Tras meses de desaceleración, el consumo muestra "un leve brote verde": dónde se ve

El consumo masivo en Argentina comienza a dar señales de un cambio de tendencia, aunque lejos está de ser una recuperación lineal o eufórica. Tras varios meses de una marcada desaceleración que se inició en la segunda mitad del año pasado, los indicadores actuales muestran lo que los especialistas denominan "un leve brote verde". Sin embargo, este incipiente repunte viene acompañado de una transformación profunda en la conducta del comprador: la migración masiva desde las grandes cadenas de supermercados hacia los comercios de cercanía.

Damián Graziano, director comercial de la consultora Nielsen para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, explicó que el mercado atraviesa una etapa de transición. Según el experto, el consumo registró un pequeño rebote traccionado principalmente por los rubros de bebidas y alimentos. Lo más alentador, según su visión, es que este repunte ya no se limita a productos de compra impulsiva como snacks o golosinas, sino que empezó a impactar en los alimentos básicos, lo que configura una canasta de consumo mucho más consolidada y "funcional".

A pesar de este optimismo moderado, Graziano advirtió que las cifras interanuales se ubican en torno al 1%, un número conservador si se tiene en cuenta que la comparación se realiza contra las bases de consumo del año pasado. "El consumidor se está yendo de la gran cadena, de la compra grande. Hoy el bolsillo está muy apretado y busca controlar el gasto minuto a minuto", sostuvo el directivo en declaraciones radiales.

El regreso al almacén de barrio y el autoservicio

Uno de los datos más contundentes del informe es el retroceso de los grandes supermercados, que en el último bimestre mostraron una caída cercana al 5% interanual. Este fenómeno se explica por la necesidad del consumidor de fraccionar sus compras: ante la falta de pesos, se abandona el "carrito lleno" mensual y se opta por visitas más frecuentes a tiendas más chicas, como el almacén de barrio o el autoservicio chino.

Este desplazamiento responde a dos factores principales:

Precios por canal: En los autoservicios, las variaciones de precios han sido levemente menores en algunos rubros, lo que atrae a quienes cuidan cada centavo. Correlación con las tarifas: Existe una relación directa entre el aumento de los servicios públicos y la caída del consumo masivo. "Lo que antes se gastaba en productos hoy se destina a pagar el transporte, la luz o el gas", sintetizó Graziano.

Este escenario ha llevado a que incluso los sectores de mayor poder adquisitivo (ABC1) modifiquen sus prioridades. En lugar de traccionar el consumo de productos premium en las góndolas, este segmento hoy prefiere derivar sus excedentes hacia inversiones patrimoniales, la compra de vehículos o viajes, dejando de lado el gasto aspiracional en el supermercado.

Un fenómeno regional: la búsqueda del precio

El comportamiento del consumidor argentino no es un caso aislado, sino que se alinea con una tendencia que recorre toda América Latina. El comprador regional se ha vuelto mucho más volátil con las marcas y prioriza el precio por sobre la fidelidad a una etiqueta específica. Según datos del sector, el 35% de los consumidores en países como Brasil, Colombia o México hoy "comoditiza" su consumo, buscando ofertas y opciones de marcas blancas o segundas marcas para sostener el presupuesto.

En Argentina, el impacto de esta crisis de ingresos también se refleja en la infraestructura comercial. Se estima que hay entre 600 y 700 tiendas menos a nivel nacional en rubros específicos como las perfumerías, un sector que ha sufrido con fuerza la menor circulación de dinero. Con un ticket promedio cada vez más ajustado, el desafío para las empresas en 2026 será adaptarse a un cliente que ya no compra por impulso, sino por estricta necesidad funcional.