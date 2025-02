Una de las marcas más populares de moda se está preparando para la quiebra. La compañía operadora cerraría al menos 200 locales como parte del proceso a partir del próximo mes. Se trata del gigante estadounidense de fast fashion, Forever 21.

El informe elaborado por la agencia Bloomberg, titulado "Forever 21 Plans Hundreds of Store Closures in Second Bankruptcy", señala que Authentic Brands, la cadena que opera la marca, le daría fin a sus cerca de 350 comercios si no surge un comprador cualificado en las próximas semanas. Muchas de las tiendas que cerrarán perdieron plata durante años y eran mantenidas con regalías y pagos de alquiler en otros lugares, señalaron diversas fuentes al ya citado medio.

¿Qué sucederá con Forever 21?

Esto no quiere decir que la marca vaya a desaparecer. La propiedad de Authentic Brands de Forever 21 quedaría "intacta" más allá de cualquier proceso. La operadora tiene como objetivo conceder licencias de Forever 21 a minoristas y distribuidores quiebre o no.

Forever 21 es una popular marca de fast fashion, un fenómeno de producción y consumo masivo que se incrementa a la misma velocidad a la que van cambiando las tendencias. De ahí la accesibilidad de sus productos. En sus mejores momentos, la marca operaba en más de 500 ubicaciones en EE. UU. y al menos 800 en todo el mundo.

El plan de la empresa en Argentina

En noviembre de 2022, JMC Group, la firma nacional importadora de marcas como New Balance, Joma, o Speedo, abrió un Forever 21 por primera vez en Argentina. Fue un pop up de 148 metros cuadrados ubicado en Palermo Soho.

Sin embargo, en 2023