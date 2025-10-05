El país no necesita devaluar el signo monetario, lo que necesita es crédito para renovar los vencimientos de capital futuro, y bajar el riesgo país. Hay que recordar que el gobierno sistemáticamente muestra superávit fiscal, por ende, los ingresos fiscales financian la suma de todos los gastos más los intereses de la deuda, por ende, no hay incremento de deuda pública. Por otro lado, como carece de financiamiento para pagar el stock de deuda de capital, lo hace con recursos propios, y esto genera estrés en las reservas.

El stock de deuda consolidada (deuda de la tesorería más la deuda del BCRA) a noviembre del año 2023 sumaba u$s488.015 millones, y para agosto del año 2025 debíamos u$s465.995 millones, con lo cual la deuda del Tesoro más el Banco Central bajó en u$s22.021 millones.

Resulta imposible para una economía tan golpeada como la Argentina, pagar el stock de capital de deuda. Paga todos los intereses que vencen, pero no puede pagar el capital, algo que les ocurre a todos los países del planeta. Se pagan los intereses de la deuda, pero el capital se renueva, si el PBI crece, la deuda sobre PBI disminuirá, y a futuro se podrá cancelar parte de dicha deuda.

Cómo está conformada la deuda de Argentina

Sería interesante analizar la deuda del sector público argentino, que es lo que se conoce como la deuda de la tesorería. El stock de deuda asciende a u$s465.352 millones, lo que representa el 66,1% del PBI, a primera vista es elevada, pero deberíamos hacer algunas consideraciones.