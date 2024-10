El Gobierno definió qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados durante el 2025

El Gobierno confirmó que en 2025 se mantendrá el bono de $70.000 para jubilados, aunque no se actualizará por inflación. Es decir, que esto implicará una pérdida en el poder adquisitivo del refuerzo de los ingresos de quienes cobran la jubilación.

Así lo ratificó el director ejecutivo de Anses Mariano de los Heros, durante su exposición en el Congreso para defender el Presupuesto 2025: este proyecto de ley contempla el bono, "pero sin ajustarse por inflación".

Al ratificar que el bono de $70.000 que perciben los jubilados no se actualizará, con la actual dinámica inflacionaria en la zona entre el 3 y el 5%, este congelamiento significa un fuerte deterioro en el poder adquisitivo de los haberes previsionales para el segmento de la población pasiva que lo percibe.

Al exponer en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión de la llamada "ley de leyes", el funcionario ponderó que la partida dirigida al ANSeS en el proyecto de Presupuesto 2025 "tiene un incremento del 1% y llega al 45% del Presupuesto total".

De los Heros indicó frente a la comisión que, en el último presupuesto de la gestión de Alberto Fernández, la partida para el organismo previsional "venía de ser el 38%".

En ese sentido, consideró que el incremento demuestra "la sensibilidad social del Gobierno nacional" en torno a las políticas de previsión social.

Al contestar una pregunta de la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, precisó que durante este año la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementó un 104%.

Al respecto, el director de ANSeS reveló que "para el 2025 se está previendo, a valores constantes, un incremento del 4%" tanto para la AUH como para la tarjeta Alimentar.

Por otra parte, ratificó que las pensiones por Discapacidad "tienen movilidad" atada a la inflación por IPC, en tanto que calculó que el universo de beneficiarias del Plan 1000 Días aumentaría un 10% en volumen "porque hay 590.000 beneficiarios y se estiman 60.000 embarazadas más".

Cuánto aumentan las jubilaciones en noviembre

En noviembre, las jubilaciones y pensiones aumentarán el 3,47%, de acuerdo al índice de inflación de septiembre que informó el jueves el INDEC. Pero si se mantiene sin cambios el bono de $70.000, el aumento efectivo final para los haberes mínimos y subvinimos será más bajo; entre el 2,3% y el 2,7%.

En octubre, la jubilación mínima bruta (antes del descuento de Salud) es de $244.321 y el haber máximo de $1.644.046. Con el incremento del 3,47%, subirán en noviembre a $252.798 y $1.701.095, respectivamente. Con el bono de $70.000, el ingreso mínimo ascendería a $322.798.

El bono de $ 70.000 fue fijado en marzo y se mantuvo hasta ahora sin cambios. Y todo indica que se mantendrá sin ajuste también en noviembre. Y según se supo el martes, no está previsto ningún aumento en 2025 tampoco.

Además, De los Heros informó que tampoco habrá una prórroga de la moratoria previsional que vence el 23 de marzo del 2025. "La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga", dijo de los Heros.