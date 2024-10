El Indec reveló un nuevo dato de inflación, que fue recibido con optimismo en el Gobierno. Es que, luego de cuatro meses consecutivos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) perforó la línea del 4%, ubicándose en 3,5% en septiembre. Además, el nuevo relevamiento indica que la inflación interanual fue del 209%.

Indec reveló nuevo dato de inflación: qué rubro subió más

En esta línea, el organismo informó que los precios "acumularon un alza de 101,6% en los primeros nueve meses del año".

Asimismo, "la división con mayor alza mensual en septiembre de 2024 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7,3%), escoltada por Prendas de vestir y calzado (6%)".

De este modo, el IPC registró el dato más bajo desde hace casi tres años (noviembre de 2021), cuando la inflación mensual fue del 3,8%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas se ubicó en el antepenúltimo lugar, según Indec.

Luis Caputo abarata importaciones para bajar la inflación

El objetivo de Luis Caputo es que la inflación converja rápido al 2% de ritmo mensual de ajuste del dólar oficial. En ese marco, y con el fin de impulsar un sendero inflacionario descendente, el gobierno de Javier Milei anunció este martes una reducción en los aranceles de importación para distintos bienes, insumos y maquinaria.

A través de un decreto que se publicará en los próximos días, el Gobierno Nacional reducirá alícuotas para 89 productos.Entre los bienes alcanzados por este recorte en los aranceles, se encuentran algunos bienes finales como motos, neumáticos, pequeños electrodomésticos y café, y también insumos plásticos utilizados en las botellas e hilados para la industria textil.

Para los analistas, esta medida no tendrá un gran impacto, por lo cual la mayoría de los expertos considera que luce poco factible que la inflación converja al 2% mensual este año, y vislumbran que eso recién podría ocurrir en 2025.

¿Por qué se desaceleró la inflación en septiembre?

Sobre las causas de la desaceleración inflacionaria en septiembre, en Fundación Libertad y Progreso (LyP) destacaron "dos elementos claves: la baja del impuesto PAIS tuvo una incidencia que descomprimió la suba de los bienes transables, y la estabilidad cambiaria jugó en el mismo sentido".

A su vez, en Eco Go remarcaron cuatro factores. En primer lugar, mencionaron que el freno a la actividad económica "continúa poniendo un tope a los aumentos de precios".

"A pesar de la leve recuperación registrada en julio, nuestras estimaciones para agosto volvieron a ubicarse rojo, indicando que la economía aún no entró en un ciclo estable de recuperación, contribuyendo a moderar las subas de precios".

En segundo lugar, en Eco afirmaron que la baja en septiembre de dólares paralelos "contribuyó a mantener a raya la inflación". Tercero, remarcó que la dinámica del precio de los alimentos "volvió a retomar la tendencia descendente". Según el sondeo de la consultora, el valor de los alimentos registró en septiembre una suba de 3,4%, esto es 0,8 puntos porcentuales debajo del mes anterior".

Inflación: ¿qué prevén para octubre tras baja de aranceles?

Las primeras proyecciones de las consultoras estiman para octubre una inflación que bajará en forma más lenta, ya que se ubicaría en un rango de entre 3%y 3,6%. Y no esperan un gran impacto de la baja arancelaria a un conjunto de bienes y productos importados anunciados el martes por Luis Caputo.

En octubre se está dando una serie de aumentos ya anunciados que incidirán en el costo de vida del mes: prepagas con un alza de entre 4,1% y 5,8%; tarifas de luz y agua, subte con una suba de 16,46%; colegios privados un 4%, telecomunicaciones, un 4%, y alquileres 237%.

En cambio, en las tarifas de gas se espera una reducción que se ubicaría en torno al 6%, producto de la menor demanda estacional y los menores costos de aprovisionamiento. Y los precios de los combustibles bajarán hasta 3% por la caída de la cotización internacional del petróleo Brent, que se utiliza de referencia en el mercado argentino.

Rocío Bisang, analista de Eco Go, comentó que "por ahora, para octubre estamos proyectando una inflación del 3,1%". Y relativizó el impacto que tendrá que la baja de aranceles de importación a un conjunto de bienes anunciados este martes por Caputo.

"Es probable que, de forma similar a la baja del Impuesto Pais, no tenga un gran impacto. Por un lado, son pocos productos y, por otro, no necesariamente el traslado de la baja es pleno a precios. En el caso del Impuesto PAIS, vimos que muchos sectores absorbieron la baja para recomponer las subas de costos que no podían trasladar a precios por la baja demanda", explicó.

A su vez, Pamela Morales, analista de EconViews, señaló que "proyectamos una inflación alrededor de 3,5% para octubre", y consideró que la reducción de aranceles importadores anunciada "puede ayudar a seguir reduciendo la inflación en los bienes de la economía, pero no para el sector servicios" por lo que "no va a afectar mucho en el resultado general".

Inflación: ¿llegará al 2,5% este año?

El presidente Javier Milei afirmó al exponer en la Asamblea Anual de la ONU que una de las condiciones para poder levantar el cepo es que la inflación alcance al 2,5%, un guarismo que para los economistas luce difícil de alcanzar en lo que resta del año.

Bisang sostuvo que para lo que resta del año esperan que la inflación desacelere de forma más lenta.

"Esperamos que la inflación siga bajando, pero creemos que no alcanzaría el 2,5% al menos este año. Prevemos que eso se dé recién el año que viene, aunque creemos que diciembre va a estar cerca; tenemos 2,8% proyectado", contó.

En cuanto a los factores que impiden una desaceleración más rápido, la analista aludió a "la dinámica de los salarios, que empiezan a mostrar una leve recuperación, y por otro, venimos de números muy altos de inflación, lo que por arrastre le impone mes a mes un piso al índice".

"Tampoco la cuestión macro está resuelta del todo. Seguimos teniendo una economía con cepo, reservas negativas, un riesgo pais relativamente alto", enumeró.

Asimismo, Morales concordó que "seguimos transitando un período de inercia inflacionaria, donde el sector servicios está haciendo el mayor aporte".

"La inercia se explica por los contratos indexados a inflación, los ajustes de tarifas que todavía faltan, el crawling al 2% y la incertidumbre que provoca el levantamiento del cepo. No esperamos que la inflación llegue al 2.5% este año, sino que vemos un piso más rondando el 3,5% hasta fin de año", indicó.

Además en EconViews plantean que "si pensamos que los salarios todavía van a seguir creciendo, es difícil pensar en una desinflación muy rápida".

Naud también prevé que "la dinámica inflacionaria se mantendrá similar a lo visto en el último tiempo, en donde el IPC se ve influenciado más que nada por el aumento de los regulados, y la inflación núcleo, que se mantiene levemente por encima del 2%", por lo que estimó que "el piso inflacionario hasta fin de año se sitúe entre 3% y 3,6%".

"Todavía se evidencia un proceso de ajuste de precios relativos, lo cual llevará tiempo en particular con las tarifas. Actualmente, los precios de los servicios se encuentran en promedio alrededor de 7,2% mensual, mientras que los bienes lo hacen al 3,2% promedio mensual (últimos tres meses). Mientras que los servicios sigan por encima del 4% mensual, resulta difícil prever que se rompa el piso del 2,5% antes de mediados del año entrante", fundamentó.

Arana destacó que "en el proyecto de Presupuesto 2025 el gobierno prevé una inflación del 2% para los primeros meses del año que viene, y de 1% hacia el final; no es descabellado, pero sí difícil". Y alegó que "por el momento no podemos proyectar el 2% hacia fin de año, ya que en diciembre también hay saltos de precios estacionales y demás, que van a contribuir a que siga siendo complicado romper esta inercia".

De igual diagnóstico, Maximiliano Ramírez, socio de Lambda Consultores, avizora que "muy difícilmente el piso de la inflación general pueda romper el 2% hasta diciembre". Según su visión, "el promedio inflacionario en el último trimestre estará en torno a 3% o 4%" porque "hoy tenes recomposiciones salariales que van a tirar los costos para arriba".

En ese marco, prevé que la inflación promedio pueda bajar a un 2% mensual "recién en la segunda parte de 2025".

Inflación 2024 en Argentina mes a mes