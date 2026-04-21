Quiénes pueden acceder a esta ayuda económica mensual y las dudas que genera el futuro de este programa social tras los nuevos anuncios oficialistas

La pensión no contributiva por invalidez laboral es uno de los beneficios más consultados en ANSES. Está dirigida a personas que presentan una disminución significativa en su capacidad para trabajar y no cuentan con ingresos suficientes ni acceso a otras prestaciones.

En esta guía actualizada con criterio SEO y AEO (optimizada para buscadores y respuestas directas), te explicamos qué es, quiénes pueden acceder, cómo hacer el trámite paso a paso y qué cambios podrían venir con un nuevo proyecto de ley.

¿Qué es la pensión no contributiva por invalidez?

Se trata de una prestación económica mensual otorgada por el Estado a personas con una invalidez total y permanente. Está destinada a quienes no pueden sostenerse económicamente ni acceder a jubilaciones u otros beneficios contributivos.

El eje central del beneficio no es solo el diagnóstico médico, sino el impacto real de la condición en la capacidad laboral.

Requisitos para acceder en 2026

Para solicitar la pensión por invalidez en Argentina, se deben cumplir todos los siguientes requisitos:

Tener una incapacidad del 66% o más en la capacidad laboral

en la capacidad laboral No cobrar jubilación, pensión o retiro (contributivo o no contributivo)

No estar registrado como trabajador (excepto monotributo social)

No contar con ingresos suficientes

Ser argentino nativo/naturalizado o acreditar 10 años de residencia

No estar detenido ni a disposición de la Justicia

En el caso de menores, se evalúan los ingresos del grupo familiar.

Documentación necesaria

Para iniciar el trámite se requiere:

DNI del titular (y partida de nacimiento si es menor)

Certificado Médico Oficial (CMO) digital con respaldo clínico

con respaldo clínico Formulario P.S 6.4 (si hay apoderado)

Copias del DNI (frente y dorso)

Cómo solicitar la pensión por invalidez paso a paso

1. Obtener el Certificado Médico Oficial (CMO)

Debe tramitarse en un hospital público o centro de salud habilitado. Es un requisito obligatorio.

2. Ingresar a Mi ANSES

Se accede con la Clave de la Seguridad Social desde la web de ANSES o de forma presencial.

3. Verificar datos personales

Dentro del sistema, se debe elegir la opción "Solicitud de prestaciones" y actualizar la información personal.

4. Completar la solicitud

Seleccionar "Pensión no Contributiva por Invalidez" y seguir los pasos indicados.

El trámite es gratuito, personal y semipresencial.

¿Es compatible con otros beneficios?

Mientras el trámite está en curso, se puede seguir cobrando:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo

Una vez otorgada la pensión, se habilitan:

Asignaciones familiares

Monotributo social (según ingresos)

Qué enfermedades pueden dar lugar a la pensión

No existe una lista oficial cerrada, pero distintas evaluaciones médicas suelen considerar patologías como:

Alzheimer

Artritis reumatoide

Cáncer

Epilepsia

Esclerosis múltiple

Parkinson

Insuficiencia renal crónica

Hipertensión pulmonar

Sin embargo, el diagnóstico por sí solo no garantiza el acceso. Cada caso es evaluado de forma individual.

Qué evalúa el Tribunal Médico

El otorgamiento depende de un análisis integral que incluye:

Evolución de la enfermedad

Tratamientos realizados

Impacto físico, cognitivo y funcional

Tipo de trabajo del solicitante

En muchos casos, si no se acredita una limitación concreta para trabajar o no se agotaron tratamientos, la solicitud puede ser rechazada.

Nuevo proyecto de ley: cambios en las pensiones por invalidez

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto denominado "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", que propone modificaciones relevantes.

Principales cambios en análisis

Reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios

Cruces de datos entre organismos como ANSES y sistemas estatales

Suspensión automática ante inconsistencias

Mayor carga de prueba para los titulares

Incompatibilidad con empleo formal

Uno de los puntos más relevantes es la incompatibilidad absoluta con el trabajo registrado, lo que podría limitar la inserción laboral de personas con discapacidad.

Además, el proyecto elimina incentivos para empresas que contraten trabajadores con discapacidad.

Claves para acceder sin errores

Reunir historia clínica completa y actualizada

Acreditar claramente la imposibilidad de trabajar

Verificar datos en ANSES antes de iniciar el trámite

Hacer seguimiento del expediente

La pensión no contributiva por invalidez es un beneficio clave para personas en situación de vulnerabilidad, pero su otorgamiento no es automático. Depende de una evaluación médica, social y administrativa rigurosa.

En paralelo, el debate legislativo en curso podría modificar las condiciones de acceso y permanencia, por lo que resulta fundamental mantenerse informado a través de canales oficiales como ANSES.