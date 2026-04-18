El documento del IPyPP detalla cómo multinacionales reemplazan la fabricación local por importaciones, aumentando el desempleo y los costos

Grandes empresas industriales en Argentina están abandonando la producción local. Un informe reciente del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) documenta cómo compañías líderes priorizan importar productos terminados desde mercados como China o Brasil, en lugar de fabricar en plantas argentinas.

El trabajo fue elaborado por los economistas Gustavo García Zanotti y Martín Schorr. Analiza cambios estratégicos en firmas que históricamente producían en el país.

El documento, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, lleva el título "Las grandes empresas ante la apertura importadora del gobierno de Milei". Según los autores, este proceso responde a una reconfiguración de las estrategias empresariales en un contexto de reducción de costos de importación, atravesado por la apreciación cambiaria y cambios en la política arancelaria.

Los casos relevados incluyen a Lumilagro, Essen, Peugeot, Adidas, Mondelez, Newsan y Whirlpool. En todos se registran cierres de plantas o reducciones de personal, mientras continúa la comercialización de productos importados.

El caso Lumilagro: termos chinos que cuestan 8 veces menos de lo que se venden

Lumilagro es uno de los ejemplos más emblemáticos del informe. La firma comenzó a importar termos desde China que antes fabricaba en su planta de Tortuguitas.

El costo unitario de cada termo importado es de $8.178. La empresa los comercializa en el mercado interno a $44.000. El precio final se mantuvo en niveles similares a cuando la producción era local.

En esa etapa, Lumilagro contaba con unos 170 empleados en su planta. Todos perdieron sus puestos tras el cierre.

El informe también menciona una publicación que la empresa realizó en la red social X, posteriormente eliminada. Allí planteaba: "¿Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100 mil de más para conseguir un termo de calidad?", en referencia a los costos de producción local.

Los datos de exportación agregan otra arista. La empresa exportó en 2025 unos 10.000 termos a Estados Unidos a un precio FOB promedio de u$s11. En el mercado argentino, el producto más económico se comercializa a unos u$s31.

Essen y las cacerolas con margen de 668%

Essen adoptó una estrategia similar en el rubro de menaje. La compañía importa cacerolas desde China con un costo aproximado de $50.000 por unidad.

Esas mismas cacerolas se ofrecen a $384.000 en sus canales de venta. El margen supera el 600%.

En paralelo, la empresa habría reducido su plantilla en 30 trabajadores. El informe no especifica si esos despidos están directamente vinculados al cambio en la estrategia de abastecimiento.

Adidas cierra su planta y vende zapatillas importadas al triple

En el sector de indumentaria deportiva, Adidas cerró su planta de producción local. El cierre implicó la desvinculación de 360 empleados.

La compañía importa zapatillas casuales a un costo de $26.790. Las comercializa a $100.000 en Argentina.

El documento también señala diferencias de precios con otros mercados. En Chile, las mismas zapatillas tendrían valores más bajos que en el mercado argentino.

Newsan: del ensamblaje local a la importación total de celulares

Newsan representa un caso particular por su operatoria en Tierra del Fuego. La empresa pasó desde el ensamblaje local hacia la importación de equipos terminados.

El costo de importar un celular Motorola G23 o G24 ronda los $136.770. El precio de venta local alcanza los $260.000.

Este cambio de estrategia vino acompañado de despidos y suspensiones en la planta fueguina. El informe detalla que la compañía abandonó progresivamente el ensamblaje de componentes para adquirir equipos completos desde el exterior.

Mondelez suspende 2.300 trabajadores mientras aumenta importación de galletitas

En Mondelez se registraron suspensiones que alcanzaron a 2.300 trabajadores hacia fines de 2025. Un número que impacta por su magnitud en el sector alimenticio.

La participación de bienes finales en las importaciones de la empresa pasó del 16% en 2023 al 25% en 2025. Un salto significativo en apenas dos años.

Como ejemplo, el documento menciona que el costo de importación de una galletita Club Social es de $521. El precio de venta alcanza los $2.164.

Whirlpool y el cierre de una planta inaugurada hace tres años

El caso de Whirlpool ejemplifica cómo inversiones recientes pueden revertirse rápidamente. La compañía cerró su planta en Pilar, inaugurada en 2022.

El cierre implicó la desvinculación de 300 trabajadores. Una planta que había operado solo tres años.

Paralelamente, las importaciones de lavarropas terminados se habrían incrementado entre 2023 y 2025. La empresa optó por traer productos completos en lugar de fabricarlos localmente.

Pilisar reemplaza producción de insumos por productos terminados

Pilisar también modificó su modelo de negocio. La compra de insumos para producción local fue reemplazada por la importación de productos terminados.

El cambio no solo afectó la operatoria industrial. También tuvo impacto en la cadena de proveedores locales que abastecían a la empresa.

En el rubro electrónico, el informe vuelve a señalar a Newsan. La compañía pasó de importar componentes para ensamblaje a adquirir equipos completos desde el exterior.

Qué advierte el informe sobre el futuro de este modelo

Los autores advierten que este esquema, centrado en la importación y comercialización de productos con márgenes elevados, podría tener implicancias en el mediano y largo plazo sobre los niveles de empleo y demanda interna.

El análisis destaca que se trata de empresas con fuerte orientación al mercado interno. Una eventual reducción del empleo y de los ingresos podría impactar en los niveles de consumo.

El informe analiza la diferencia entre el costo de adquisición en el exterior y el precio de venta en el mercado local. El escenario está atravesado por la apreciación cambiaria y cambios en la política arancelaria que reducen los costos de importación para las grandes empresas.

García Zanotti y Schorr documentan un proceso que combina cierre de plantas, despidos masivos y márgenes comerciales que superan ampliamente los costos de producción que existían en el esquema anterior.