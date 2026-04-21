La medida profundiza el proceso de depuración del padrón de agentes que viene llevando adelante la administración de Javier Milei

El Gobierno dio de baja otras cuatro prepagas del registro oficial al detectar incumplimientos en las exigencias regulatorias, continuando con el plan de exclusión de agentes en situación irregular.

La decisión fue instrumentada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial, en el que se rechazó la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a cuatro entidades que "no acreditaron el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes".

Las nuevas entidades que con esta disposición quedan inhabilitadas para comercializar planes de salud y para actuar como agentes de seguro son Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres.

Al fundamentar la medida, la SSS sostuvo que "la decisión se tomó en el marco del reordenamiento del sistema de salud y precisamente en la depuración del padrón de agentes que lleva adelante el organismo".

Más controles en el sistema de salud: 166 agentes quedaron bajo revisión

Asimismo, en el comunicado planteó que la determinación está vinculada "con el objetivo de garantizar transparencia, información confiable para los usuarios y reglas claras para los Agentes del Seguro de Salud".

En este marco, señalaron que "con esta medida son 166 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva, en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado".

Las 20 prepagas que dejaron de existir en Argentina

En enero pasado, mediante la SSS, la administración nacional ordenó la baja de 20 entidades de medicina prepaga que estaban registradas formalmente. La medida se oficializó con la firma de Silvia Noemí Viazzi, supervisora técnica del organismo. En ese momento, se aclaró que los cambios no afectarán a los afiliados que ya se encuentran dentro del sistema de salud privado.

La medida respondió a una estrategia del Gobierno destinada a reordenar y poner al día el listado de entidades de medicina prepaga, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la supervisión del sistema de salud. Según los registros oficiales que corresponden a ese período, desde que comenzó la actual administración, más de 125 compañías han sido removidas del registro debido a que no cumplían con los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente.

Para esa fecha, se formalizó la baja de Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA). Según la SSS, "se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva [de las tres prepagas] en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp)".

En el marco del "reordenamiento del sistema de salud", en 2024 se eliminaron prepagas que figuraban en el registro pero que nunca brindaron servicios. Según fuentes del organismo, estas empresas no presentaron padrones de afiliados, balances ni documentación que acreditara su funcionamiento, y muchas habían sido registradas como prestadores supuestos, con números provisionales y sin actividad efectiva.

En el caso de Sancor Medicina Privada S.A., se trató de una división antigua del Grupo Sancor, distinta de la Asociación Mutual Sancor Salud, que es el nombre legal bajo el cual actualmente opera SanCor Salud. Esta última concentra la oferta activa de medicina prepaga del grupo, mientras que la sociedad alcanzada por la medida ya no desarrolla actividad independiente dentro del sistema.

Una situación similar se presentaba con Staff Médico S.A., que fue adquirida recientemente por la Asociación Mutual Sancor Salud. Tras esa operación, las principales carteras de clientes y las prestaciones fueron canalizadas a través de la mutual, dejando a Staff Médico sin actividad propia como entidad inscripta de manera autónoma en el RNEMP.

Distinto era el caso de la Obra Social del Personal Aeronáutico (Ospa). Si bien no operaba bajo el esquema clásico de una prepaga privada, el intento de inscripción en el RNEMP estaría vinculado a la prestación de servicios adicionales voluntarios, con coberturas superiores a las obligatorias del sistema de obras sociales.

Lista de las nuevas prepagas dadas de baja