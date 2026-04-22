La actualización de cuotas impactará en los afiliados de empresas líderes, marcada por el alza de costos y el contexto inflacionario

Las cuotas de medicina prepaga volverán a aumentar en mayo, con ajustes que rondan el 3% y que responden directamente a la inflación de marzo. Ese mes, el índice de precios al consumidor (IPC) marcó 3,4%, una aceleración que las empresas del sector tomaron como referencia para definir los nuevos valores.

Las principales compañías ya comunicaron sus aumentos a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Los incrementos presentan diferencias según la entidad y, en algunos casos, la región del país.

La dinámica es siempre la misma: las prepagas ajustan sus cuotas mes a mes siguiendo indicadores oficiales. El principal es el IPC general, aunque el rubro Salud haya subido menos en marzo (apenas 2,6%).

Cuánto sube cada prepaga en mayo

Entre las actualizaciones más moderadas se ubicó el Hospital Italiano, con un incremento del 3,1%. Le siguió Galeno, que definió una suba del 3,2%.

OSDE estableció un ajuste del 3,3% para sus afiliados. La única excepción es la región patagónica, donde la empresa aplica criterios distintos.

Un grupo más amplio de empresas optó por aumentos del 3,4%, exactamente en línea con el IPC de marzo:

Swiss Medical

Prevención Salud

Avalian

Hospital Alemán

Sancor Salud

En el caso de Sancor Salud, la situación es particular. En Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut aplicará una suba del 4,4%, un punto porcentual por encima del resto del país.

Esa diferencia responde a particularidades en los costos del sistema sanitario en esas provincias. Los insumos médicos, los traslados y la logística encarecen la operación en la Patagonia.

Por qué las prepagas suben aunque la inflación viene bajando

La pregunta es válida. Si la inflación general está desacelerando, ¿por qué las prepagas siguen subiendo al ritmo del IPC y no menos?

La explicación tiene dos patas. Primero, las prepagas no miran la inflación proyectada, sino la efectivamente registrada. Ajustan con el dato del mes anterior, no con estimaciones.

Segundo, el sector Salud tiene costos específicos que no siempre siguen el promedio general. Medicamentos importados, equipamiento médico y honorarios profesionales tienen dinámicas propias.

Además, muchas empresas arrastran desfases de períodos anteriores, cuando la inflación corría más rápido que los ajustes permitidos. Ahora intentan recuperar ese terreno.

Desde el Gobierno relativizaron el impacto. "Al igual que ocurrió en 2025, el IPC salud viene por debajo del IPC general en 2026", dijeron fuentes oficiales a iProfesional.

"Esto es producto de la desregulación del sistema que impulsó el Gobierno Nacional, la estabilidad cambiaria, la reducción de impuestos distorsivos y una mayor oferta de productos en el mercado para los usuarios", agregaron.

Qué impacto tendrán estos aumentos en la inflación de mayo

El efecto no será menor. Las subas en las prepagas se trasladan de manera directa al índice de precios al consumidor del mes en que se aplican.

Los aumentos de mayo introducirán presión alcista sobre el IPC de ese mes, justo cuando otras categorías comenzarían a mostrar una dinámica más moderada.

Mayo no es un mes estacionalmente alto en materia inflacionaria. Sin embargo, la dinámica que adoptaron algunos precios en los últimos meses hace prever que la cifra no bajará del 2% durante este año, estiman los analistas.

Tras el 3,4% de marzo —impulsado en parte por factores estacionales como educación y ajustes en servicios—, las estimaciones privadas anticiparon que abril marcaría el inicio de una desaceleración. Esa tendencia podría extenderse en mayo, pero con matices.

El Gobierno aceleró la depuración del sistema de prepagas

En paralelo a la dinámica de aumentos, el Gobierno avanzó con un proceso de depuración del sistema de medicina privada que ya dio de baja a 160 entidades del registro oficial.

A través de resoluciones de la SSS, se dispuso en los últimos meses la baja de empresas que no cumplían con los requisitos necesarios para operar. Ya sea por falta de actividad, de afiliados o por inconsistencias en la información presentada.

Esta semana se sumó un nuevo capítulo. La SSS decidió dar de baja a cuatro prepagas más en el marco de los controles sobre el funcionamiento del sector.

Se trata de Centro Médico Pueyrredón, Asociación Mutual de Protección Familiar, Mutual del Personal de Agua y Energía y Prosalud. La medida se enmarcó en un proceso de revisión administrativa que apuntó a regularizar la situación de las empresas registradas.

Con estas salidas, el universo de prepagas habilitadas se redujo significativamente. El objetivo oficial es garantizar el cumplimiento de las condiciones exigidas para su funcionamiento y evitar que operen empresas sin capacidad real de brindar los servicios.