Suba de sueldo SMATA: cuánto cobrará cada categoría de rama clave en abril 2026

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la naturaleza del incremento, ya que las sumas establecidas tienen carácter remunerativo

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor cerró un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), con vigencia entre abril y junio de 2026. El entendimiento, firmado con la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA), establece incrementos remunerativos incorporados al salario básico de cada categoría y mantiene vigentes los adicionales convencionales.

El convenio impacta directamente sobre el personal encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 594/10, que presta tareas en empresas nucleadas en la cámara empresaria del sector. La actualización salarial se aplica de manera uniforme durante los tres meses de vigencia del acuerdo.

Acuerdo SMATA VTV: alcance y vigencia

El acta fue suscripta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre SMATA y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA). El acuerdo comprende a todos los trabajadores representados por el sindicato dentro del ámbito de la VTV y fija su vigencia desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2026.

Según lo pactado, las condiciones salariales definidas regirán sin modificaciones durante ese período, aunque se prevé una instancia de revisión a partir de julio.

Aumento salarial: carácter remunerativo

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la naturaleza del incremento. Las sumas establecidas tienen carácter remunerativo, lo que implica su incorporación directa al salario básico de cada categoría. Esto impacta en el cálculo de adicionales, aportes y contribuciones, al integrarse plenamente dentro de la estructura salarial de los trabajadores alcanzados.

Escalas salariales SMATA VTV abril-junio 2026

Las nuevas escalas salariales fueron definidas en el Anexo I del acuerdo y se mantienen sin variaciones para los meses de abril, mayo y junio de 2026. Los valores fijados corresponden al salario básico de cada categoría del Convenio Colectivo de Trabajo 594/10, organizadas en una estructura progresiva según funciones, responsabilidades y nivel técnico.

El esquema abarca siete categorías (de la 1 a la 7), que comprenden desde tareas operativas iniciales hasta funciones de mayor especialización, supervisión e instrucción dentro de las plantas de Verificación Técnica Vehicular.

Entre los valores de referencia:

Categoría 1: $1.630.085,67 (tareas iniciales o de apoyo operativo)

(tareas iniciales o de apoyo operativo) Categorías intermedias (2 a 6): presentan incrementos graduales en función de la capacitación y complejidad de tareas asignadas

Categoría 7: $2.674.651,68 (niveles superiores, como instructores o funciones técnicas de mayor responsabilidad)

En este esquema, las categorías intermedias —como la 2, 3, 4, 5 y 6— incluyen perfiles técnicos, verificadores y operarios calificados que cumplen tareas centrales en el proceso de inspección vehicular. Por ejemplo, la categoría 4, con un básico de $2.214.742,26, se ubica en un nivel medio dentro de la estructura salarial.

Las escalas rigen de manera uniforme durante todo el trimestre y constituyen la base de cálculo para los adicionales convencionales, como antigüedad, productividad y otros conceptos previstos en el convenio.

El detalle completo de los salarios por cada categoría específica surge del anexo del acuerdo, donde se fijan los montos exactos para cada nivel dentro de la actividad.

Adicionales: qué conceptos se mantienen

El acuerdo no introduce modificaciones en los adicionales establecidos por el Convenio Colectivo de Trabajo 594/10. Por lo tanto, continúan vigentes los siguientes conceptos:

Antigüedad: calculada en función de los porcentajes y tramos previstos en el convenio

calculada en función de los porcentajes y tramos previstos en el convenio Productividad: determinada según el incremento cuatrimestral en la cantidad de inspecciones realizadas

determinada según el incremento cuatrimestral en la cantidad de inspecciones realizadas Subsidio por fallecimiento: equivalente a determinadas horas de la categoría 7 (Instructor)

Al tratarse de sumas remunerativas, el aumento también impacta indirectamente en estos adicionales, al elevar la base de cálculo.

Bono alimentario: continuidad del beneficio

El acta también ratifica la continuidad del bono alimentario durante el período comprendido entre abril y junio de 2026. Este beneficio se abona conforme a los valores establecidos en la escala salarial incluida en el acuerdo.

Se trata de un componente adicional que complementa el ingreso de los trabajadores del sector, manteniendo las condiciones vigentes en acuerdos anteriores.

Revisión salarial en julio

Las partes asumieron el compromiso de reabrir la negociación a partir de julio de 2026. En esa instancia, se evaluará la evolución de las variables económicas y la necesidad de introducir nuevos ajustes salariales.

Este mecanismo de revisión periódica se ha consolidado en los últimos acuerdos del sector, permitiendo adaptar las escalas salariales a contextos inflacionarios.

Homologación y aplicación del acuerdo

El acuerdo podrá ser presentado ante la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano para su homologación. Sin embargo, las partes establecieron que su cumplimiento es inmediato y obligatorio desde el momento de su firma.

Esto se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 959 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reconoce la validez de los acuerdos celebrados entre partes.

Contexto del sector VTV

El sector de la Verificación Técnica Vehicular ocupa un rol clave dentro del sistema de control automotor en Argentina. Los trabajadores comprendidos en este convenio realizan tareas vinculadas a la inspección obligatoria de vehículos, lo que impacta directamente en la seguridad vial.

En este marco, las negociaciones salariales del sector suelen incorporar tanto actualizaciones remunerativas como mecanismos de revisión, en función de la evolución económica.

Claves del acuerdo salarial SMATA 2026

Incremento remunerativo incorporado al salario básico

Vigencia: abril a junio de 2026

Alcance: trabajadores VTV bajo CCT 594/10

Escalas sin cambios durante los tres meses

Continuidad de adicionales convencionales

Pago de bono alimentario

Revisión prevista desde julio 2026

Aplicación inmediata, a la espera de homologación

Impacto del acuerdo

El nuevo acuerdo salarial de SMATA para la rama VTV consolida una actualización de ingresos para el segundo trimestre de 2026, manteniendo la estructura convencional vigente y estableciendo una base para futuras negociaciones.

La combinación de incrementos remunerativos, adicionales vigentes y revisión periódica configura el esquema salarial del sector en un contexto económico en evolución.