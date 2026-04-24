El sistema permite viajar sin crédito y se actualiza ante las subas de mayo 2026: nuevos límites, tarifas y descuentos clave para no gastar de más

l sistema de saldo negativo de la SUBE se convirtió en una herramienta clave para millones de usuarios del transporte público en Argentina, especialmente en un contexto de subas constantes en las tarifas. Con los nuevos aumentos previstos desde mayo de 2026 y la actualización de los límites, entender cómo funciona y qué beneficios existen puede marcar la diferencia en el gasto mensual.

Qué es el saldo negativo de la SUBE y cómo usarlo

La tarjeta SUBE permite viajar aun cuando no haya saldo disponible gracias a un mecanismo automático de financiamiento: cuando el usuario no tiene crédito suficiente, el sistema habilita un saldo negativo que se descuenta en la próxima recarga, sin intereses ni penalidades.

Por ejemplo, si una persona tiene $0 y realiza un viaje de $700, su saldo pasa a –$700. Al cargar $1.500, primero se cubre la deuda y quedan $800 disponibles.

Este sistema evita que los usuarios queden varados, aunque requiere planificación, especialmente ante el aumento de tarifas.

Nuevos límites del saldo negativo SUBE

Desde mediados de marzo de 2026, los topes de saldo negativo se actualizaron en función del incremento del costo del transporte, buscando garantizar al menos un viaje en situaciones de emergencia, aunque en trayectos largos —sobre todo en Provincia— pueden resultar insuficientes.

Colectivos en todo el país: hasta $1.400

Subte de Buenos Aires: hasta $1.400

Trenes metropolitanos y lanchas del Delta: hasta $650

Línea Urquiza: hasta $480

Cuánto se puede cargar en la SUBE

El saldo máximo permitido en la tarjeta es de $40.000, tanto en recargas individuales como acumuladas. Esto permite anticiparse a futuros aumentos y evitar quedarse sin crédito.

Cómo cargar la SUBE

Los usuarios cuentan con múltiples opciones para acreditar saldo:

Aplicación SUBE con tecnología NFC

Carga a bordo en colectivos habilitados

Terminales automáticas en estaciones, bancos y comercios

Además, registrar la tarjeta permite recuperar el saldo en caso de pérdida o robo mediante un trámite online gratuito.

Aumento del transporte: cuánto costará viajar desde mayo de 2026

A partir del 1° de mayo de 2026, las tarifas del transporte público en el AMBA volverán a subir. El ajuste será del 5,4%, en línea con el esquema de actualización mensual basado en la inflación del INDEC.

El incremento responde a un IPC del 3,4% correspondiente a marzo, más dos puntos adicionales definidos por la normativa vigente.

Nuevos valores de colectivos

Ciudad de Buenos Aires (CABA):

0 a 3 km: $753,86

3 a 6 km: $837,66

6 a 12 km: $902,19

12 a 27 km: $966,77

Provincia de Buenos Aires:

0 a 3 km: $918,35

3 a 6 km: $1.023,04

6 a 12 km: $1.101,85

12 a 27 km: $1.180,73

Más de 27 km: $1.259,07

En paralelo, el boleto sin subsidio estatal ya supera los $1.900, lo que refleja el impacto del recorte progresivo de subsidios.

Subte: nueva tarifa

El subte también ajusta su valor y pasará a costar $1.490,36 desde mayo. A pesar del aumento, se mantienen descuentos para usuarios frecuentes a partir de los 20 viajes mensuales.

SUBE gratuita: quiénes pueden viajar sin pagar

El Gobierno oficializó la gratuidad del transporte para personas con discapacidad a través de la tarjeta SUBE. La medida fue establecida mediante la Resolución 415/2026 y busca simplificar el acceso al beneficio.

El programa es coordinado entre la Secretaría Nacional de Discapacidad, la Secretaría de Transporte y Nación Servicios S.A., con el objetivo de eliminar trámites burocráticos y garantizar viajes sin costo en todo el país.

Cómo pagar menos transporte: beneficios y descuentos

Frente al aumento de tarifas, existen herramientas clave para reducir el gasto:

Red SUBE

Permite combinar medios de transporte con descuentos automáticos: 50% en el segundo viaje y 75% a partir del tercero, dentro de un plazo de dos horas.

Tarifa social

Aplica descuentos para jubilados, beneficiarios de planes sociales y otros grupos alcanzados por programas estatales.

Registro de la tarjeta

Registrar la SUBE es fundamental para acceder a beneficios, evitar tarifas más altas y proteger el saldo.

Recomendaciones para cuidar el saldo

En un contexto de aumentos sostenidos, es importante adoptar ciertas prácticas:

Mantener la tarjeta registrada y validada

Controlar el saldo antes de viajar

Evitar depender del saldo negativo para trayectos largos

Planificar recargas anticipadas

El saldo negativo sigue siendo un respaldo útil, pero con tarifas en alza, su alcance es cada vez más limitado. Por eso, aprovechar los beneficios disponibles y organizar los viajes se vuelve clave para sostener el presupuesto de transporte en 2026.