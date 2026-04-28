La huelga será el jueves, día de la movilización de la CGT. El gremio desmiente los dichos del gobierno y exige la reincorporación de los cesanteados.

Confirmado el despido a 140 personas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el marco de un programa de "optimización de recursos", el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó las cesantías apuntando a que "los millones de dólares anuales que requieren esos sueldos (del personal) es dinero que pagan otras familias". Las declaraciones provocaron la inmediata reacción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que dispuso un paro nacional de 24 horas para jueves, día en que la Confederación General del Trabajo (CGT) realizará una marcha a la Plaza de Mayo.

El secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que "Sturzenegger miente descaradamente. Todos los datos e información para intentar justificar el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional son falsos" y subrayó que los despidos "no solo dejarán a cientos de familias en las calles, sino que ponen en riesgo servicios vitales como las alertas tempranas, los vuelos, la navegación marítima y fluvial, y producción agropecuaria".

Se prevé que la medida de fuerza generará demoras en los vuelos, sobre todo si las condiciones climáticas vienen con lluvias o neblinas. Pero no solo afectará la actividad aerocomercial, sino la navegación, impidiendo la salida de cruceros y barcos de pesca, entre otras tareas marítimas.

La delegada de ATE en el Servicio Meteorológico, Ana Saralegui, reiteró que "los aviones no van a poder despegar" y señaló que sin el monitoreo y control del clima que realiza el SMN, la seguridad de las operaciones es nula. Explicó que "los protocolos internacionales dan cuenta de que todo plan de vuelo necesariamente debe contener un informe meteorológico".

ATE reclama mantener el personal y exige más inversiones

Saralegui señaló que "la ignorancia que tiene este funcionario es tan grande como su soberbia. Cree saber más que los propios meteorólogos, pero lo que dijo son todas burradas. No hay cien estaciones meteorológicas, hay 120 y le faltó contar que en su gestión ya cerraron cinco".

Indicó que "además, es el desguace y la falta de financiamiento e inversión la que provocó que más de la mitad ya no observen de noche, dejando una ventana de entre 9 y 12 horas descubierta. El apagón meteorológico lo comenzó a realizar este gobierno el 10 de diciembre de 2023".

El titular de ATE continuó: "La falta de conocimiento es muy grande, dice que son sólo 20 meteorólogos los que integran este organismo. Si realmente se interesara en saber cómo funciona, sabría que se trata de una estructura compleja de primer nivel que incluye meteorólogos, observadores, técnicos en instrumental, especialistas en informática y procesamiento de datos, entre otros". Y añadió: "Las estaciones combinan sistemas automáticos con observación humana, algo que sigue siendo indispensable en todo el mundo".

Aguiar sostuvo que Sturzenegger "dice que el sistema es obsoleto, pero lejos de proponer una mejora o inversión o actualización, sólo plantea recorte, motosierra y destrucción". Y planteó: "Exigimos la continuidad de todos los trabajadores del SMN y redoblamos la apuesta. Si el Gobierno realmente quiere modernizar el funcionamiento del organismo, debe invertir inmediatamente en más equipos, mejorar salarios y reincorporar a todos los ilegítimamente cesanteados. No podemos perder un servicio vital para nuestro país".

Ajuste y modernización, la postura del gobierno

En un extenso mensaje en X, Sturzenegger se refirió a la necesidad de modernizar el SMN a instancias de despedir personal con el fin de optimizar los recursos económicos. "¿Debiera el gobierno y el ejército impulsar esta modernización? Sin duda. Tener un mejor SMN tiene muchas ventajas no sólo para el ejército sino para la población civil", planteó y aseguró que cada argentino paga $432 por el SMN.

Admitió que "siempre está la pregunta sobre el eventual destino del personal que ya no tendría lugar en un SMN moderno". Sostuvo que "es una preocupación que siempre hay que tener. Pero los millones de dólares anuales que requieren hoy esos sueldos es dinero que pagan otras familias, reduciendo su poder de compra y por ende su capacidad de gastar y sostener otros empleos en otros lugares".

El funcionario declaró que "Argentina se quedó porque se paralizó en las posibilidades de mejorar su productividad con mejoras como esta" y afirmó que "no hay meteoró