El preocupante panorama que pintó el presidente de Industriales Pymes Argentinos

La industria manufacturera argentina atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Así lo expresó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), quien describió el escenario actual como "muy crítico" debido a una combinación de caída estrepitosa del consumo interno y un aumento desmedido en los costos operativos. En declaraciones radiales, el dirigente empresario alertó sobre la fragilidad del sector y la falta de políticas orientadas a sostener el aparato productivo de las pequeñas y medianas empresas frente a un mercado que se contrae día a día.

Para Rosato, el corazón del problema radica en la erosión del poder adquisitivo de los trabajadores, lo que paraliza el circuito comercial. "Si el trabajador no tiene dinero para gastar, no consume, y eso se traduce en falta de producción y ventas", explicó con crudeza. Esta retracción del consumo impacta directamente en las líneas de producción de las pymes, que se ven obligadas a reducir turnos o acumular stock ante la imposibilidad de colocar sus productos en un mercado interno debilitado por la inflación y la pérdida de ingresos reales.

Además de la falta de demanda, el titular de IPA cuestionó duramente las condiciones estructurales para producir en el país. Según su visión, bajo el esquema económico vigente "es inviable competir" con otras economías del mundo. Entre los factores que asfixian la competitividad local, Rosato señaló las altas tasas de interés, que actualmente rondan entre el 40% y el 50%, niveles que se encuentran muy por encima de los estándares internacionales. A este panorama financiero se suma el encarecimiento constante de los insumos básicos y el fuerte impacto de los nuevos cuadros tarifarios en los costos energéticos, vitales para cualquier fábrica.

Críticas a la política económica y el fantasma de los cierres

La dirigencia de Industriales Pymes Argentinos también apuntó contra el enfoque de la gestión nacional, asegurando que existe un desbalance en las prioridades del Gobierno. "El Gobierno ha concentrado su artillería en el agro y la energía y no tiene en cuenta a la industria manufacturera", afirmó Rosato. Según su análisis, este sesgo de la política económica está dejando desprotegida a la industria frente a una apertura de importaciones que llega en un momento de baja competitividad local, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo genuinos en todo el territorio nacional.

Ante la gravedad del diagnóstico, el sector ha decidido pasar a la acción legislativa. Rosato adelantó que desde la entidad impulsarán un proyecto de ley de emergencia productiva en el Congreso de la Nación. El objetivo de esta iniciativa es establecer un paraguas de protección y fomento para las empresas más castigadas por la crisis. "Buscamos evitar que unas 1.200 empresas desaparezcan de acá a junio", alertó el dirigente, poniendo una cifra alarmante a la urgencia de la situación.

El presidente de IPA subrayó que, de no mediar medidas paliativas o un cambio en el rumbo de las variables financieras, el tejido industrial pyme podría sufrir un daño irreversible en el corto plazo. Para los empresarios del sector, la supervivencia de estas 1.200 unidades productivas depende de una reacción rápida del poder político que contemple incentivos a la producción, tasas de financiamiento lógicas y un esquema de costos que permita volver a poner en marcha las máquinas que hoy empiezan a detenerse.