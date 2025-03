Dos famosas marcas liquidan todo al 70% off antes de cerrar sus últimos locales

Las marcas de indumentaria femenina Uma y Vitamina atraviesan un proceso de venta mientras sus últimos locales comerciales liquidan su mercadería con descuentos del 70%. Ambas firmas pertenecen a VIU S.A., empresa gestionada por Regina, Luciano y Mariano Navilli, hijos de Aldo Navilli, quien junto a su hermano Adriano es propietario de la alimenticia Molino Cañuelas, dueña de marcas como Cañuelas, 9 de Oro, Pureza y Mamá Cocina.

Desde octubre, Uma y Vitamina se encuentran en venta y las negociaciones continúan en curso. Según fuentes cercanas, el objetivo es que ambas marcas sigan operando, aunque su futuro aún es incierto. En este contexto, los dos últimos locales en funcionamiento ofrecen descuentos significativos hasta agotar stock. Estos establecimientos están ubicados en Figueroa Alcorta 3191, en Palermo Chico, y en Rosario 610, en Caballito.

Las cuentas oficiales de Instagram de ambas marcas anunciaron la liquidación con mensajes en los que destacaron la oportunidad de compra con descuentos del 70%, informando también que los artículos adquiridos no tendrán cambio ni devolución. Según explicaron desde la compañía, la continuidad de los locales dependerá de la evolución del proceso de venta, aunque se estima que cerrarán entre el 20 y el 23 de marzo.

En los locales, la mayoría de la mercadería disponible corresponde a talles pequeños de la colección primavera-verano. Mientras tanto, la firma continúa con la producción de su línea de perfumes, aunque la venta online ya fue discontinuada. En sus sitios web, las marcas comunicaron el cierre de sus plataformas de comercio electrónico y dirigieron a los consumidores a los últimos locales activos.

Uma y Vitamina, dos marcas en retirada

Durante el último año, Uma y Vitamina redujeron su presencia en centros comerciales y finalizaron contratos con distintos shoppings, concentrando su operación en el canal mayorista. Según indicaron desde VIU S.A., la vestimenta de ambas marcas sigue disponible en tiendas multimarcas.

En el sector, distintos actores señalan que la desvinculación del exCEO Gonzalo Sánchez Zinny, perteneciente a la familia dueña de GPS Real Estate, marcó un punto de inflexión en la trayectoria de las marcas. Esta situación se acentuó con el cierre de los locales que operaban al momento de anunciarse la venta. Actualmente, Vitamina ya no cuenta con sus puntos de venta en Galerías Pacífico, Alto Palermo y Devoto Shopping, ni Uma con su local en este último.

Molino Cañuelas, firma ligada a la familia Navilli, es una de las principales empresas agroindustriales de Argentina y desde 2021 enfrenta un concurso de acreedores que involucra una deuda de 1.290 millones de dólares y más de 650 acreedores. En diciembre de 2023, presentó una oferta de pago en el ámbito judicial que obtuvo una aprobación cercana al 90%, lo que allana el camino para su salida del proceso concursal.

En paralelo, la Compañía Argentina de Granos (CAG), vinculada al grupo, también se encuentra en concurso de acreedores. No obstante, VIU S.A. aclaró que las marcas Uma y Vitamina operan de manera independiente y no forman parte del conglomerado agroindustrial, por lo que no están sujetas a este proceso.

Desde hace casi seis meses, VIU S.A. busca compradores para Uma y Vitamina, evaluando opciones de venta conjunta o por separado. Fuentes de la compañía indicaron que hay negociaciones en curso, sin plazos definidos, y remarcaron que la decisión de vender las marcas fue tomada en 2023, sin vinculación con el contexto económico actual. Vitamina fue adquirida por la familia Navilli en 2003 a través de un remate judicial, cuando la firma era administrada por el fondo de inversión Argentine Venture Partners, que también gestionaba la marca John L. Cook. La empresa se fundó en 1986 de la mano de Marcelo Goldberg y Claudio Drescher, este último actual presidente de la Cámara de Indumentaria y dueño de Jazmín Chebar. Durante la década de 1990, Vitamina tuvo una fuerte presencia en el mercado local.

Por su parte, Uma fue creada en 2000 por Marcelo Goldberg y en 2009 pasó a manos de la familia Navilli tras su venta.

En el sector textil, distintos actores destacan que la capacidad de adaptación es clave para la sostenibilidad de las marcas en un mercado altamente competitivo. En este sentido, la adquisición de Uma y Vitamina por un nuevo propietario podría representar una oportunidad para revitalizarlas y reconfigurar su estrategia comercial