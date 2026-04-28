Industria electrónica argentina, en crisis: cae la producción y se frena el empleo

La baja demanda y los altos costos impactan en la industria electrónica, donde más del 60% de las empresas redujo su nivel de actividad en 2026

La industria electrónica y electromecánica arrancó 2026 con números en rojo y sin señales claras de recuperación. Según el último relevamiento sectorial, seis de cada diez empresas redujeron su producción en el primer trimestre, en un contexto marcado por la caída de la demanda, el aumento de costos y la cautela empresarial frente a un escenario económico todavía incierto. El deterioro no solo impacta en la actividad, sino también en el empleo y en las decisiones de inversión, configurando otro rubro que se suma a la lista de sectores en retroceso dentro del entramado productivo argentino.

De acuerdo con el informe trimestral elaborado por la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), - entidad que representa a unas 2.200 industrias a nivel nacional - el 61% de las compañías registró una caída en sus niveles de producción, con una contracción promedio del 39%. En contraste, apenas un 19% logró mejorar su desempeño, mientras que un 20% se mantuvo sin cambios. Este dato no solo refleja la magnitud del ajuste, sino también la heterogeneidad interna de un sector que históricamente ha estado atado al ritmo de la obra pública, la inversión privada y el consumo de bienes durables.

El freno en la actividad también quedó en evidencia en el uso de la capacidad instalada. La mayor parte de las empresas operó en niveles intermedios o bajos, con un 32% trabajando entre el 41% y el 60% de su capacidad, lo que muestra un esquema productivo contenido y sin impulso suficiente para expandirse. Este comportamiento suele ser un termómetro temprano de crisis más profundas ya que cuando las fábricas no utilizan plenamente su capacidad, las decisiones de inversión se postergan y el empleo comienza a resentirse.

En ese sentido, el mercado laboral del sector ya muestra señales de tensión. Si bien el 52% de las firmas mantuvo su plantilla sin cambios, un 42% redujo personal y solo un 6% incorporó trabajadores. Según el informe de CADIEEL, comparación con el trimestre anterior, creció la proporción de empresas que recortaron puestos de trabajo, lo que evidencia un escenario más inestable y con mayores dificultades para sostener el nivel de ocupación.

El frente externo tampoco logra compensar la debilidad del mercado interno. Si bien el 58% de las empresas exporta, la participación internacional sigue siendo limitada, solo dos tercios de esas firmas destinan apenas hasta el 10% de su producción al exterior