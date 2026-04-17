Aumento salarial para trabajadores gastronómicos y hoteleros: cómo quedaron los sueldos básicos

El incremento de la rama "general" va de abril a junio e incluye sumas fijas no remunerativas,. Preocupación por el bajo consumo y la caía del turismo.

Después de cerrar las paritarias de las ramas "Comedores Públicos" y "Comedores Privados", la conducción de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) informó que llegó a un acuerdo salarial con los representantes de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA), de la llamada rama "general", que incluye al personal bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 389/04.

La actualización de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras de la actividad gastronómica-hotelera consiste en subas de los básicos de cada categoría junto con el pago de sumas no remunerativas, en un periodo que va de abril a junio y corresponde al tercer tramo de la paritaria 2025-2026.

Cuánto suben los salarios gastronómicos en abril, mayo y junio

El secretario General de la organización gremial, Luis Barrionuevo, expresó que "conseguimos sostener el poder adquisitivo en un momento complejo para los trabajadores en general y en particular para nuestras actividades". Desde el sindicato apuntan no solo a la caída de los ingresos y la consecuente recesión que golpea a bares y restaurantes, sino también al sector turismo, donde hay una caída de visitantes extranjeros.

Las partes, en tanto, detallaron que las nuevas escalas salariales contemplan incrementos progresivos en los básicos durante los tres meses del acuerdo, con impacto en los adicionales convencionales. Asimismo, se estableció el pago de montos no remunerativos durante abril y mayo, sin descuentos ni aportes, que varían de acuerdo a cada categoría.

Los valores de las sumas no remunerativas van de los $37.000 y los $73.500, al tiempo que los salarios básicos registran una actualización acumulada hacia junio, consolidando nuevos pisos salariales en todas las categorías del convenio.

Cuáles son los nuevos pisos salariales para gastronómicos y hoteleros

El gremio y la cámara patronal indicaron además que se toma como base el salario de abril, aplicando tanto las subas mensuales como la suma no remunerativa. De esta forma, la estructura salarial mantiene la segmentación habitual por niveles, con diferencias en función de las responsabilidades y tareas específicas dentro de la actividad gastronómica.

Con los porcentajes y sumas no remunerativas liquidadas, en junio, el salario para la categoría más baja será de $990.555, en tanto que la categoría más alta percibirá $1.970.475. La actividad gastronómica-hotelera está dividida en cinco grupos: A, B, C, D y Especial, con un ingreso promedio que, en junio, quedará en aproximadamente $1.200.000.

En todos los casos, no se contemplan adicionales como antigüedad, presentismo o acuerdos que se dan por empresas, teniendo en cuenta que se trata de una actividad donde hay numerosas cadenas de hoteles o restaurantes y bares. Por otra parte, se estima que en junio las partes volverán a reunirse para analizar una nueva actualización de los ingresos, teniendo en cuenta el impacto del proceso inflacionario en los salarios.