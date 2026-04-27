El entendimiento establece nuevas escalas salariales mensuales, sumas no remunerativas, un adicional vacacional especial y la continuidad del convenio

La actividad de seguridad privada volvió a actualizar sus ingresos en la Argentina. A partir de enero de 2026, los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07 perciben nuevos salarios tras el acuerdo paritario firmado entre la Unión del Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), que regirá durante el primer semestre del año.

El entendimiento establece nuevas escalas salariales mensuales entre enero y junio de 2026, sumas no remunerativas escalonadas, un adicional vacacional especial y la continuidad del convenio colectivo durante todo el año, en un contexto de inflación aún elevada y con negociaciones previstas para la segunda mitad del año

Sueldo empleado de seguridad privada en abril, mayo y junio de 2026

El acuerdo paritario prevé incrementos progresivos mes a mes, con sumas no remunerativas que se pagan entre enero y junio y que, en el caso de la correspondiente a junio, se incorporarán al salario básico en julio de 2026.

De acuerdo con las grillas oficiales, el salario total de un vigilador general alcanzará en junio de 2026 los $1.644.650, mientras que categorías como vigilador principal, administrativo o instalador de sistemas electrónicos superarán los $1,75 millones, siempre en valores brutos.

Este esquema busca acompañar la evolución de los precios durante el primer semestre, con una cláusula de revisión abierta ante eventuales cambios macroeconómicos.

De acuerdo con las escalas oficiales del acuerdo paritario, estos son los salarios brutos por categoría en los meses siguientes:

Abril 2026

Vigilador General: $1.564.150

Vigilador Bombero: $1.636.800

Administrativo: $1.671.100

Vigilador Principal: $1.708.400

Verificación de Eventos: $1.636.800

Operador de Monitoreo: $1.636.800

Guía Técnico: $1.671.100

Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.708.400

Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.564.150

Mayo 2026

Vigilador General: $1.584.600

Vigilador Bombero: $1.658.200

Administrativo: $1.692.900

Vigilador Principal: $1.730.700

Verificación de Eventos: $1.658.200

Operador de Monitoreo: $1.658.200

Guía Técnico: $1.692.900

Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.730.700

Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.584.600

Junio 2026

Vigilador General: $1.644.650

Vigilador Bombero: $1.721.000

Administrativo: $1.757.100

Vigilador Principal: $1.796.300

Verificación de Eventos: $1.721.000

Operador de Monitoreo: $1.721.000

Guía Técnico: $1.757.100

Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.796.300

Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.644.650

Evolución salarial del semestre

Las escalas muestran un incremento progresivo a lo largo del semestre, con subas en el salario básico, el viático y las sumas no remunerativas. En junio se registra el mayor aumento, con valores que superan los $1,7 millones en varias categorías.

Además, la suma no remunerativa de junio está prevista para incorporarse al salario básico a partir de julio de 2026, tal como establece el acuerdo.

Qué pasa con las sumas no remunerativas

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el pago de sumas no remunerativas mensuales, identificadas como "Suma No Remunerativa – Acuerdo 2026".

Estas gratificaciones:

Se abonan de enero a junio.

No impactan en aguinaldo, vacaciones, horas extras ni indemnizaciones.

Sí están alcanzadas por aportes sindicales y de obra social .

La suma de junio se incorpora al básico en julio.

En el caso de trabajadores con jornada reducida, tareas discontinuas o ausencias injustificadas, el monto se liquida de forma proporcional.

Adicional vacacional: cuánto se paga por día de vacaciones

El acuerdo también estableció un adicional vacacional extraordinario, reconociendo el carácter esencial del servicio de vigilancia privada. Los montos varían según el mes en que se tomen las vacaciones:

Enero a marzo: $18.952 por día

Abril: $19.220 por día

Mayo: $19.480 por día

Desde junio: $19.920 por día

El adicional se paga por hasta 21 días de vacaciones y tiene carácter remunerativo.

Fondo de Ayuda Solidaria: se mantiene hasta junio

De manera transitoria, las partes resolvieron mantener vigente el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS) previsto en el artículo 31 del CCT 507/07.

Entre enero y junio de 2026, el aporte será del 1% mensual sobre el salario básico del vigilador general, aplicado exclusivamente durante ese período.

Cuándo vuelven a discutirse los salarios

El acta paritaria fija una nueva instancia de negociación a partir del 20 de mayo de 2026, cuando UPSRA y CAESI volverán a reunirse para definir los salarios del sector desde julio en adelante.

Además, se dejó abierta una cláusula de revisión, que habilita a reabrir la discusión salarial si se producen variaciones económicas significativas.

Afiliados a FATRASEP: acuerdo cerrado para el primer semestre de 2026

En paralelo, la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) informó que alcanzó un acuerdo salarial para el período enero-junio de 2026. El convenio establece aumentos escalonados a lo largo de los seis meses. Una vez aplicadas todas las correcciones, el salario de los vigiladores del sector nucleado en la federación alcanzará $1.644.650.

En el anuncio formal, la conducción de FATRASEP también comunicó que se resolvió prorrogar durante todo 2026 los convenios colectivos de trabajo vigentes y sus anexos complementarios. La continuidad incluye las condiciones laborales actualmente establecidas para las distintas ramas de la actividad de seguridad privada.

Seguridad privada: empleo estable y demanda sostenida

Más allá de la negociación salarial, el sector de la seguridad privada continúa mostrando niveles estables de empleo en todo el país. La demanda se concentra especialmente en:

Vigilancia de edificios y empresas

Eventos masivos

Monitoreo remoto y seguridad electrónica

Transporte y custodia

Control de accesos y admisión

A esto se suma la capacitación obligatoria y los reentrenamientos periódicos, exigidos por las provincias, que refuerzan la profesionalización del rubro.

Requisitos para trabajar en seguridad privada

Los requisitos varían según la provincia, pero la mayoría sigue pautas similares basadas en la Ley Nacional de Seguridad Interior 24.059 y las normas locales. En general, se exige:

Ser ciudadano argentino (nativo o naturalizado). Tener entre 21 y 60 años (en Mendoza puede ser desde los 18). Contar con estudios secundarios completos o equivalentes. No poseer antecedentes penales ni inhabilitaciones legales. Aprobar un examen psicofísico de aptitud. Realizar el curso básico de vigilador privado dictado por un centro habilitado. Tramitar la credencial oficial provincial o municipal.

Cada jurisdicción tiene su propio ente regulador que controla los registros, habilitaciones y renovaciones.