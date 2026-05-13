Un relevamiento nacional mostró un fuerte deterioro en la percepción económica e imagen del Gobierno. Qué reflejan los números sobre la gestión nacional

Una encuesta nacional de D’Alessio IROL y Berensztein reveló que el 68% de los argentinos considera que la situación económica actual está peor que hace un año, mientras que apenas un 31% cree que mejoró.

El estudio, titulado "La economía afecta el humor social", fue realizado entre el 28 y el 30 de abril de 2026 sobre 800 casos de todo el país.

Alarmante encuesta para el Gobierno: qué opinan argentinos de la economía y su gestión

Los datos muestran además un deterioro sostenido en las expectativas económicas y en la evaluación de la gestión libertaria, incluso entre quienes votaron a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025.

La mayoría de los argentinos asegura estar peor económicamente que hace un año.

Según el informe, el pesimismo creció cuatro puntos respecto del mes anterior y alcanzó el nivel más alto registrado desde mayo de 2024.

La caída también impactó entre los propios votantes libertarios: el optimismo dentro del electorado de LLA bajó seis puntos y quedó en 67%. En contraste, el 97% de los votantes de Fuerza Patria consideró que la situación económica empeoró.

Empeoraron las expectativas para 2027

La encuesta reflejó que las perspectivas futuras tampoco muestran señales positivas. Apenas el 39% de los encuestados cree que la economía estará mejor dentro de un año, mientras que el 56% considera que estará peor.

El informe también consultó sobre la economía personal de los argentinos y encontró un dato todavía más delicado para el oficialismo: el 68% afirmó estar en una situación económica peor que la del año pasado, el valor más alto registrado por la medición.

En paralelo, la incertidumbre económica volvió a posicionarse como la principal preocupación social, con un 65% de menciones. Detrás aparecen la inseguridad, con 61%, y la inflación, con 60%.

La incertidumbre económica volvió a ser el tema que más preocupa a los argentinos.

La imagen del Gobierno también se deteriora

El estudio mostró además un fuerte desgaste en la evaluación de la gestión nacional. Un 61% calificó negativamente al Gobierno de Milei, mientras que solo un 37% expresó apoyo al equipo libertario.

Los encuestadores señalaron que la percepción negativa "continúa sin encontrar piso" luego de los "escándalos y sospechas de corrupción dentro del gabinete del presidente".

Entre los votantes de LLA, la aprobación de la gestión cayó siete puntos y quedó en 80%. En tanto, entre quienes apoyaron a Fuerza Patria, el rechazo trepó al 99%.

Javier Milei pierde terreno en el ranking de dirigentes

Otro dato que llamó la atención del relevamiento es el retroceso de Javier Milei en la imagen de dirigentes políticos. El Presidente quedó séptimo en valoración positiva, con 35%, detrás de figuras como Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Axel Kicillof.

Javier Milei, fuera del top 5, entre los dirigentes con mejor imagen.

Francos encabezó el ranking con 46% de imagen positiva, seguido por Bullrich con 43% y Macri con 40%. Kicillof también alcanzó el 40% de valoración positiva.