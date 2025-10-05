Además de los descuentos habituales, ANSES lanzó un programa para jubilados y pensionados con ahorros de hasta 30% en supermercados y comercios adheridos

El Ministerio de Capital Humano anunció la entrada en vigencia, desde septiembre, de un nuevo programa de descuentos destinado a los jubilados y pensionados de la Anses. La iniciativa busca facilitar el acceso a productos de consumo diario en supermercados, incluyendo DÍA, y otros comercios adheridos, con ahorros que van del 10% al 20%, según el rubro.

Según la Anses, "esta iniciativa no solo favorece a los más de 7 millones de jubilados y pensionados en Argentina, sino que también impulsa el comercio al aumentar significativamente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado".

En perfumería y artículos de limpieza, algunas cadenas ofrecen descuentos de hasta el 20%. Por su parte, los jubilados y pensionados que cobran a través de Banco Galicia pueden acceder a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito, con límites de $20.000 mensuales en supermercados.

El programa está disponible en más de 7.000 locales de todo el país, garantizando beneficios directos y accesibles sin trámites adicionales. Solo se requiere utilizar la tarjeta de débito asociada al cobro de haberes, y los descuentos se aplican de manera automática en el momento de la compra.

Los beneficios de supermercado DÍA para jubilados en octubre de 2025

El programa incluye rebajas automáticas al pagar con la tarjeta de débito donde se perciben los haberes previsionales. En los supermercados Día, por ejemplo, se aplicará un 10% de descuento en todos los productos con un tope de $2.000 por transacción, acumulable con otras promociones.

Además, la cadena ofrece el ClubDIA +60, que otorga un 10% de descuento en todas las compras de lunes a viernes, hasta seis veces al mes. La inscripción se realiza a través de la plataforma ClubDIA y requiere acreditar la edad del beneficiario.

En las sucursales que participan del programa, los jubilados pueden recibir un reintegro del 10% los lunes mediante Beneficios ANSES, con un límite de $2.000 por operación. El crédito se acredita automáticamente en la cuenta en un plazo de 10 días hábiles al abonar con tarjeta de débito. Durante el resto de la semana, los clientes pueden aprovechar promociones de entre 20% y 30% con bancos adheridos, de acuerdo con las condiciones vigentes.

Promociones y descuentos en DIA para jubilados y consumidores con tarjetas y apps

Lunes

20% de descuento con Banco Columbia (presencial y online), tope $9.000 por transacción.

20% con Cuenta DNI (presencial), tope $8.000. Compra mínima $20.000.

5% con BNA MODO (presencial) con un tope de $5.000 por semana

3 cuotas sin interés con Naranja X (presencial).

Martes

25% con Prex (online)

25% con Banco del Sol (presencial y online), tope $10.000 mensual.

30% con Modo Banco Santa Fe (presencial y online), tope $16.000 semanal

25% y 15% con Naranja X (presencial y online) con un tope de $6.000/$12.000 (adherid./no adherid.)

5% con BNA MODO (presencial) con un tope de $5.000 por semana

3 cuotas sin interés con Naranja X (presencial).

Miércoles

15% con Mercado Pago (online) sobre compras mínimas de $30.000, tope $10.000; y 15% en tiendas físicas con un tope de $15.000

25% con Banco Santander (presencial y online), tope $20.000 mensual, exclusivo clientes ¡SORPRESA!

30% con Modo Banco Nación (presencial y online), tope semanal $12.000.

20% con Banco Macro (presencial y online) con un tope de $15.000 mensual y 25% con cartera preferencial con un tope de $20.000 mensual por usuario

30% con Macro Selecta (presencial y online) con un tope mensual de $25.000

5% con BNA MODO (presencial) con un tope de $5.000 por semana

3 cuotas sin interés con Naranja X (presencial).

Jueves

30% con Modo Banco Entre Ríos (presencial y online), tope $16.000 semanal.

25% con Personal Pay (presencial) con topes semanales de $16.000 (nivel 1), $8.000 (nivel 2), $12.000 (nivel 3) y $15.000 (nivel 4).

5% con BNA MODO (presencial) con un tope de $5.000 por semana

3 cuotas sin interés con Naranja X (presencial).

Viernes

20% con Banco Columbia (presencial y online), tope $9.000 por operación.

20% con ICBC (tienda), tope $20.000 por tarjeta al mes.

25% con Modo (presencial) y un tope mensual de $20.000.

20% con ICBC (presencial) con un tope de $20.000 por tarjeta por mes.

3 cuotas sin interés con Naranja X (presencial).

Sábado

3 cuotas sin interés con Visa-Mastercard-Amex-Cabal

25% con Modo (presencial) y un tope mensual de $20.000.

3 cuotas sin interés con Naranja X (presencial).

Domingo