Salario mínimo 2026: así queda la escala tras la suba de mayo y su impacto en planes sociales

La decisión fue adoptada por el Gobierno luego de que no se lograra un acuerdo entre sindicatos y empleadores en el ámbito del Consejo del Salario

El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) continúa su esquema de actualización en 2026, que en abril se ubicó en $357.800. A partir de mayo, el nuevo valor asciende a $363.000, en el marco de la Resolución 9/2025 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo. La medida establece una serie de aumentos mensuales escalonados hasta agosto, cuando el piso salarial alcanzará los $376.600.

La decisión fue adoptada luego de que no se lograra un acuerdo entre sindicatos y empleadores en el ámbito del Consejo del Salario. Ante esta falta de consenso, la presidenta alterna del organismo, Claudia Silvana Testa, firmó la resolución que fija los nuevos valores.

Abril y mayo: cómo evolucionó el salario mínimo

Durante abril de 2026, el salario mínimo se fijó en $357.800. Con la actualización prevista en el esquema oficial, en mayo se aplica una suba que lleva el monto a $363.000, lo que representa un incremento de $5.200 en relación con el mes anterior.

Este ajuste forma parte de un cronograma de aumentos mensuales consecutivos que buscan acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores.

Escala del salario mínimo hasta agosto 2026

El cronograma oficial prevé incrementos progresivos mes a mes:

Mayo: $363.000

Junio: $367.800

Julio: $372.400

Agosto: $376.600

Cada suba mensual oscila entre los $4.400 y $5.400. En total, el aumento acumulado entre marzo y agosto será de $24.200.

Además, los trabajadores jornalizados también verán mejoras en sus ingresos. El valor de la hora llegará a $1.883 en agosto de 2026, acompañando la actualización del SMVM.

Impacto del salario mínimo en planes sociales

El salario mínimo no solo funciona como referencia para los trabajadores registrados, sino que también incide directamente en diversos programas sociales. Uno de los casos más relevantes es el de las Becas Progresar.

Para acceder a este beneficio, el ingreso del grupo familiar no puede superar tres veces el salario mínimo. Por lo tanto, cada actualización del SMVM redefine el universo de beneficiarios: algunas personas pueden quedar incluidas, mientras que otras pueden perder el acceso.

Asimismo, distintos planes sociales y asignaciones utilizan el salario mínimo como parámetro para fijar montos y condiciones. Esto lo convierte en una variable clave dentro del sistema de asistencia estatal.

El SMVM también actúa como referencia en negociaciones paritarias, especialmente en sectores con alta informalidad laboral, donde no existen acuerdos salariales formales.

Prestación por desempleo: cómo influye el salario mínimo

El salario mínimo también impacta en la prestación por desempleo que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este beneficio se calcula sobre el 75% del mejor salario percibido durante los seis meses previos al despido.

Sin embargo, el monto final está sujeto a pisos y topes definidos en función del salario mínimo vigente. Por eso, cada actualización del SMVM modifica los valores mínimos y máximos que pueden cobrar los beneficiarios.

Durante el período en que se percibe la prestación, los trabajadores mantienen el acceso a las asignaciones familiares del sistema SUAF, así como a la obra social y a beneficios como la Tarifa Social para el transporte público.

En cambio, no pueden cobrar simultáneamente la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni la asignación por embarazo.

Cuánto dura la prestación por desempleo

La cantidad de cuotas que recibe una persona depende de los aportes realizados al sistema de seguridad social antes de perder el empleo:

Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas

Entre 12 y 23 meses: 4 cuotas

Entre 24 y 35 meses: 8 cuotas

36 meses o más: 12 cuotas

El pago se interrumpe automáticamente si el beneficiario consigue un nuevo empleo en relación de dependencia o accede a una jubilación. En estos casos, no es necesario realizar un trámite adicional ante ANSES.

Un indicador clave para la economía

El salario mínimo, vital y móvil cumple un rol central como indicador económico y social. Su actualización bus