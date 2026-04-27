Sanidad cerró paritaria de la rama farmacéutica: a cuánto se fue el sueldo básico y los bonos

El incremento consiste en un 9,4% desde abril. El gremio y las cámaras volverán a reunirse en agosto. La mejora también impacta en las asignaciones.

El consejo directivo de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) acordó un aumento salarial del 9,4% para la rama "industria farmacéutica". El gremio y las cámaras empresariales señalaron que la mejora impactará en los salarios que van de abril hasta el 31 de marzo del año próximo, aunque hay que aclarar que se trata de una formalidad, ya que en agosto las partes se comprometieron a una nueva reunión para actualizar los ingresos.

Las negociaciones fueron encabezadas por el titular de FATSA, Héctor Daer, con los representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), la Cámara de Especialidades Medicinales (CAEMe), la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA) y la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (CAPROVE).

Cuánto cobrarán en mayo los trabajadores de laboratorios

El incremento impacta en los haberes del personal bajo el convenio colectivo de trabajo 42/89, y se enmarca en las negociaciones que la FATSA viene llevando adelante en distintas actividades. Desde el gremio señalaron: "Buscamos sostener el poder de compra en un contexto económico complejo" y apuntaron que "no solo nos afecta el modelo económico, sino también el techo del 2% mensual que el ministerio de Economía le ha puesto a las paritarias".

Con el primer tramo del aumento, en mayo el personal con título universitario categoría A (el nivel más alto del escalafón) cobrará $3.059.089,85; un operario con título habilitante, $2.731.328,68; mientras que un operario calificado alcanzará los $2.060.851,60.

El acuerdo también incluye una suba de los adicionales, que quedaron de la siguiente forma:

Día de la Sanidad, $93.132,05

Sala maternal, suma no remunerativa de $433.036,73

Bono vacacional, $308.519,34

Reunión de la CGT y marcha por el Día del Trabajador

Si bien Daer ha dejado la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), continúa siendo uno de los referentes e integrante de la llamada "mesa chica". Este lunes habrá una reunión de la central obrera para analizar el fallo judicial que habilitó la Ley de Modernización Laboral y organizar la marcha a Plaza de Mayo prevista para el jueves próximo, en conmemoración del Día del Trabajador.

Daer prefiere darle voz al nuevo triunviro, pero ha sido uno de los dirigentes que más cuestionó la reforma laboral impulsada por la administración libertaria. Se espera que en la movilización se sumen organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), partidos políticos, sectores de la educación, discapacidades y la llamada "gente de a pie". La idea es que los habituales estandartes de los sindicatos se reemplacen por banderas argentinas, con el propósito de unificar los reclamos contra el Ejecutivo.

En el entorno del titular del gremio de la Sanidad sostienen: "Hay que dar una fuerte demostración de rechazo a las medidas del gobierno, que insiste con su plan de ajuste a los jubilados, los trabajadores, la educación, la discapacidad y la salud".