a favor de la idea que ahora retoma el gobierno de Milei. El otro es el respaldo que expresó la Coalición Cívica, un sector que usualmente es mucho más crítico del oficialismo.

Apoyo de la Coalición Cívica: ¿por qué es clave para los libertarios en Diputados?

El jefe del bloque de diputados de ese espacio, Juan Manuel López, afirmó recientemente que "está todo bien para poder, de manera transparente, privatizar" y agregó: "No hay razones para estar atados a una aerolínea de bandera; ya en el mundo no quedan aerolíneas de bandera (…) los países de la región ya no tienen. Esos son puros mitos".

Con fundamentos acerca del financiamiento de la firma con "los impuestos de todos los ciudadanos no importa quien gobierne" y su correlación con la cantidad de pasajeros que vuela en el país en comparación con otros de la región y de similar población que Argentina, el proyecto de López va en el mismo sentido que el de Lombardi: autorizar al Poder Ejecutivo a privatizar la aerolínea.

La postura de la Coalición Cívica es importante porque es un bloque que suele moverse casi en la misma línea con Encuentro Federal y el sector de la UCR, menos refractario al Gobierno. Si bien no implica un apoyo automático de esos espacios, los lilitos aparecen aquí como un puente para el consenso que necesita el oficialismo.

Las diferencias entre el sector libertario-PRO y la oposición dialoguista es apenas de procedimiento. La Coalición Cívica y bloques como Encuentro Federal y parte de la UCR apuntan a que el Gobierno envíe el pliego con las condiciones de la privatización al Congreso y no a que se apruebe una suerte de "cheque en blanco".

Según deslizaron fuentes parlamentarias a iProfesional, esas diferencias "son posibles de resolverse" porque hay un consenso bastante general en torno a la privatización, al menos en Diputados. Esto es lo que augura un posible dictamen en común que se imponga sobre los rechazos y cuya letra chica termine de resolverse, de ser necesario, en el recinto.

A la espera del debate, el Gobierno mueve sus fichas en el sector aeronáutico

De esta forma, la clave de la reunión que tendrá lugar el próximo miércoles no estará solo en las exposiciones de los invitados -especialmente la del presidente de Aerolíneas Argentinas- sino también en la posibilidad de que se busque firmar un dictamen el mismo día.

Sería lo lógico para que el tema pueda tratarse en sesión el 2 de octubre, como pretende el oficialismo. En caso de que eso no ocurra (dado que la fragmentación de los bloques ha convertido a Diputados en un terreno casi siempre incierto) podría demorarse una semana más. Todo dependerá del consenso que haya el miércoles, tras las exposiciones.

Mientras tanto el Gobierno sigue moviendo sus fichas en la puja con los sindicatos. Este lunes emitió un decreto desregula al sector de los vuelos de cabotaje y permite que compañías privadas extranjeras reemplacen a los pilotos de Aerolíneas Argentinas sin necesidad de matricular las aeronaves en el país o certificar a su personal.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había adelantado este cambio. En declaraciones radiales señaló que "hay empresas interesadas en la adquisición de Aerolíneas, como Gol y JetSmart" pero aclaró que aún faltaba "la autorización del Congreso". Al respecto, indicó: "Vamos a trabajar en no permitir que se impongan condiciones imposibles" y elogió el proyecto de Lombardi.

La discusión que empezará el miércoles en las comisiones de la Cámara de Diputados y la posibilidad de hacerse con un dictamen son el primer paso para el objetivo de Javier Milei de privatizar Aerolíneas Argentinas. El escenario que se le abrió allí, con el conflicto como telón de fondo, es favorable. Luego dependerá, como siempre, de poder cerrar los acuerdos necesarios para blindar una mayoría.